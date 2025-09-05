[kyō no kion] Del tifón al horno

Japón sufre más de 36 °C tras el paso del ciclón Peipah

📍Tōkyō | 5 de septiembre de 2025

El clima en Japón dio un giro brusco en menos de 24 horas. Ayer, la lluvia torrencial y los fuertes vientos del tifón nº15 “Peipah (琵琶)” golpearon varias regiones del país.

Hoy, en cambio, el cielo despejado y el aire cálido que dejó la tormenta detrás provocaron un regreso repentino del calor extremo, especialmente en Kyūshū (九州) y Shikoku (四国).

🔥 Del aguacero a los 36 grados

El fenómeno fue claro en el sur de Japón.

En Miyazaki el termómetro llegó a 36.4 °C , la temperatura más alta del país.

Kōchi registró 36.2 °C .

En Kagoshima se alcanzaron 35.4 °C.

Son cifras que se consideran mōshobi (猛暑日), es decir, jornadas en que el mercurio supera los 35 °C. Lo llamativo es que precisamente esas ciudades habían sufrido ayer lluvias intensas y ahora enfrentan calor sofocante.

Incluso en el oeste y centro del país, como Osaka y Nagoya, la recuperación del sol hizo que las máximas superaran los 30 °C.

Mientras tanto, en Tokio y el área de Kantō, la lluvia persistente mantuvo el ambiente mucho más fresco: la máxima apenas llegó a 26.7 °C durante la madrugada, y en la tarde los valores bajaron a menos de 25 °C, un respiro temporal en medio de un verano largo y agotador.

📈 Lo que viene: sábado de calor nacional

El 6 de septiembre (sábado) traerá un nuevo cambio. El tifón seguirá alejándose hacia el Pacífico, dejando un panorama mayormente despejado en casi todo el archipiélago. Esto permitirá que las temperaturas se disparen:

Kinki y Tokai (近畿・東海) : Osaka y Nagoya rondarán los 34 °C , mientras que ciudades interiores como Kyoto alcanzarán o superarán los 35 °C .

Kantō (関東): Tokio volverá a los 32 °C, marcando su primer 真夏日 (manatsubi) —día con más de 30 °C— en tres jornadas. El contraste con la frescura de hoy hará que el calor se sienta todavía más pesado.

⚠️ El riesgo invisible: el golpe de calor

Expertos advierten que los cambios bruscos de temperatura pueden ser incluso más peligrosos que una ola de calor prolongada. El cuerpo humano necesita adaptarse, y pasar de un día fresco con lluvia a otro con más de 30 °C exige un esfuerzo adicional al sistema cardiovascular.

La Agencia Meteorológica y el Ministerio de Medio Ambiente recomiendan:

Beber agua con frecuencia, incluso sin sentir sed.

Reponer sales minerales con bebidas isotónicas.

Evitar el ejercicio físico intenso al aire libre entre las 11 y las 15 horas.

Usar el aire acondicionado en interiores, aunque sea de forma intermitente, para bajar la temperatura ambiental.

🌍 Un septiembre contradictorio

El episodio de hoy refleja una de las características del clima japonés en esta época: septiembre es un mes de contrastes. Los tifones traen lluvias y frescura momentánea, pero dejan tras de sí masas de aire cálido que, al combinarse con cielos despejados, disparan las temperaturas.

Para quienes viven en Japón —especialmente niños, ancianos y extranjeros recién llegados que aún no se acostumbran al clima húmedo—, este tipo de cambios pueden sentirse como un vaivén extremo entre dos estaciones: el verano que no se va y el otoño que aún no llega.

📌 En resumen: Japón salió de la tormenta solo para entrar al horno. Hoy el sur se asó a más de 36 °C tras la lluvia, y mañana será el turno del centro y este del país, incluida Tokio. El calor post-tifón se presenta como un recordatorio de que el verano japonés todavía no se despide.

