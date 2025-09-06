[tenki yohō] vuelven las altas temperaturas

🌞🌀 Japón pasa del caos a la calma: de lluvias torrenciales y tornados al regreso del calor veraniego

📍Tōkyō | 6 de septiembre de 2025

Después de dos días marcados por lluvias torrenciales, ríos crecidos, tornados y apagones provocados por el paso del tifón Nº15 “Peipah” (琵琶), Japón vuelve a respirar bajo un cielo azul.

El fenómeno, que ayer viernes cruzó el país desde Shikoku hasta Kanto dejando una estela de destrucción en varias prefecturas, se transformó en baja presión extratropical y se alejó hacia el este del Pacífico.

Hoy sábado 6, un sistema de alta presión se impone sobre el archipiélago y con él regresan el sol, el calor y también las precauciones.

🌡️ El calor vuelve con fuerza

Tokio: se esperan 33 °C, unos 6 °C más que ayer. Tras la lluvia y los vientos del tifón, la capital vivirá un ambiente bochornoso propio de pleno verano, aunque el calendario ya marque septiembre.

Kōfu (Yamanashi): hasta 35 °C, es decir, un salto de 8 °C respecto al viernes.

Nagoya, Osaka y Kioto: temperaturas cercanas a los 35 °C, con fuerte sensación térmica bajo el sol.

Kyūshū y Shikoku: golpeados ayer por la tormenta, hoy vuelven a registrar un calor extremo; tanto que el Ministerio de Medio Ambiente lanzó alertas por golpe de calor (netchūshō keikai arāto, 熱中症警戒アラート) en varias prefecturas.

Hokkaidō y Tōhoku: amanecieron frescos, incluso con nieblas en valles, pero el mediodía elevará los termómetros hasta 30 °C. El contraste de temperaturas es un desafío para el cuerpo, sobre todo para personas mayores y niños.

Okinawa: sol tropical acompañado de chubascos aislados y humedad sofocante, con máximas en torno a los 32–33 °C.

🚨 Riesgos y precauciones

Golpe de calor (熱中症) Expertos recomiendan hidratarse con frecuencia, incluso sin sed.

Usar sombreros, sombrillas y evitar actividad intensa en exteriores durante las horas centrales del día.

Las alertas se concentran en Shikoku, Kyūshū y Okinawa, donde la combinación de sol y humedad eleva peligrosamente el índice WBGT. Secuelas del tifón En prefecturas como Shizuoka, Kanagawa e Ibaraki, donde hubo inundaciones repentinas, deslizamientos y vientos violentos, las autoridades piden no acercarse a ríos ni laderas inestables, aunque hoy luzca el sol.

Aún se realizan trabajos de verificación en infraestructura vial y ferroviaria. Transporte y vida cotidiana En gran parte del país los servicios se normalizaron.

Muchas familias aprovechan la tregua para salir de paseo, lavar ropa o recuperar rutinas, después de jornadas de encierro por la tormenta.

🌍 Un contraste que marca septiembre

El clima de hoy ilustra bien la expresión japonesa taifū ikka (台風一過) cielos despejados tras el paso de un tifón. Sin embargo, este retorno de la calma viene acompañado de un recordatorio: Japón está en plena transición de estación, donde los tifones pueden traer lluvias extremas y, en cuestión de horas, dar paso a un sol abrasador.

Con el veranillo de septiembre (残暑, zansho) extendiéndose más de lo habitual, la población enfrenta el doble reto de vigilar tanto los daños del tifón como los efectos del calor persistente.

👉 En conclusión: Hoy Japón vive un día de cielos azules y calor veraniego, ideal para actividades al aire libre, pero bajo la condición de que cada persona se cuide frente al sol y el riesgo de deshidratación. Tras el azote del tifón, el mensaje de las autoridades es claro: disfrutar del sol, pero con precaución.

©NoticiasNippon