[tenki yōho] disminuye el calor extremo

Alerta en Shikoku, Tōkai y Kantō: posibles lineales de lluvia que multiplican el peligro.

📍 Tokyo, 4 de septiembre de 2025

Hoy jueves a las 3:00 a.m., se formó oficialmente el tifón nº15 “Peipah” al este de Amami Ōshima.

Este mismo día por la tarde se espera que se acerque peligrosamente o incluso toque tierra en Kyūshū, con un rápido desplazamiento hacia el este que lo llevaría a impactar a Shikoku, Kinki, Tōkai y posiblemente Kantō hasta mañana.

La característica más peligrosa de este sistema no son tanto los vientos, sino las lluvias torrenciales: se prevén acumulados muy intensos y la posible formación de, senjō kōsuitai (線状降水帯, lineales de lluvia intensa) que pueden desatar desastres repentinos.

🌧️ Áreas y horarios de mayor riesgo

Kyūshū sur (Miyazaki, Kagoshima, Oita):

Lluvias muy fuertes desde el mediodía hasta la noche del 4. Shikoku (Kōchi, Tokushima, Ehime):

Riesgo de lluvias extremas entre la tarde del 4 y la mañana del 5. Tokai (Aichi, Gifu, Mie):

Lluvias intensas desde la tarde del 4 hasta el mediodía del 5. Shizuoka:

Desde la noche del 4 hasta la tarde del 5, con peligro de lluvias muy concentradas. Kantō (incluyendo Tokio):

Lluvias intermitentes durante el día, más fuertes hacia la noche y madrugada del 5. Hokuriku y Tōhoku norte:

Tiempo estable en general, con sol, aunque con posibles chubascos aislados. Hokkaidō:

Mayormente soleado y tranquilo.

⚠️ La Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) advierte que podrían formarse 線状降水帯 (bandas de lluvia organizada) que aumenten súbitamente el peligro de inundaciones y deslizamientos.

⛈️ Tipos de lluvias previstas

Muy intensas (30–50 mm/h): frecuentes en Kyūshū y Shikoku.

Extremadamente intensas (50–80 mm/h): posibles en zonas costeras y montañosas de Shikoku, Tokai y Kyūshū.

Pico extremo (>80 mm/h): posible en franjas aisladas del Pacífico de Japón.

Estos valores son suficientes para provocar desbordamientos repentinos de ríos pequeños, anegamientos en zonas urbanas y deslizamientos de tierra.

🌡️ Cambio en el calor extremo

La llegada de la lluvia trae un alivio temporal al calor sofocante:

No se esperan 猛暑日 (mōshobi – más de 35°C).

Tokio bajará a 29°C, unos 8°C menos que ayer.

Por primera vez en 24 días la capital no tendrá “día de verano pleno” (真夏日, manatsubi, ≥30°C).

En general, desde Kyūshū hasta el sur de Tōhoku se sentirá un descenso notable de temperatura.

👉 Hoy no se emitieron alertas por golpe de calor (熱中症警戒アラート) en ningún lugar del país, algo que no pasaba desde junio.

🛑 Riesgos principales

Deslizamientos de tierra en zonas montañosas. Inundaciones urbanas en ciudades del Pacífico. Crecida y desbordes de ríos medianos y pequeños. Cortes de electricidad y transporte por lluvias torrenciales.

📌 Recomendaciones para residentes y extranjeros

Revise planes de evacuación locales (避難情報 hinan jōhō) y ubique los refugios de su barrio (避難所 hinanjo).

Prepare mochilas de emergencia con documentos, agua, cargadores portátiles y comida seca.

Evite desplazamientos innecesarios desde la tarde en Kyūshū, Shikoku y Tokai.

No se confíe solo en la información de lineales de lluvia: incluso sin su formación, puede caer suficiente agua para causar desastres.

©️ Noticias Nippon