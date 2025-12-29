[kōshitsu] Kako-sama cumple 31 años de edad

La imagen que enterneció a Japón: la princesa Kako fotografiando flores

📍Tōkyō | 29 de diciembre

La segunda hija de la familia Akishino, Kakosama (佳子さま), cumplió 31 años este 29, y su aniversario terminó convirtiéndose en un fenómeno inesperado en redes sociales. Ese mismo día, la Agencia de la Casa Imperial publicó en su sitio oficial el informe de actividades del último año junto con nueve fotografías recientes. Entre ellas, una imagen en particular capturó la atención colectiva: la princesa sosteniendo una cámara instantánea de color celeste mientras fotografiaba flores.

Según la explicación oficial, las imágenes fueron tomadas a inicios de diciembre durante un paseo de la princesa por el interior del recinto de Akasaka. Vestida con una camisa y falda marrones, combinadas con un suéter blanco, caminaba en un día templado, bajo un cielo despejado y acompañada por el canto de los pájaros. En una de las escenas, se detiene frente a una camelia rosada (sasanqua), se inclina para observarla de cerca y roza suavemente sus pétalos antes de tomar una fotografía con la cámara instantánea.

El comunicado describe con especial cuidado los pequeños sonidos del momento: el característico “zumbido” de la cámara al expulsar la foto revelada, el crujir de las hojas secas bajo sus pasos, el chasquido de una rama al romperse. Al ver la imagen recién revelada, la princesa sonríe. Una escena íntima, casi doméstica, que contrasta con la formalidad que suele rodear a la Casa Imperial.

Ese contraste fue precisamente lo que encendió las redes sociales. En X (antes Twitter), los mensajes se multiplicaron: sorpresa, ternura y hasta bromas sobre un posible “boom” de ventas de cámaras instantáneas. Para muchos usuarios, ver a una integrante de la familia imperial usando una cámara sencilla para fotografiar flores transmitió cercanía, naturalidad y una sensibilidad muy humana.

Sin grandes ceremonias ni discursos, la imagen de su cumpleaños terminó hablando por sí sola. A los 31 años, la figura de la princesa se proyectó no desde el protocolo, sino desde los gestos pequeños: caminar entre hojas caídas, escuchar los sonidos del entorno y guardar un recuerdo en una fotografía instantánea. Una escena simple que, paradójicamente, dejó una impresión profunda en la sociedad japonesa.

Informe anual con motivo del 31.º cumpleaños de la Princesa Kako

Su Alteza Imperial la Princesa Kako cumple 31 años el lunes 29 de diciembre.

A continuación se informa sobre su trayectoria y actividades durante el último año.

La Princesa ha mantenido, como hasta ahora, el firme deseo de que la sociedad sea un lugar donde todas las personas puedan vivir con tranquilidad, con opciones más amplias y diversas, y donde estas condiciones sean algo natural. En cada una de sus actividades, ha actuado teniendo siempre presentes estos ideales. A lo largo del año, ha expresado un profundo respeto y sincera gratitud hacia todas aquellas personas que, desde distintos ámbitos, trabajan por construir una sociedad mejor.

Aunque no es posible detallar todas sus actividades, a continuación se describen sus acciones mes a mes.

Enero

Visitó la exposición “Pokémon × Artesanía – El gran descubrimiento de la belleza y la técnica”, donde disfrutó de piezas artesanales llenas de creatividad concebidas desde una nueva perspectiva cultural.

Febrero

Se reunió con representantes de 13 países participantes en el programa Barco Mundial de la Juventud. Mostró gran interés en escuchar las experiencias vividas durante el programa y expresó su deseo de que estas iniciativas fomenten la amistad y el entendimiento internacional.

Marzo

Acompañó a Sus Majestades el Emperador y la Emperatriz en el banquete oficial ofrecido al Presidente de la República Federativa del Brasil y su esposa, en calidad de invitados de Estado.

Abril

Visitó la prefectura de Ishikawa, donde se reunió con artesanos de lacado y cerámica afectados por el terremoto de la península de Noto y las lluvias torrenciales. Escuchó testimonios sobre los daños y los esfuerzos de reconstrucción, y manifestó su profundo deseo de una pronta recuperación. Recorrió talleres temporales de Wajima-nuri y centros de formación artesanal, e incluso experimentó personalmente algunos procesos de producción.

Mayo

Asistió al 34.º Festival del Bosque y las Flores, donde expresó palabras de solidaridad hacia las regiones afectadas por incendios forestales. Posteriormente, visitó la prefectura de Gifu con motivo del Festival Nacional de Ecologización Urbana, participando en ceremonias, plantaciones conmemorativas y actividades educativas con niños y estudiantes.

Junio

Con motivo del 130.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Japón y Brasil, realizó una visita oficial a Brasil. Fue recibida con gran calidez en diversas regiones del país y expresó su deseo de que la amistad bilateral continúe fortaleciéndose.

Julio

Visitó la exposición “Hiroshima 1945” junto a su familia, donde observó fotografías y videos sobre las consecuencias de la bomba atómica. Escuchó atentamente las historias individuales de las víctimas, reafirmando su profundo compromiso con la paz.

También se reunió con estudiantes brasileños participantes del programa Viaje de Amistad a Japón, asistió a competencias deportivas escolares y mantuvo encuentros con niños y jóvenes.

Agosto

Visitó Hiroshima junto a su madre, rindiendo homenaje a las víctimas de la bomba atómica. Escuchó testimonios de sobrevivientes en hogares de cuidado y expresó profunda empatía por sus experiencias.

Asimismo, recorrió el recinto de la Expo 2025 Osaka-Kansai, donde observó y experimentó técnicas artesanales tradicionales y visitó los pabellones de Brasil y Perú.

Septiembre

Asistió a la ceremonia de mayoría de edad de su hermano menor, el Príncipe Hisahito, expresando su apoyo y alegría por su nueva etapa académica.

Participó en eventos culturales, exposiciones de artesanía tradicional y competencias nacionales de interpretación en lengua de señas.

Octubre

Visitó la prefectura de Kagawa para recorrer obras del Festival Internacional de Arte del Setouchi 2025. También rindió homenaje a las víctimas de la enfermedad de Hansen en el Sanatorio Nacional de Ōshima Seishōen, mostrando profundo respeto y recogimiento.

Asistió además a eventos deportivos nacionales, actividades con personas con discapacidad y encuentros con jóvenes estudiantes.

Noviembre

Participó en el Festival Internacional de Arte Sordo de Tokio, donde conoció innovaciones tecnológicas relacionadas con la lengua de señas y disfrutó de expresiones artísticas de personas sordas de todo el mundo.

Asistió a ceremonias relacionadas con los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025, expresando su apoyo en lengua de señas y compartiendo con atletas y organizadores.

Diciembre

Volvió a visitar el Centro de Migración y Cultura Internacional de Kobe, donde interactuó con niños de raíces extranjeras, participó en juegos y escuchó las experiencias de educadores y personal de apoyo. Expresó su deseo de que todos los niños, independientemente de su origen, puedan vivir con seguridad y felicidad en Japón.

©NoticiasNippon