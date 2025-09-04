Noticias Nippon

[taifū jōhō] se formó Peipah

Septiembre confirma su fama: arranca con el tifón 15 y el riesgo de un paso directo por Japón

 

📍Tōkyō, 4 de septiembre de 2025

La madrugada de este jueves (3:00 a.m.), se formó el Tifón Nº15 “Peipah” (ペイパー) al este de Amami Ōshima.

Aunque no es un tifón de gran intensidad, preocupa porque se formó muy cerca de Japón y su trayectoria apunta a un rápido acercamiento e incluso posible impacto directo en Kyūshū, Shikoku y la región de Kantō en las próximas 24～36 horas.

Su avance veloz significa que el margen de preparación es corto, por lo que las autoridades llaman a tomar precauciones inmediatas.

 

 

🔎 Datos Técnicos del Tifón 15

  • Centro: al este de Amami Ōshima
  • Presión central: 1002 hPa
  • Velocidad de desplazamiento: 30 km/h hacia el norte
  • Vientos máximos sostenidos: 18 m/s (≈65 km/h)
  • Rachas máximas: 25 m/s (≈90 km/h)
  • Nombre: “Peipah (ペイパー)”, propuesto por Macao, en honor a un pez ornamental popular en la región

 

☔ Riesgos Inmediatos

1. Lluvias Torrenciales

  • El tifón arrastra nubes muy activas en su sector norte y este, lo que significa que las lluvias intensas comienzan incluso antes de la llegada del ojo del tifón.
  • Se esperan precipitaciones de hasta 200 mm en algunas zonas entre el 4 y 5 de septiembre, sobre todo en Kyūshū, Shikoku, Tokai y Kantō.
  • Existe riesgo de senjo kōsuitai (線状降水帯, bandas lineales de lluvias intensas), capaces de causar desbordes e inundaciones repentinas.

2. Desastres Asociados

  • 🌊 Inundaciones en terrenos bajos y ciudades con mala drenaje.
  • ⛰️ Deslizamientos de tierra en áreas montañosas.
  • 🌉 Crecidas y desbordes de ríos pequeños y medianos.
  • ⚡ Posibilidad de rayos, granizo y ráfagas violentas.

 

 

📅 Línea de Tiempo del Impacto

  • 4 de septiembre (jueves, tarde–noche):
    ▸ Kyūshū (sobre todo costa este y sur) en riesgo de lluvias intensas y vientos moderados.
  • 5 de septiembre (viernes, madrugada–día):
    ▸ El tifón se desplaza hacia el este, afectando Shikoku, Tokai y Kantō (Tokio, Chiba, Kanagawa, Saitama, etc.) con lluvias intensas y posibles interrupciones en transporte.
  • Después del 5 de septiembre:
    ▸ El sistema perdería fuerza al internarse en el océano Pacífico, pero seguirá dejando lluvias en el noreste de Japón (Tohoku).

 

 

🛡️ Recomendaciones para la Población

  • Revisar planes de evacuación local (避難所 – hinanjo) y rutas seguras.
  • Asegurar objetos sueltos en balcones y jardines (macetas, bicicletas, toldos).
  • Evitar ríos, quebradas y zonas de ladera aunque el tifón aún no haya llegado.
  • Mantener reservas de agua, linternas y baterías cargadas por posibles cortes eléctricos.
  • Consultar alertas municipales y de la JMA (気象庁) en tiempo real.

 

 

🌏 Contexto: Septiembre, el Pico de la Temporada de Tifones

  • En promedio, 5 tifones se forman en septiembre.
  • Históricamente, este mes concentra el mayor número de tifones que impactan directamente en Japón.
  • El Tifón 15 es el primero de este mes tras el Nº14 (finales de agosto).

 

