[gaikō] Japón y Panamá refuerzan su alianza

🇯🇵🤝🇵🇦 Cooperación en el Canal y protagonismo en la Expo Osaka 2025

📍Tōkyō, 5 de septiembre de 2025

El primer ministro japonés Ishiba Shigeru (石破茂) sostuvo una reunión de alto nivel con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, quien se encuentra en Japón para participar en el Día Nacional de Panamá en la Expo Osaka-Kansai 2025.

La jornada incluyó una cumbre bilateral de 45 minutos y un almuerzo de trabajo de una hora, en un ambiente cargado de simbolismo: el año pasado se conmemoraron los 120 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, y este 2025 fue declarado el “Año de Intercambio Japón–Centroamérica”.

Un encuentro con fuerte carga simbólica

En la apertura del diálogo, Ishiba dio la bienvenida al mandatario panameño, subrayando que la Expo de Osaka no solo es una vitrina cultural, sino una oportunidad para mostrar al mundo la importancia estratégica de Panamá.

“Japón valora profundamente la relación con Panamá, que ha sido clave en la defensa de la libertad de los mares y en el desarrollo del comercio mundial a través del canal”, señaló el premier.

Por su parte, Mulino agradeció la hospitalidad japonesa y destacó que la cooperación entre los dos países ya se refleja en proyectos concretos como el Metro de Panamá Línea 3, construido con tecnología japonesa. “La relación no es solo diplomática, sino también humana y práctica”, afirmó, aludiendo a los lazos crecientes entre las sociedades.

El Canal de Panamá como punto central

El Canal de Panamá, ruta estratégica para el comercio internacional, fue uno de los grandes temas de la reunión.

Ishiba recordó que Japón, a través de su gobierno y sector privado, ha estado involucrado en el desarrollo y modernización del canal durante décadas.

Mulino, por su parte, explicó los planes de inversión panameños para fortalecer la seguridad y eficiencia del canal, y manifestó su deseo de contar con Japón como socio tecnológico y financiero en esta nueva etapa.

Ambos líderes coincidieron en que mantener un canal estable y abierto beneficia no solo a ambos países, sino a todo el sistema económico global.

Seguridad marítima y cooperación global

Más allá del canal, los mandatarios abordaron temas regionales y globales:

Ratificaron la importancia de un mar libre y abierto bajo el imperio de la ley , una visión que conecta la estrategia japonesa del Indo-Pacífico Libre y Abierto (FOIP) con el rol marítimo de Panamá.

Intercambiaron opiniones sobre la situación en Corea del Norte , incluyendo las amenazas nucleares y de misiles, así como el problema de los secuestros de ciudadanos japoneses.

Coincidieron en que los grandes desafíos internacionales —desde la seguridad hasta el cambio climático— requieren respuestas coordinadas.

Más que diplomacia: proyección estratégica

Este encuentro tiene un trasfondo estratégico para ambos países:

Para Japón , asegurar la cooperación con Panamá significa garantizar el acceso confiable al canal interoceánico , una arteria comercial vital para Asia, y al mismo tiempo proyectar su influencia hacia América Latina.

Para Panamá, el vínculo con Tokio le permite acceder a tecnología avanzada y financiamiento, al tiempo que se reposiciona en la geopolítica como un actor clave entre el Pacífico y el Atlántico.

Además, la presencia de Panamá en la Expo Osaka 2025 refuerza esta narrativa: no se trata solo de cultura y turismo, sino de colocar a Panamá en la conversación global sobre comercio, innovación y desarrollo sostenible.

