[kōshitsu] Memoria, compasión y futuro

El Emperador pide abrazar la paz en medio de la incertidumbre global

📍Tōkyō / 1 de enero

En el inicio de un nuevo año, cuando millones en Japón miran hacia adelante con ilusión y también con inquietud, el Emperador Naruhito compartió un mensaje profundamente humano: un llamado a cuidar la paz, sostenernos unos a otros y no perder la esperanza, incluso en tiempos difíciles.

Recordó que el año pasado marcó ocho décadas desde el fin de la guerra, un capítulo doloroso de la historia japonesa. Con palabras serenas pero cargadas de memoria, el Emperador pidió no olvidar el sufrimiento de quienes resistieron, reconstruyeron y soñaron con un país en paz, y subrayó la importancia de transmitir ese legado a las generaciones futuras.

Pero su mirada también estuvo puesta en el presente. Conmovido, expresó su dolor por las vidas que siguen perdiéndose en guerras y conflictos alrededor del mundo. Desde Japón, envió un mensaje que suena casi como una súplica universal:

la paz solo puede nacer cuando las personas dialogan, se entienden y colaboran entre sí.

El Emperador también recordó a quienes hoy luchan en silencio contra la adversidad en Japón: familias golpeadas por los desastres naturales, comunidades afectadas por la inflación y personas que atraviesan soledades y miedos. A ellas les envió su cercanía y gratitud hacia quienes, sin cámaras ni reflectores, trabajan cada día por el bien común.

Su deseo para este año es simple, pero enorme:

que las personas se abracen en la empatía, se acompañen en la dificultad y caminen juntas hacia un futuro con esperanza.

Al cerrar su mensaje, el Emperador elevó un deseo que resuena como un abrazo colectivo:

que el nuevo año traiga paz, serenidad y luz para Japón y para todo el mundo.

