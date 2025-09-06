[kyō no kion] regreso del calor sofocante

☀️ Japón: del paso del tifón al regreso del calor sofocante

📍Tōkyō, 6 de septiembre de 2025

Tras el paso del tifón, el cielo se despejó en gran parte del país. Sin embargo, la calma atmosférica trajo consigo un fuerte repunte de las temperaturas, sobre todo en el oeste de Japón, donde el calor se sintió con fuerza de pleno verano.

A pesar de que suele hablarse de taifū ikka (台風一過, atmósfera clara que queda tras un tifón), esta vez la sensación no fue de aire fresco, sino de bochorno intenso, debido a que la humedad permaneció alta.

🔹 Temperaturas máximas registradas

🥇 Yamaguchi (山口市): 36.9℃ → la más alta del país

Fukuoka: 35.2℃

Nagoya: 34.9℃

Osaka: 34.4℃

Tokio: 32.5℃

Incluso en el norte de Japón, el calor se hizo sentir:

Sendai: 30.1℃

Morioka: 30.5℃

Sapporo: 28.6℃

👉 En resumen: de Kyūshū a Hokkaidō, casi todo el país tuvo sensaciones veraniegas, algo inusual para septiembre.

🔹 Pronóstico para mañana

El domingo, el calor persistirá debido al dominio del sistema de alta presión:

Sendai: 32℃

Kanazawa: 33℃

Tokio: 33℃

Nagoya: 35℃

Osaka: 34℃

Fukuoka: 35℃

En el norte:

Akita: 28℃

Aomori: 27℃

Sapporo: 28℃

Aunque en Hokkaidō y el norte de Tōhoku habrá más nubosidad, la humedad hará que el ambiente siga pesado y bochornoso.

🔹 Riesgo de salud: calor y humedad

El Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) recuerdan revisar el WBGT (暑さ指数, shosa shisū), indicador que combina temperatura, humedad y radiación solar para medir el riesgo de golpe de calor.

Con temperaturas sobre los 33℃ y humedad alta, el riesgo es muy elevado.

No basta con hidratarse: se recomienda usar aire acondicionado, evitar esfuerzos prolongados al aire libre y descansar en lugares frescos.

🔹 Contexto y significado

Este episodio refleja un patrón ya observado en los últimos años:

El cambio climático intensifica la sensación de “veranos interminables”, retrasando la llegada de un otoño fresco.

En Japón, septiembre tradicionalmente marcaba la transición estacional, pero ahora se encadena a menudo con días de 猛暑日 (mōshobi, más de 35℃).

Para los residentes y trabajadores extranjeros en Japón, esta prolongación del calor implica mayores gastos de electricidad por aire acondicionado, ajustes en la vida laboral y riesgos adicionales en actividades al aire libre.

📌 Conclusión

Aunque el tifón se fue, el calor no dio tregua. Este fin de semana, gran parte del país vivirá nuevamente temperaturas cercanas o superiores a 35℃, acompañadas de humedad sofocante. La consigna sigue siendo clara: hidratarse, descansar y no subestimar el riesgo de un golpe de calor.

