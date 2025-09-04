[gaikō] Japón y Colombia refuerzan sus lazos

🤝 Ishiba y Petro apuestan por paz, descarbonización y cooperación económica

📍Tōkyō, 4 de septiembre de 2025

El primer ministro japonés Ishiba Shigeru (石破茂) recibió en su residencia oficial al presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, quien realiza su primera visita oficial a Japón.

Durante unos 30 minutos, ambos líderes sostuvieron un encuentro que combinó gestos de cordialidad con compromisos concretos para reforzar la relación bilateral.

🌸 Un recibimiento cargado de simbolismo

En el inicio del encuentro, Ishiba destacó la importancia de que Petro visite Japón por primera vez y en un momento especial: el año de la Expo 2025 Osaka–Kansai, que busca proyectar al país como centro de innovación y sostenibilidad. Para el primer ministro japonés, la presencia de Colombia en este marco refuerza la amistad histórica que une a ambos pueblos desde hace décadas.

Petro respondió con un mensaje claro: la reunión representa un paso decisivo en la evolución de la relación Japón–Colombia, no solo en términos económicos, sino también en la construcción de un puente humano y cultural que perdure más allá de los gobiernos.

🌿 Tres ejes bilaterales en la mesa

La conversación giró en torno a tres puntos clave:

Participación en GREEN×EXPO 2027

Ishiba invitó a Colombia, reconocido como el segundo mayor exportador mundial de flores, a exhibir su potencial agrícola y sostenible en este evento internacional. Para Japón, el aporte colombiano en biodiversidad encajaría con la visión de un mundo más verde y equilibrado. Consolidación de la paz en Colombia

Japón reiteró su respaldo a los procesos de paz que se desarrollan en el país sudamericano. Ishiba subrayó que la experiencia de Japón como socio para el desarrollo y la estabilidad puede contribuir a que la paz en Colombia se traduzca en beneficios concretos para su población. Cooperación en la descarbonización global

Ambos líderes coincidieron en la urgencia de avanzar hacia la neutralidad de carbono. Petro remarcó que la transición energética no es solo un reto, sino una oportunidad para redefinir el modelo económico, y destacó que Japón puede ser un socio clave en innovación y financiamiento para energías limpias.

🌍 Puente en el escenario internacional

Más allá de los intereses bilaterales, Ishiba y Petro confirmaron que Japón y Colombia fortalecerán su cooperación en foros internacionales, ya sea en temas climáticos, de paz y seguridad, o en organismos multilaterales como la ONU y la OCDE. Para ambos, actuar de manera coordinada amplifica la voz de países comprometidos con un orden mundial basado en el diálogo y el desarrollo sostenible.

🔎 Contexto y relevancia

Para Japón, Colombia es un socio estratégico en América Latina: un país con peso en la región, con una economía en crecimiento y un fuerte potencial en energías limpias y agricultura.

Para Colombia, Japón es una puerta de entrada al mercado asiático y un aliado tecnológico capaz de acompañar sus desafíos en materia de innovación, infraestructura y transición energética.

La reunión llega en un momento en que Japón busca diversificar sus alianzas más allá de Estados Unidos y Europa, mientras Colombia quiere fortalecer su perfil global tras su ingreso a la OCDE y su apuesta por una “paz total”.

📌 Conclusión

El encuentro entre Ishiba y Petro fue breve, pero dejó en claro que Tokio y Bogotá quieren llevar su relación a un nivel más estratégico. Entre flores, paz y descarbonización, la alianza se perfila como una combinación de diplomacia simbólica y cooperación práctica, con impacto no solo bilateral sino también global.

