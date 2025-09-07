[tenki yohō] contrastes marcados en el país

🌤️Un país dividido por el clima: mientras el sur sufre un “verano interminable”, el norte se sumerge en un domingo gris y tormentoso.

📍Tōkyō | 7 de septiembre de 2025

El clima de hoy en Japón muestra dos caras muy distintas: mientras el oeste y el este del país siguen bajo dominio de un potente sistema de alta presión, con cielos despejados y calor sofocante.

Por su parte, el norte se enfrenta a la influencia de un frente y bajas presiones, con lluvias intensas y riesgo de tormentas eléctricas.

☀️ Zonas cálidas: de Kanto a Kyūshū

Cielos despejados: El sol dominará en gran parte de Tokio, Nagoya, Osaka, Hiroshima y Fukuoka, especialmente en la vertiente del Pacífico.

Altas temperaturas: Los termómetros volverán a rondar los 35 °C, lo que mantiene a buena parte del país bajo condiciones de 残暑 (zansho, calor persistente del final del verano).

Riesgo sanitario: Las autoridades insisten en la prevención de golpes de calor. Se recomienda usar aire acondicionado, hidratarse con frecuencia y evitar actividades físicas intensas en las horas centrales del día.

👉 Este patrón recuerda que, pese a estar en septiembre, la temporada de calor extremo en Japón se ha alargado en los últimos años debido al cambio climático, aumentando la presión sobre hospitales y hogares, sobre todo entre ancianos y niños.

🌧️ Norte lluvioso: Hokkaidō y Tōhoku

Hokkaidō: El paso de una baja presión dejará lluvias generalizadas y, en áreas como el sur de la isla, se esperan tormentas eléctricas y chubascos fuertes. La máxima rondará los 25 °C, bastante más fresca que en el resto del país, aunque la sensación térmica será húmeda. Para quienes planeaban salidas de domingo, el consejo es llevar paraguas o impermeable.

Tōhoku y el litoral del mar de Japón: El avance de un frente traerá lluvias y rayos intensos, con riesgo de inundaciones repentinas en áreas bajas.

⛅ Regiones intermedias: Kinki norte, Hokuriku y Kyūshū norte

Estas zonas estarán bajo la influencia de aire húmedo procedente del mar de Japón, lo que favorecerá episodios de lluvia dispersa.

Aunque no todo el día será lluvioso, las nubes cargadas pueden descargar en cualquier momento, por lo que se recomienda precaución si se viaja en carretera o tren.

👕 Consejos prácticos para el día

Ropa: ligera y transpirable en el sur, impermeable y calzado resistente en el norte.

Salud: revisar el WBGT (índice de calor) antes de salir; en muchas ciudades de Kanto y Kansai seguirá en nivel de alerta.

Transporte: posibles retrasos en trenes locales y vuelos hacia/desde Hokkaidō debido a tormentas.

📌 En resumen: Japón vive un domingo con dos realidades climáticas: un sur caluroso, todavía bajo el peso del verano, y un norte lluvioso que ya empieza a anunciar la transición hacia el otoño. Este contraste refleja la complejidad del archipiélago, donde la misma fecha puede significar refugiarse del sol ardiente en Tokio o abrir el paraguas bajo un cielo tormentoso en Sapporo.



