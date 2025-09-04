[taifū jōhō] se formó Peipah

Septiembre confirma su fama: arranca con el tifón 15 y el riesgo de un paso directo por Japón

📍Tōkyō, 4 de septiembre de 2025

La madrugada de este jueves (3:00 a.m.), se formó el Tifón Nº15 “Peipah” (ペイパー) al este de Amami Ōshima.

Aunque no es un tifón de gran intensidad, preocupa porque se formó muy cerca de Japón y su trayectoria apunta a un rápido acercamiento e incluso posible impacto directo en Kyūshū, Shikoku y la región de Kantō en las próximas 24～36 horas.

Su avance veloz significa que el margen de preparación es corto, por lo que las autoridades llaman a tomar precauciones inmediatas.

🔎 Datos Técnicos del Tifón 15

Centro: al este de Amami Ōshima

Presión central: 1002 hPa

Velocidad de desplazamiento: 30 km/h hacia el norte

Vientos máximos sostenidos: 18 m/s (≈65 km/h)

Rachas máximas: 25 m/s (≈90 km/h)

Nombre: “Peipah (ペイパー)”, propuesto por Macao, en honor a un pez ornamental popular en la región

☔ Riesgos Inmediatos

1. Lluvias Torrenciales

El tifón arrastra nubes muy activas en su sector norte y este, lo que significa que las lluvias intensas comienzan incluso antes de la llegada del ojo del tifón.

Se esperan precipitaciones de hasta 200 mm en algunas zonas entre el 4 y 5 de septiembre, sobre todo en Kyūshū, Shikoku, Tokai y Kantō.

Existe riesgo de senjo kōsuitai (線状降水帯, bandas lineales de lluvias intensas), capaces de causar desbordes e inundaciones repentinas.

2. Desastres Asociados

🌊 Inundaciones en terrenos bajos y ciudades con mala drenaje.

⛰️ Deslizamientos de tierra en áreas montañosas.

🌉 Crecidas y desbordes de ríos pequeños y medianos.

⚡ Posibilidad de rayos, granizo y ráfagas violentas.

📅 Línea de Tiempo del Impacto

4 de septiembre (jueves, tarde–noche):

▸ Kyūshū (sobre todo costa este y sur) en riesgo de lluvias intensas y vientos moderados.

▸ Kyūshū (sobre todo costa este y sur) en riesgo de lluvias intensas y vientos moderados. 5 de septiembre (viernes, madrugada–día):

▸ El tifón se desplaza hacia el este, afectando Shikoku, Tokai y Kantō (Tokio, Chiba, Kanagawa, Saitama, etc.) con lluvias intensas y posibles interrupciones en transporte.

▸ El tifón se desplaza hacia el este, afectando Shikoku, Tokai y Kantō (Tokio, Chiba, Kanagawa, Saitama, etc.) con lluvias intensas y posibles interrupciones en transporte. Después del 5 de septiembre:

▸ El sistema perdería fuerza al internarse en el océano Pacífico, pero seguirá dejando lluvias en el noreste de Japón (Tohoku).

🛡️ Recomendaciones para la Población

Revisar planes de evacuación local (避難所 – hinanjo) y rutas seguras.

Asegurar objetos sueltos en balcones y jardines (macetas, bicicletas, toldos).

Evitar ríos, quebradas y zonas de ladera aunque el tifón aún no haya llegado.

Mantener reservas de agua, linternas y baterías cargadas por posibles cortes eléctricos.

Consultar alertas municipales y de la JMA (気象庁) en tiempo real.

🌏 Contexto: Septiembre, el Pico de la Temporada de Tifones

En promedio, 5 tifones se forman en septiembre.

Históricamente, este mes concentra el mayor número de tifones que impactan directamente en Japón.

El Tifón 15 es el primero de este mes tras el Nº14 (finales de agosto).

©️Noticias Nippon