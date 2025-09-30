Noticias Nippon

Salarios

[saitei chingin]    La brecha se acorta

Sep 30, 2025 #noticias de japón, #Noticias Nippon, #SAITEI CHINGIN, #salario mínimo, #最低賃金

Más dinero en el bolsillo, pero… ¿será suficiente frente a la inflación?

 

📍Tōkyō  |  30 de septiembre

Japón está viviendo un momento histórico en el ámbito laboral: por primera vez desde que existe el sistema actual (2002), todas las prefecturas tendrán un salario mínimo superior a los 1000 yenes por hora.

La media nacional alcanza 1121 yenes/hora, tras un aumento de 66 yenes, el mayor registrado en más de 20 años.

Este cambio no ocurre en un vacío. Se enmarca en:

  • 📈 Inflación persistente: el costo de la vida en alimentos, energía y vivienda ha presionado a los trabajadores.

  • 🌐 Competencia por mano de obra: muchas regiones sufren la fuga de jóvenes hacia grandes ciudades.

  • ⚖️ Búsqueda de equidad regional: los sueldos en Tokio y Osaka llevaban mucha ventaja sobre prefecturas rurales.

 

💰 El mapa del nuevo salario mínimo

  • Más alto: 🗼 Tokio – 1226 yenes/hora

  • Más bajo: 🏝️ Kōchi, Miyazaki y Okinawa – 1023 yenes/hora

  • Aumentos más pronunciados:

    • Kumamoto +82 yenes

    • Ōita +81 yenes

    • Akita +80 yenes

    • Iwate +79 yenes

    • Fukushima, Gunma y Nagasaki +78 yenes

👉 18 prefecturas suben 70 yenes o más, cuando en años normales los aumentos solían ser de 20 a 30 yenes.

 

🕐 Calendario especial: un cambio que se retrasa

Aunque la mayoría de las prefecturas aplicarán desde octubre, por lo abrupto del alza, varias necesitan más tiempo:

  • Desde enero 2026: Fukushima, Tokushima, Kumamoto y Ōita.

  • Desde marzo 2026: Akita y Gunma.

📌 Esto significa que en lugares como Akita, los trabajadores seguirán cobrando 951 yenes hasta marzo, pese a que ya está aprobado un mínimo de 1031 yenes.

[saitei chingin] aumento histórico

 

⚖️ Marco legal

El salario mínimo está regulado por la Saitei chinginhō (最低賃金法, Ley de Salario Mínimo).

  • Todos los trabajadores, sin importar si son part-time, contratados o de tiempo completo, tienen derecho a cobrar al menos el mínimo.

  • Si un empleador paga menos, puede enfrentar una multa de hasta 500,000 yenes.

 

👥 Impacto en los distintos actores

🔹 Para los trabajadores

  • Mayor capacidad de compra frente a la inflación.

  • Más atractivo trabajar en prefecturas rurales, lo que podría frenar la fuga de talento.

  • Pero en los lugares donde se retrasa la aplicación, habrá una sensación de injusticia al no recibir aún el alza aprobada.

🔹 Para las empresas

  • Especialmente las pymes, que son la mayoría en Japón, sienten la presión.

  • Podrían verse obligadas a reducir contrataciones o retrasar inversiones en innovación.

  • El gobierno promete apoyo a la productividad para mitigar los costos.

🔹 Para la economía nacional

  • Este aumento busca alinear salarios con países desarrollados como Corea del Sur o algunas regiones de Europa.

  • Podría estimular el consumo interno, pero también elevar precios si las empresas trasladan los costos.

 

Por NoticiasNippon

