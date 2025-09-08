[kyō no kion] Lluvias y calor sofocante

🚨 Más de 70 puntos del país rebasan los 35 ℃, alerta máxima por golpe de calor

Tōkyō | 8 de septiembre de 2025

Este lunes, el clima dividió a Japón en dos realidades muy distintas. Mientras el frente y las bajas presiones provocaron lluvias en el lado del mar de Japón, la vertiente del Pacífico —que incluye a Tokio, Nagoya y Osaka— quedó bajo un sol abrasador que trajo consigo una de las jornadas más calurosas de septiembre en la historia reciente.

Nagoya alcanza un récord histórico

En Nagoya, los termómetros marcaron 36.3 ℃, con lo que la ciudad sumó 48 días de mōshobi (más de 35 ℃) en 2025. Este número rompe el récord anterior de 47 días alcanzado en 2024. Se trata de un registro sin precedentes que confirma que la ola de calor no ha terminado, incluso bien entrado septiembre.

Tokio también impone nueva marca

La capital japonesa registró 35 ℃, logrando su 29.º día de calor extremo del año. Con ello, Tokio supera por mucho su récord histórico de 22 días, registrado en 2023. La prolongación del calor hacia septiembre está modificando el calendario habitual de la ciudad y aumentando el riesgo sanitario para millones de personas.

Ranking de temperaturas

Según la red AMeDAS, a las 16:00 había 70 puntos con más de 35 ℃.

La jornada estuvo marcada por un calor extremo en varias regiones de Japón, con valores cercanos o superiores a 37 °C en distintas ciudades. Lo notable es que varias localidades igualaron o rompieron récords de septiembre, confirmando que el verano de 2025 sigue extendiéndose en intensidad más allá de agosto.

🔝 Top 5 temperaturas del día

Kōfu, Yamanashi (甲府市, 山梨県) 📍 Punto de medición: 甲府（コウフ）

🌡️ 37.7 °C (15:06)

📈 +7.3 °C sobre el promedio

📊 Récord previo de septiembre: 38.4 °C (3 sept 2025, ¡el mismo día se actualizó!)

🕰 Inicio de registros: 1894

✨ Se observa un calor persistente en el Valle de Kōfu, uno de los polos más cálidos del país. Hamamatsu–Tenryū, Shizuoka (浜松市天竜区, 静岡県) 🌡️ 37.3 °C (12:15)

📈 +6.6 °C sobre el promedio

📊 Récord absoluto en agosto: 40.9 °C (2020/08/16)

🕰 Inicio de registros: 1978

🔥 Una zona famosa por sus récords de calor vuelve a destacar, aunque sin superar sus máximos históricos. Katsunuma, Kōshū (甲州市勝沼, 山梨県) 🌡️ 37.2 °C (14:50)

📈 +7.1 °C sobre el promedio

📊 Récord de septiembre: 38.5 °C (3 sept 2025, mismo día)

🕰 Inicio de registros: 1977

🍇 Región vinícola, lo cual plantea riesgos para el cultivo de uvas por golpes de calor. Kawanemotochō, Shizuoka (榛原郡川根本町, 静岡県) 🌡️ 37.0 °C (13:45)

📈 +7.7 °C sobre el promedio

📊 Récord anterior de septiembre: 37.3 °C (2003/09/03)

🕰 Inicio de registros: 1978

🌲 Zona montañosa, lo que hace aún más llamativa la intensidad del calor. Nishitō, Miyazaki (西都市, 宮崎県) 🌡️ 36.7 °C (12:10)

📈 +6.2 °C sobre el promedio

📊 Récord de septiembre: 37.1 °C (2025/09/07, día anterior)

🕰 Inicio de registros: 1977

🌴 Kyūshū sigue atrapada en una ola de calor tardía.

🌏 Otras localidades destacadas

Shikoku (Kōchi-ken, 四万十市 y 本山町): ambas con 36.7 °C , superando sus promedios en más de +6 °C, y en algunos casos rompiendo récords de septiembre.

Hamamatsu–Naka-ku (静岡県浜松市中央区): 36.6 °C, con un histórico absoluto de 41.1 °C en 2020, muestra que esta ciudad mantiene su fama como “foco de calor” en Japón.

Matsusaka, Mie (松阪市): 36.5 °C, también con un margen de casi +7 °C sobre lo normal.

Minami-Alps, Yamanashi (南巨摩郡身延町切石): 36.5 °C, superando su récord previo de septiembre.

Ichihara, Chiba (市原市牛久): 36.5 °C, +7 °C sobre lo normal, un calor muy inusual para la región de Kantō oriental.

📊 Contexto climático y social

🔥 Múltiples récords de septiembre actualizados en un mismo día : Kōfu, Katsunuma, Motoyama (Kōchi) y Minami-Alps (Yamanashi).

🌡️ El diferencial con el promedio (+6 °C a +7 °C en casi todas las ciudades) refleja un calor extraordinario .

🏠 Riesgos: aumento de golpes de calor (especialmente en adultos mayores y niños), presión sobre el consumo eléctrico por uso de aire acondicionado, y posibles efectos en la agricultura (uvas en Yamanashi, arroz en Shizuoka).

📖 Históricamente, estas temperaturas solían asociarse a picos de agosto, pero ahora ocurren con fuerza en septiembre, alargando la “temporada peligrosa” de calor en Japón.

Riesgo sanitario y vida cotidiana

El WBGT (índice de riesgo de golpe de calor) se mantuvo en niveles peligrosos en gran parte de Honshū. Las escuelasextremaron medidas durante los ensayos de deportes, los agricultores detuvieron labores en las horas más duras y en las ciudades aumentó la dependencia del aire acondicionado y del transporte público frente a caminar o usar bicicleta.

Lo que viene

Martes 9 : seguirá el calor húmedo, con máximas de 37 ℃ en Nagoya, 35 ℃ en Osaka y 33 ℃ en Tokio.

Miércoles 10: la llegada del frente otoñal traerá lluvias generalizadas y un respiro parcial del calor, aunque con riesgo de inundaciones.



©NoticiasNippon