[kuruma isu tenisu] Oda Tokito logra el “Sueño Dorado”

🎾 Campeón del US Open y dueño de un lifetime Golden Slam

📍Tōkyō, 7 dē septiembre

El nipón Oda Tokito (小田凱人) escribió una de las páginas más gloriosas en la historia del deporte adaptado.

El deportista derrotó al argentino Gustavo Fernández por 6-2, 3-6, 7-6 [13-11] en una final electrizante del US Open de tenis en silla de ruedas.

Con este triunfo, se convirtió en el jugador más joven (19 años y 3 meses) en conquistar el “生涯ゴールデンスラム / Shōgai Golden Slam (lifetime Golden Slam)”, es decir, ganar los cuatro torneos de Grand Slam y la medalla de oro paralímpica a lo largo de su carrera.

🌍 Contexto y significado del logro

•Antes de Oda, sólo su compatriota Kunieda Shingo (国枝慎吾) en hombres y la neerlandesa Diede de Groot en mujeres habían conseguido esta hazaña en el tenis en silla de ruedas.

•La gesta de Oda tiene un componente simbólico: representa el relevo generacional tras el retiro de Kunieda (leyenda japonesa con 28 títulos de Grand Slam).

•Con apenas 19 años, Oda se erige como referente global y puente entre la tradición japonesa del tenis adaptado y su futuro.

📈 Camino hasta el título

•1R: vs Casey Ratzlaff (EE.UU., #8) → 6-1, 6-0

•QF: vs Sergei Lysov (Israel, #15) → 6-3, 6-2

•SF: vs Martín de la Puente (España, #3) → 6-3, 6-3

•Final: vs Gustavo Fernández (Argentina, #4) → 6-2, 3-6, 7-6 [13-11]

➡️ La final fue un drama absoluto: Oda salvó tres puntos de campeonato (6-9 en el match tiebreak) y se aferró al triunfo con valentía, cerrando con un retorno ganador que desató lágrimas en la Arthur Ashe Stadium.

🗣️ Palabras de Oda

En la ceremonia, no pudo contener las lágrimas:

•“Me dijeron que era demasiado joven, pero no lo siento así. He llegado paso a paso, con trabajo diario, no de golpe”.

•Sobre la final: “Fue el partido más crazy de mi carrera”.

•Próximo objetivo: llevar el tenis en silla a estadios principales, compartiendo el escenario con el circuito profesional. “Quiero que los fans disfruten este deporte tanto como yo”.

🇯🇵 Repercusiones para Japón

•El triunfo coloca a Japón nuevamente en el mapa del deporte paralímpico mundial, reafirmando el legado de Kunieda y la importancia de la accesibilidad y el apoyo al deporte adaptado en el país.

•Para los jóvenes japoneses con discapacidad, Oda se convierte en un modelo aspiracional, demostrando que con disciplina y visión global es posible alcanzar lo más alto.

•Además, su carisma y juventud lo perfilan como embajador natural rumbo a Los Ángeles 2028, donde podría ampliar aún más su leyenda.

✨ En síntesis

La final del US Open 2025 no fue solo un partido: fue la consagración de un joven de 19 años que ya es leyenda, que desafió la presión, remontó lo imposible y puso su nombre junto a los más grandes de la historia. Oda Tokito ya no es la “promesa” del tenis en silla de ruedas: es su presente y futuro.

