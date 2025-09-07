[kuruma isu tenisu] épico regreso de Kamiji

🎾 🇯🇵 Yui remonta y conquista el US Open en silla de ruedas tras 8 años de espera

📍Nueva York, 6 de septiembre / Tōkyō, 7 de septiembre

La japonesa 上地結衣 (Kamiji Yui, 31 años, actual número 1 del mundo) hizo historia este 7 de septiembre (hora de Japón) al conquistar su tercer título en el US Open, rompiendo una sequía de ocho años en este torneo.

En la final femenina de individuales, derrotó en una vibrante remontada a la china 李晓慧 (Li Xiaohui, 25 años, número 3 del mundo) con marcador 0-6, 6-1, 6-3.

🔑 Desarrollo del partido

•Primer set (0-6): Kamiji fue barrida. Li desplegó un tenis demoledor con 18 tiros ganadores en apenas media hora, dejando a la japonesa sin un solo game.

•Segundo set (6-1): Lejos de derrumbarse, Kamiji ajustó su estrategia: apenas 2 errores no forzados, cuatro quiebres consecutivos y un control total del ritmo.

•Tercer set (6-3): Aunque Li logró quebrarle dos veces, Kamiji respondió con tres quiebres decisivos, cerrando la final con temple y precisión.

En rueda de prensa, la japonesa explicó:

“El inicio fue muy difícil, ella tiene mucha potencia y un gran servicio. No esperaba perder 0-6, pero no me sentí mal. Decidí cambiar la forma de usar la silla y jugar un poco más retrasada para encontrar mis oportunidades. Eso me dio la confianza para remontar”.

📊 Palmarés y contexto histórico

•11 títulos de Grand Slam en individuales (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open).

•Tercer título en el US Open (2014, 2017, 2025).

•Dos años de ausencia de la categoría de tenis en silla de ruedas en Nueva York hicieron de esta edición un regreso especial.

•Venció en el camino a la final a tres rivales de peso:

•1R: L. De Greef (🇳🇱, #9)

•QF: D. De Groot (🇳🇱, #7)

•SF: Wang Zuiyin (🇨🇳, #4)

🌍 Significado deportivo y humano

•Para Japón: Kamiji es un ícono del deporte adaptado, junto con Oda Tokito (campeón en dobles masculino en este mismo US Open). Ambos reflejan la solidez del tenis en silla japonés.

•Para el circuito: confirma que la rivalidad Japón–China también se vive en el tenis adaptado, en paralelo al auge en categorías convencionales.

•Para la inclusión: su victoria, a los 31 años y tras ocho temporadas de espera, es símbolo de resiliencia y longevidad deportiva.

⚖️ Un triunfo que trasciende

El caso de Kamiji no solo se inscribe en la estadística. La atleta muestra cómo en el deporte paralímpico el ajuste táctico, la resiliencia psicológica y la innovación en la técnica (como modificar la forma de impulsar la silla durante los puntos) pueden marcar la diferencia.

En palabras de la propia campeona:

“Encontré mi zona de confort en el segundo set y eso cambió todo. Me siento feliz de haber podido ajustar y ganar en una final tan complicada”.

©️ Noticias Nippon