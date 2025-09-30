[saitei chingin]    La brecha se acorta

Más dinero en el bolsillo, pero… ¿será suficiente frente a la inflación?
📍Tōkyō | 30 de septiembre
Japón está viviendo un momento histórico en el ámbito laboral: por primera vez desde que existe el sistema actual (2002), todas las prefecturas tendrán un salario mínimo superior a los 1000 yenes por hora.
La media nacional alcanza 1121 yenes/hora, tras un aumento de 66 yenes, el mayor registrado en más de 20 años.
Este cambio no ocurre en un vacío. Se enmarca en:
-
📈 Inflación persistente: el costo de la vida en alimentos, energía y vivienda ha presionado a los trabajadores.
-
🌐 Competencia por mano de obra: muchas regiones sufren la fuga de jóvenes hacia grandes ciudades.
-
⚖️ Búsqueda de equidad regional: los sueldos en Tokio y Osaka llevaban mucha ventaja sobre prefecturas rurales.
💰 El mapa del nuevo salario mínimo
-
Más alto: 🗼 Tokio – 1226 yenes/hora
-
Más bajo: 🏝️ Kōchi, Miyazaki y Okinawa – 1023 yenes/hora
-
Aumentos más pronunciados:
-
Kumamoto +82 yenes
-
Ōita +81 yenes
-
Akita +80 yenes
-
Iwate +79 yenes
-
Fukushima, Gunma y Nagasaki +78 yenes
-
👉 18 prefecturas suben 70 yenes o más, cuando en años normales los aumentos solían ser de 20 a 30 yenes.
🕐 Calendario especial: un cambio que se retrasa
Aunque la mayoría de las prefecturas aplicarán desde octubre, por lo abrupto del alza, varias necesitan más tiempo:
-
Desde enero 2026: Fukushima, Tokushima, Kumamoto y Ōita.
-
Desde marzo 2026: Akita y Gunma.
📌 Esto significa que en lugares como Akita, los trabajadores seguirán cobrando 951 yenes hasta marzo, pese a que ya está aprobado un mínimo de 1031 yenes.
⚖️ Marco legal
El salario mínimo está regulado por la Saitei chinginhō (最低賃金法, Ley de Salario Mínimo).
-
Todos los trabajadores, sin importar si son part-time, contratados o de tiempo completo, tienen derecho a cobrar al menos el mínimo.
-
Si un empleador paga menos, puede enfrentar una multa de hasta 500,000 yenes.
👥 Impacto en los distintos actores
🔹 Para los trabajadores
-
Mayor capacidad de compra frente a la inflación.
-
Más atractivo trabajar en prefecturas rurales, lo que podría frenar la fuga de talento.
-
Pero en los lugares donde se retrasa la aplicación, habrá una sensación de injusticia al no recibir aún el alza aprobada.
🔹 Para las empresas
-
Especialmente las pymes, que son la mayoría en Japón, sienten la presión.
-
Podrían verse obligadas a reducir contrataciones o retrasar inversiones en innovación.
-
El gobierno promete apoyo a la productividad para mitigar los costos.
🔹 Para la economía nacional
-
Este aumento busca alinear salarios con países desarrollados como Corea del Sur o algunas regiones de Europa.
-
Podría estimular el consumo interno, pero también elevar precios si las empresas trasladan los costos.
