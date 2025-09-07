[tenki yohō] contrastes marcados en el país

🌤️Un país dividido por el clima: mientras el sur sufre un “verano interminable”, el norte se sumerge en un domingo gris y tormentoso.
📍Tōkyō | 7 de septiembre de 2025
El clima de hoy en Japón muestra dos caras muy distintas: mientras el oeste y el este del país siguen bajo dominio de un potente sistema de alta presión, con cielos despejados y calor sofocante.
Por su parte, el norte se enfrenta a la influencia de un frente y bajas presiones, con lluvias intensas y riesgo de tormentas eléctricas.
☀️ Zonas cálidas: de Kanto a Kyūshū
- Cielos despejados: El sol dominará en gran parte de Tokio, Nagoya, Osaka, Hiroshima y Fukuoka, especialmente en la vertiente del Pacífico.
- Altas temperaturas: Los termómetros volverán a rondar los 35 °C, lo que mantiene a buena parte del país bajo condiciones de 残暑 (zansho, calor persistente del final del verano).
- Riesgo sanitario: Las autoridades insisten en la prevención de golpes de calor. Se recomienda usar aire acondicionado, hidratarse con frecuencia y evitar actividades físicas intensas en las horas centrales del día.
👉 Este patrón recuerda que, pese a estar en septiembre, la temporada de calor extremo en Japón se ha alargado en los últimos años debido al cambio climático, aumentando la presión sobre hospitales y hogares, sobre todo entre ancianos y niños.
🌧️ Norte lluvioso: Hokkaidō y Tōhoku
- Hokkaidō: El paso de una baja presión dejará lluvias generalizadas y, en áreas como el sur de la isla, se esperan tormentas eléctricas y chubascos fuertes.
- La máxima rondará los 25 °C, bastante más fresca que en el resto del país, aunque la sensación térmica será húmeda.
- Para quienes planeaban salidas de domingo, el consejo es llevar paraguas o impermeable.
- Tōhoku y el litoral del mar de Japón: El avance de un frente traerá lluvias y rayos intensos, con riesgo de inundaciones repentinas en áreas bajas.
⛅ Regiones intermedias: Kinki norte, Hokuriku y Kyūshū norte
- Estas zonas estarán bajo la influencia de aire húmedo procedente del mar de Japón, lo que favorecerá episodios de lluvia dispersa.
- Aunque no todo el día será lluvioso, las nubes cargadas pueden descargar en cualquier momento, por lo que se recomienda precaución si se viaja en carretera o tren.
👕 Consejos prácticos para el día
- Ropa: ligera y transpirable en el sur, impermeable y calzado resistente en el norte.
- Salud: revisar el WBGT (índice de calor) antes de salir; en muchas ciudades de Kanto y Kansai seguirá en nivel de alerta.
- Transporte: posibles retrasos en trenes locales y vuelos hacia/desde Hokkaidō debido a tormentas.
📌 En resumen: Japón vive un domingo con dos realidades climáticas: un sur caluroso, todavía bajo el peso del verano, y un norte lluvioso que ya empieza a anunciar la transición hacia el otoño. Este contraste refleja la complejidad del archipiélago, donde la misma fecha puede significar refugiarse del sol ardiente en Tokio o abrir el paraguas bajo un cielo tormentoso en Sapporo.
