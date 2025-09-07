Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Previsión del tiempo

[tenki yohō] contrastes marcados en el país

PorNoticiasNippon

Sep 7, 2025 #Agencia Metereólogica del Japón, #Kishocho, #noticiasdejapón, #NoticiasNippon, #Tenki, #TENKI YOHŌ, #天気予報, #気象庁, #気象情報

🌤️Un país dividido por el clima: mientras el sur sufre un “verano interminable”, el norte se sumerge en un domingo gris y tormentoso.

 

📍Tōkyō  |  7 de septiembre de 2025

El clima de hoy en Japón muestra dos caras muy distintas: mientras el oeste y el este del país siguen bajo dominio de un potente sistema de alta presión, con cielos despejados y calor sofocante.

Por su parte, el norte se enfrenta a la influencia de un frente y bajas presiones, con lluvias intensas y riesgo de tormentas eléctricas.

 

 

☀️ Zonas cálidas: de Kanto a Kyūshū

  • Cielos despejados: El sol dominará en gran parte de Tokio, Nagoya, Osaka, Hiroshima y Fukuoka, especialmente en la vertiente del Pacífico.
  • Altas temperaturas: Los termómetros volverán a rondar los 35 °C, lo que mantiene a buena parte del país bajo condiciones de 残暑 (zansho, calor persistente del final del verano).
  • Riesgo sanitario: Las autoridades insisten en la prevención de golpes de calor. Se recomienda usar aire acondicionado, hidratarse con frecuencia y evitar actividades físicas intensas en las horas centrales del día.

👉 Este patrón recuerda que, pese a estar en septiembre, la temporada de calor extremo en Japón se ha alargado en los últimos años debido al cambio climático, aumentando la presión sobre hospitales y hogares, sobre todo entre ancianos y niños.

 

 

🌧️ Norte lluvioso: Hokkaidō y Tōhoku

  • Hokkaidō: El paso de una baja presión dejará lluvias generalizadas y, en áreas como el sur de la isla, se esperan tormentas eléctricas y chubascos fuertes.
    • La máxima rondará los 25 °C, bastante más fresca que en el resto del país, aunque la sensación térmica será húmeda.
    • Para quienes planeaban salidas de domingo, el consejo es llevar paraguas o impermeable.
  • Tōhoku y el litoral del mar de Japón: El avance de un frente traerá lluvias y rayos intensos, con riesgo de inundaciones repentinas en áreas bajas.

 

 

⛅ Regiones intermedias: Kinki norte, Hokuriku y Kyūshū norte

  • Estas zonas estarán bajo la influencia de aire húmedo procedente del mar de Japón, lo que favorecerá episodios de lluvia dispersa.
  • Aunque no todo el día será lluvioso, las nubes cargadas pueden descargar en cualquier momento, por lo que se recomienda precaución si se viaja en carretera o tren.

 

 

👕 Consejos prácticos para el día

  • Ropa: ligera y transpirable en el sur, impermeable y calzado resistente en el norte.
  • Salud: revisar el WBGT (índice de calor) antes de salir; en muchas ciudades de Kanto y Kansai seguirá en nivel de alerta.
  • Transporte: posibles retrasos en trenes locales y vuelos hacia/desde Hokkaidō debido a tormentas.

📌 En resumen: Japón vive un domingo con dos realidades climáticas: un sur caluroso, todavía bajo el peso del verano, y un norte lluvioso que ya empieza a anunciar la transición hacia el otoño. Este contraste refleja la complejidad del archipiélago, donde la misma fecha puede significar refugiarse del sol ardiente en Tokio o abrir el paraguas bajo un cielo tormentoso en Sapporo.

 


©NoticiasNippon

 

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Previsión del tiempo

[tenki yohō] vuelven las altas temperaturas

Sep 6, 2025 NoticiasNippon
Previsión del tiempo

[tenki yōho] regresa el calor

Sep 5, 2025 NoticiasNippon
Previsión del tiempo

[tenki yōho] disminuye el calor extremo

Sep 4, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Previsión del tiempo

[tenki yohō] contrastes marcados en el país

2025-09-07 NoticiasNippon No hay comentarios
Golpe de calor

[netchūshō keikai arāto] alerta en 14 regiones

2025-09-07 NoticiasNippon No hay comentarios
Sekai barē

[hinotori nippon] sin opción al título mundial

2025-09-06 NoticiasNippon No hay comentarios
Africanos

[gaikokujin] desaparece participante en Expo Osaka

2025-09-06 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.