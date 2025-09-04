[saitei chingin] Japón rompe barreras históricas

🇯🇵💰 El salario mínimo superará los 1000 yenes en todas las prefecturas por primera vez

📍Tokio, septiembre de 2025

En un paso histórico que refleja los profundos cambios sociales y económicos que vive Japón, el gobierno ha confirmado que por primera vez desde la instauración del sistema de salario mínimo, todas las 47 prefecturas del país contarán con un sueldo base superior a los 1000 yenes por hora.

La medida será anunciada oficialmente en los próximos días por el primer ministro Ishiba Shigeru, junto a un paquete de medidas económicas de apoyo a pequeñas y medianas empresas que podrían verse presionadas por el alza salarial.

📈 ¿Qué significa este cambio para Japón?

El salario mínimo es la cantidad mínima por hora que un empleador debe pagar a un trabajador. Actualmente, el promedio nacional era de 1055 yenes/hora, pero tras la revisión del comité deliberador del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar en agosto, se aprobó un aumento récord de 63 yenes, llevando la media nacional a 1118 yenes/hora.

Esta cifra marca la mayor subida desde que existen registros y simboliza un intento del gobierno por responder a múltiples desafíos sociales:

✅ Aumento del costo de vida por la inflación

✅ Estancamiento salarial en sectores vulnerables

✅ Envejecimiento poblacional y necesidad de atraer mano de obra joven y extranjera

✅ Promesas de campaña de «redistribución justa de la riqueza»

📍 ¿Qué prefecturas se verán más afectadas?

Hasta ahora, muchas prefecturas rurales como Akita, Aomori, Tottori, Okinawa y otras tenían salarios mínimos de entre 853 y 890 yenes.

Con esta reforma:

Akita , una de las más rezagadas, pasará a 1031 yenes/hora .

Tokyo , actualmente la más alta, rozará los 1200 yenes/hora .

El promedio nacional superará los 1100 yenes, algo impensable hace solo cinco años.

🧑‍🏭 ¿Cómo impacta a los trabajadores?

Para los trabajadores —especialmente aquellos con empleos a tiempo parcial, en fábricas, restaurantes o tiendas— esta medida puede significar un aumento mensual de entre 10,000 y 30,000 yenes, dependiendo de las horas trabajadas.

👩‍🍳 “Antes apenas me alcanzaba para el alquiler y la comida. Con esta subida, podré ahorrar un poco o enviar más dinero a mi familia en Filipinas”, comenta Marie, trabajadora extranjera en una tienda de conveniencia en Yamanashi.

👨‍💼 ¿Y las pequeñas y medianas empresas?

No todo es sencillo. Muchos empresarios temen que esta subida provoque dificultades financieras, especialmente en sectores con márgenes bajos como agricultura, manufactura o servicios.

Por ello, el primer ministro Ishiba planea anunciar un conjunto de medidas de apoyo, entre ellas:

💸 Subvenciones especiales para empresas que implementen la subida salarial

📉 Reducción temporal de impuestos laborales y cargas sociales

🧑‍🏫 Asistencia para mejorar la productividad mediante tecnología y formación

“No estamos subiendo el salario mínimo para castigar a las empresas. Lo hacemos para construir una sociedad en la que trabajar sea sinónimo de vivir con dignidad”, declaró un alto funcionario del gabinete.

🌍 ¿Y los extranjeros residentes en Japón?

Este aumento del salario mínimo beneficia directamente a miles de residentes extranjeros, que suelen ocupar empleos mal remunerados en regiones rurales y suburbanas. Muchos de ellos están en programas de formación técnica (Ginō jisshū seido, 技能実習制度) o trabajan en condiciones precarias.

Con esta reforma:

📈 Tendrán más ingresos y mayor estabilidad económica

🏠 Podrán afrontar mejor gastos como alquiler, salud o envíos de dinero a sus países

📑 Además, un empleo que cumpla con el salario mínimo es requisito esencial para renovar visas o solicitar cambios de estatus migratorio

👨‍🔧 “Trabajo en una planta de reciclaje en Hiroshima. Esta subida es una bendición. Me da esperanza”, expresa Kossi, residente con visa de habilidades específicas.

🧠 Contexto histórico y comparación

Este crecimiento salarial refleja el giro de Japón hacia una economía más inclusiva, donde se reconoce el valor del trabajo, sin importar el origen del trabajador o la región en la que se desempeñe.

📝 Reflexión final

La decisión de elevar el salario mínimo por encima de los 1000 yenes en todo el país no es solo una cifra: es una señal de cambio.

Japón enfrenta desafíos demográficos, laborales y económicos. Pero con esta medida, apuesta por la dignidad del trabajo, el fortalecimiento del mercado interno y la integración de los extranjeros como fuerza vital de su futuro.

El desafío ahora será lograr que esta subida no solo se aplique en papel, sino que se cumpla, se fiscalice y se acompañe de medidas reales de apoyo.

📢 “Un país que no cuida a sus trabajadores no puede prosperar. Japón lo está entendiendo. Aunque tarde, bienvenido sea el cambio”, opinó un analista laboral consultado.

