🎾 Naomi Osaka se despide en semifinales del US Open 2025:

📍Nueva York, 4 de septiembre de 2025

La noche del jueves en Nueva York dejó emociones intensas para los aficionados al tenis: Osaka Naomi, de 27 años, quedó eliminada en las semifinales del US Open 2025, el último torneo de Grand Slam de la temporada.

La japonesa cayó ante la estadounidense Amanda Anisimova en un duelo dramático de más de dos horas que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos.

🔹 El partido: del sueño al desenlace inesperado

Osaka arrancó el encuentro con fuerza, imponiendo su servicio y asegurándose el primer set por 7-6 en un tie-break donde mostró temple y potencia. Sin embargo, la historia cambió en el segundo parcial: Anisimova, de apenas 24 años y con la grada local de su lado, reaccionó con agresividad desde el fondo de la pista. El set volvió a definirse en un tie-break, pero esta vez la estadounidense se impuso 7-6, equilibrando el marcador.

En el set decisivo, Osaka comenzó a mostrar señales de cansancio. Su rival aprovechó cada error, presionando con golpes profundos y veloces.

Finalmente, Anisimova se llevó el tercer set 6-3, consumando la remontada (7-6, 6-7, 3-6) que la catapulta a su primera final de un Grand Slam.

🔹 Un regreso cargado de simbolismo

Aunque la derrota dolió, la trayectoria de Osaka en este torneo tiene un fuerte componente humano. Fue su primer US Open alcanzando semifinales después de convertirse en madre en julio de 2023, cuando dio a luz a su hija.

Tras regresar al circuito en enero de 2024, muchos dudaban de si podría volver a estar entre las mejores. Esta semifinal demuestra que la cuatro veces campeona de Grand Slam sigue teniendo la calidad y la mentalidad necesarias para competir al máximo nivel.

Para los seguidores en Japón y para muchos extranjeros residentes, Osaka no solo representa el tenis: es un símbolo de resiliencia y de la nueva generación multicultural que se abre paso en el deporte mundial. Su esfuerzo inspira a madres atletas y a mujeres jóvenes que la ven como un referente más allá de la cancha.

🔹 Derrota que la motiva

“Quiero decir, honestamente no me siento triste. Es algo raro. Bueno, en realidad no es raro, porque siento que hice lo mejor que pude”, dijo Osaka, quien tomó varias pausas por salud mental desde 2021 y luego estuvo fuera del circuito mientras tenía a su hija.

“La verdad, para mí es algo inspirador, porque me hace querer entrenar y tratar de mejorar, y ojalá poder dar lo mejor de mí nuevamente y ver qué pasa. Pero creo que no puedo enojarme ni estar molesta conmigo misma”.

🔹 La otra semifinal: la campeona que no suelta la corona

En el otro duelo, la número 1 del mundo y campeona defensora, Aryna Sabalenka (27, Bielorrusia), sufrió para derrotar a la estadounidense Jessica Pegula (31, 4ª preclasificada). Tras perder el primer set 4-6, Sabalenka dio un golpe de autoridad con su tenis potente, ganando los dos siguientes por 6-3 y 6-4.

Con esta victoria, Sabalenka alcanza su tercera final consecutiva en Nueva York, consolidándose como la gran rival a vencer en superficie dura.

🔹 La final: juventud contra experiencia

El duelo definitivo será el 6 de septiembre (7 en Japón) entre Amanda Anisimova y Aryna Sabalenka.

Para Anisimova, es la oportunidad histórica de conquistar su primer Grand Slam en casa.

Para Sabalenka, la meta es revalidar el título y afirmar su dominio en la élite del tenis femenino.

🌍 Más allá del resultado

El US Open 2025 confirma que el tenis femenino vive una etapa vibrante: con jóvenes como Anisimova irrumpiendo en la cima, veteranas como Sabalenka defendiendo su supremacía y estrellas como Osaka demostrando que la maternidad no significa el final de una carrera deportiva.

Para Osaka, este torneo cierra un capítulo de validación: aunque no alcanzó la final, demostró que su regreso es real y competitivo.

El público en Nueva York la despidió con una ovación de pie, reconociendo que la japonesa sigue siendo una de las figuras más queridas y respetadas del circuito.

