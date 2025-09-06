[kuruma isu tenisu] Histórico triunfo de Oda

🎾 Tokito rompe la maldición y se estrena como campeón de dobles en Nueva York

📍Nueva York, 6 de septiembre de 2025

El joven nipón Oda Tokito (小田凱人) de 19 años y su compañero argentino Gustavo Fernández (31 años) conquistaron el título de dobles masculinos en silla de ruedas del US Open 2025.



Vencieron en la final a los británicos Alfie Hewett y Gordon Reid, máximos favoritos, con un marcador 6-1, 2-6, [10-6].

Este triunfo es particularmente simbólico porque representa el primer título de Grand Slam en dobles para Oda, tras seis finales perdidas anteriormente.

🏆 Camino hacia el título

Cuartos de final: victoria contra los segundos sembrados, Martín de la Puente (España) / Ruben Spaargaren (Países Bajos).

Semifinal: triunfo frente a Daniel Caverzaschi (España) / Tom Egberink (Países Bajos).

Final: éxito en una batalla a tres parciales contra los británicos Hewett/Reid, que históricamente han dominado el circuito.

🔥 Desarrollo de la final

1er set (6-1): Oda/Fernández dominaron con solidez, logrando dos quiebres consecutivos y un parcial de 5 juegos seguidos.

2º set (2-6): los británicos reaccionaron con potencia, logrando dos quiebres y nivelando el partido.

Súper tie-break final (10-6): con nervios de acero, el dúo nipo-argentino cerró la victoria con golpes decisivos y gran comunicación en la red.

🌍 Contexto y significado

Para Oda Tokito:

Hasta ahora acumulaba seis subcampeonatos en Grand Slams en la modalidad de dobles. Este título lo consagra como una figura completa, ya que ya había brillado en singles (fue campeón de Roland Garros 2023 en individuales con solo 17 años).

Para Fernández:

El argentino suma otro éxito a su destacada carrera, en la que ha sido referente histórico del tenis en silla de ruedas de Latinoamérica.

Para Japón:

Este triunfo se da en un contexto en que Oda es considerado uno de los grandes símbolos deportivos del país. La expectativa ahora está puesta en la final de singles, donde podría lograr el soñado doblete (単複２冠).

📊 Dato clave

Edad de Oda: 19 años

Rival derrotado en la final: Nº1 y Nº2 del mundo en dobles (Hewett/Reid)

Primer Grand Slam de dobles de su carrera

Posibilidad de lograr el doblete histórico en Nueva York

✨ Dimensión humana

La victoria de Oda tiene un sabor especial: representa perseverancia ante la frustración (seis finales perdidas), y confirma la madurez de un joven que a pesar de su corta edad ya inspira dentro y fuera de la cancha.

Para Fernández, es la validación de una alianza intercontinental que mezcla juventud y experiencia, Japón y Argentina, en una combinación ganadora.

©️Noticias Nippon