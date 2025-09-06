[Seijinshiki] Hisahito ya es mayor de edad

👑 Japón presencia histórica: el príncipe Hisahito cumple su “Seijinshiki” y recibe la corona de la mayoría de edad

📍Tōkyō, 6 de septiembre de 2025

La Casa Imperial japonesa vivió un momento histórico y profundamente simbólico: el príncipe Hisahito (悠仁さま), hijo mayor del príncipe heredero Akishino y segundo en la línea sucesoria al Trono del Crisantemo, celebró su 成年式 (seijinshiki), la ceremonia de mayoría de edad para los miembros masculinos de la familia imperial.

📜 El ritual del “加冠の儀” (Kakan no Gi)

La ceremonia central comenzó a las 10 de la mañana en el Palacio Imperial.

Siguiendo una tradición de siglos, al joven príncipe se le colocó sobre la cabeza la corona de la adultez, reemplazando la de uso juvenil.

Vestido con el atuendo ceremonial reservado a los príncipes menores de edad, caminó con solemnidad hacia el centro del salón donde estaban reunidos los emperadores, sus padres y otros miembros de la familia, incluida la princesa Aiko.

Este gesto marca la transición formal de Hisahito a la vida pública como miembro adulto de la Casa Imperial.

🙏 Palabras de agradecimiento y compromiso

Ante el emperador Naruhito y la emperatriz Masako, el príncipe expresó con voz serena:

“En este día de mi mayoría de edad, he recibido la corona con profundo agradecimiento. A sus Majestades el Emperador y la Emperatriz, gracias por honrarme con su presencia en esta ceremonia. (本日は成年式にあたり冠を賜り、誠にありがとうございました。天皇皇后両陛下には、加冠の儀に御臨席を賜り、誠にありがとうございます)

A sus padres, Akishino y la princesa Kiko, les dijo:

“A partir de hoy asumo la conciencia de mi condición como adulto de la familia imperial y cumpliré con mis deberes con responsabilidad.” (成年皇族としての自覚を持ち、そのつとめを果たしてまいりたいと存じます)

Sus palabras fueron interpretadas como una declaración clara de compromiso con el futuro de la institución imperial.

🎩 La segunda parte: “朝見の儀” (Chōken no Gi)

Por la tarde, Hisahito aparecerá vestido con 燕尾服 (traje de gala occidental) para presentarse nuevamente ante sus majestades en el Chōken no Gi, una audiencia formal en la que los adultos recién reconocidos reafirman sus deberes ante el emperador.

🌸 Significado social y político

Continuidad imperial: Japón, que ha tenido un debate intenso sobre el futuro de la sucesión debido a la escasez de varones en la familia imperial, contempla en este acto una señal de estabilidad.

Proyección internacional: la ceremonia refuerza la imagen de la Casa Imperial como institución cultural y simbólica en un país que, pese a ser moderno y democrático, aún considera sagrada la continuidad dinástica más antigua del mundo.

Aspecto humano: Hisahito, que hasta ahora había llevado una vida protegida y discreta como estudiante, aparece ahora ante el pueblo japonés como un adulto responsable, con un rol esperado en las décadas por venir.

📌 Contexto reciente

En Japón, la mayoría de edad legal se redujo a los 18 años en 2022, pero dentro de la Casa Imperial se mantiene la tradición de marcar los 20 años con el “Seijinshiki”.

Esta ceremonia recuerda la importancia del rol de los príncipes varones en un sistema sucesorio aún restringido al linaje masculino, un tema de debate constante en la sociedad japonesa.

✨ Hoy, Japón no solo fue testigo de una ceremonia antigua y solemne, sino también de un paso simbólico hacia el futuro de la monarquía: el príncipe Hisahito dejó de ser “el joven heredero” para convertirse oficialmente en adulto y futuro pilar de la Casa Imperial.

