[tenki yohō] clima irregular en el país

“El calor no cede: temperaturas de 35 °C mantienen alerta por golpe de calor en Tokio, Nagoya y Osaka”

📍Tōkyō | 8 de septiembre

El arranque de semana se presenta complicado para quienes viven en la franja del mar de Japón (日本海側 / Nihonkai-gawa).

Un frente que desciende desde la baja presión en el mar de Okhotsk (オホーツク海) está provocando fuertes precipitaciones durante la mañana, especialmente en Tohoku sur, Hokuriku y San’in.

⚠️ Riesgos principales:

•Carreteras anegadas en áreas urbanas.

•Ríos crecidos que pueden desbordarse en pocas horas.

•Derrumbes en zonas de montaña saturadas de agua.

Aunque las lluvias cederán por la tarde, quedará un ambiente cargado de humedad y calor.

⛈️ Tormentas repentinas en el Pacífico

En contraste, en la vertiente del Pacífico (太平洋側 / Taiheiyō-gawa) el día comenzó con sol, pero la tranquilidad es engañosa.

La combinación de altas temperaturas y el avance del frente crea una atmósfera explosiva: se esperan tormentas súbitas conocidas como “guerrilla raigū (ゲリラ雷雨)”.

➡️ Esto significa que en cuestión de minutos, un cielo azul puede transformarse en un aguacero eléctrico con granizo, ráfagas de viento y truenos.

Las prefecturas más expuestas son:

•Kantō (関東) → Tokio y alrededores.

•Tōkai (東海) → Nagoya y región de Chūbu.

•Kansai (関西) → Osaka, Kioto, Kobe.

Recomendación: no confiarse del sol y llevar siempre un paraguas o tener refugio cercano.

🌡️ El calor no da tregua

A pesar de la inestabilidad, la 残暑 (zansho / ola de calor tardía) sigue castigando al país:

•Tokio (東京) → 35 °C.

•Nagoya (名古屋) → 36 °C, con sensación térmica aún mayor por la humedad.

•Osaka (大阪) → 34 °C, con riesgo de noches tropicales (mínimas que no bajan de 25 °C).

🔴 La amenaza de 熱中症 (necchūshō / golpe de calor) sigue siendo alta. Los expertos insisten en hidratarse, descansar bajo techo y evitar esfuerzos al aire libre.

🌤️ Un respiro en el norte

En Hokkaidō (北海道) la baja presión ya se aleja hacia el este. El lunes arranca con cielos despejándose y un ambiente más tranquilo.

Eso sí, el contraste térmico será notorio: mañanas frescas y tardes cálidas, lo que puede afectar la salud de personas sensibles, especialmente adultos mayores y niños.

En el norte de Tōhoku (東北北部), las lluvias serán pasajeras en la mañana, pero la tendencia es hacia más horas de sol conforme avance el día.

📌 Contexto humano

Este patrón climático refleja el dilema típico del final del verano japonés:

•Mientras algunos celebran el regreso del sol tras los tifones recientes, otros enfrentan el temor de inundaciones repentinas y tormentas violentas.

•La población se encuentra entre dos amenazas: demasiada agua en pocas horas o demasiado calor persistente.

•El reto diario es doble: paraguas en mano y botella de agua en la otra.

©NoticiasNippon