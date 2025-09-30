[saitei chingin]    La brecha se acorta

Más dinero en el bolsillo, pero… ¿será suficiente frente a la inflación?

📍Tōkyō | 30 de septiembre

Japón está viviendo un momento histórico en el ámbito laboral: por primera vez desde que existe el sistema actual (2002), todas las prefecturas tendrán un salario mínimo superior a los 1000 yenes por hora.

La media nacional alcanza 1121 yenes/hora, tras un aumento de 66 yenes, el mayor registrado en más de 20 años.

Este cambio no ocurre en un vacío. Se enmarca en:

📈 Inflación persistente : el costo de la vida en alimentos, energía y vivienda ha presionado a los trabajadores.

🌐 Competencia por mano de obra : muchas regiones sufren la fuga de jóvenes hacia grandes ciudades.

⚖️ Búsqueda de equidad regional: los sueldos en Tokio y Osaka llevaban mucha ventaja sobre prefecturas rurales.

💰 El mapa del nuevo salario mínimo

Más alto : 🗼 Tokio – 1226 yenes/hora

Más bajo : 🏝️ Kōchi, Miyazaki y Okinawa – 1023 yenes/hora

Aumentos más pronunciados : Kumamoto +82 yenes Ōita +81 yenes Akita +80 yenes Iwate +79 yenes Fukushima, Gunma y Nagasaki +78 yenes



👉 18 prefecturas suben 70 yenes o más, cuando en años normales los aumentos solían ser de 20 a 30 yenes.

🕐 Calendario especial: un cambio que se retrasa

Aunque la mayoría de las prefecturas aplicarán desde octubre, por lo abrupto del alza, varias necesitan más tiempo:

Desde enero 2026 : Fukushima, Tokushima, Kumamoto y Ōita.

Desde marzo 2026: Akita y Gunma.

📌 Esto significa que en lugares como Akita, los trabajadores seguirán cobrando 951 yenes hasta marzo, pese a que ya está aprobado un mínimo de 1031 yenes.

⚖️ Marco legal

El salario mínimo está regulado por la Saitei chinginhō (最低賃金法, Ley de Salario Mínimo).

Todos los trabajadores, sin importar si son part-time, contratados o de tiempo completo , tienen derecho a cobrar al menos el mínimo.

Si un empleador paga menos, puede enfrentar una multa de hasta 500,000 yenes.

👥 Impacto en los distintos actores

🔹 Para los trabajadores

Mayor capacidad de compra frente a la inflación.

Más atractivo trabajar en prefecturas rurales, lo que podría frenar la fuga de talento .

Pero en los lugares donde se retrasa la aplicación, habrá una sensación de injusticia al no recibir aún el alza aprobada.

🔹 Para las empresas

Especialmente las pymes , que son la mayoría en Japón, sienten la presión.

Podrían verse obligadas a reducir contrataciones o retrasar inversiones en innovación .

El gobierno promete apoyo a la productividad para mitigar los costos.

🔹 Para la economía nacional

Este aumento busca alinear salarios con países desarrollados como Corea del Sur o algunas regiones de Europa.

Podría estimular el consumo interno, pero también elevar precios si las empresas trasladan los costos.

