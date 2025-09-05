[tenki yōho] regresa el calor

🌪️ Japón enfrenta un viernes dividido entre lluvias torrenciales y un regreso repentino del calor extremo

📍Tokio, 5 de septiembre de 2025

El paso del tifón Nº15 por el Pacífico japonés marca este viernes un escenario climático contrastante: mientras en el centro y este del país las lluvias intensas elevan el riesgo de desastres naturales, en el suroeste el sol volvió con fuerza y los termómetros se dispararon a temperaturas sofocantes.

☔ Lluvias peligrosas en Tōkai, Kantō y Tōhoku

Desde primeras horas del día, la lluvia no ha dado tregua en Tokai (Aichi, Gifu, Shizuoka, Mie) y en la región de Kantō (Tokio, Kanagawa, Saitama, Chiba, etc.).

Meteorólogos advierten de precipitaciones intermitentes pero muy intensas, capaces de generar inundaciones repentinas en calles y túneles urbanos.

En zonas montañosas, el suelo saturado aumenta el peligro de deslizamientos de tierra.

Los ríos pequeños y medianos podrían experimentar crecidas súbitas, como ya ocurrió en veranos anteriores con lluvias concentradas.

A diferencia de la imagen típica de un tifón con vientos violentos, este fenómeno está mostrando su peor cara en el agua acumulada. La Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) ha llamado a “mantenerse alejados de ríos y laderas inestables”.

🌞 Kyūshu y Shikoku: del paraguas al calor sofocante

Paradójicamente, mientras el centro del país lucha contra el agua, en Kyūshū y Shikoku el panorama es opuesto:

Tras el paso del tifón, el cielo se despejó y el aire cálido se quedó atrapado.

El resultado: temperaturas de 35 °C o más, catalogadas como 猛暑日 (mōshobi, días de calor extremo).

Médicos advierten que el contraste entre la lluvia de ayer y el sol intenso de hoy puede hacer que la gente subestime el riesgo de golpe de calor (熱中症).

En ciudades como Fukuoka o Kōchi, las autoridades locales han reforzado campañas de hidratación y recomendación de descanso en interiores, recordando que en años recientes este tipo de jornadas ha causado decenas de hospitalizaciones en pocas horas.

🌤️ Hokkaidō: sol, frescura matinal y cambios bruscos

Más al norte, en Hokkaidō, el tifón no tiene un impacto directo, pero sí un efecto particular:

Mañanas frescas que obligan a usar chaqueta ligera.

Tardes calurosas con máximas cercanas a los 30 °C.

La oscilación térmica puede superar los 15 grados en un solo día, lo que aumenta el riesgo de resfriados o malestar físico.

En la zona de Dōnan (sur) y Dōtō (este) aún se esperan lluvias ocasionales, por lo que la recomendación práctica es llevar paraguas plegable.

👥 Un país dividido por el clima

Este viernes, Japón se mueve entre dos realidades climáticas:

En el centro-este (Tokai, Kanto, Tohoku): la amenaza viene del agua, con lluvias que complican trenes, tráfico y ponen en vilo a comunidades en laderas y zonas bajas.

En el suroeste (Kyūshū y Shikoku): la amenaza es el calor, con riesgo de golpes de calor incluso en quienes trabajan al aire libre o hacen deporte.

En el norte (Hokkaidō): lo que domina es la inestabilidad térmica, obligando a la población a adaptarse en pocas horas.

📌 Contexto humano y social

Este doble escenario refleja una realidad cada vez más frecuente en Japón: la coexistencia de desastres hídricos y olas de calor en lapsos muy cortos.

Para trabajadores extranjeros en construcción o agricultura, este cambio repentino supone riesgos adicionales, ya que deben enfrentarse tanto a inundaciones como a golpes de calor.

En las grandes ciudades, los trenes y autobuses pueden sufrir retrasos por la lluvia, afectando la vida diaria de millones de personas.

Familias en zonas rurales de Kyūshū, por su parte, deben reorganizar tareas agrícolas por el calor extremo que vuelve tras un día de lluvias intensas.

✅ En resumen: el tifón Nº15 no solo trae agua, sino también calor. Japón vive un viernes en el que la población debe estar preparada tanto para protegerse de desastres por lluvias como para cuidarse del sol abrasador.

