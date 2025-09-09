[kyō no kion] Hokkaidō se adelanta al otoño:

📰💧 Bochorno persistente: humedad mantendrá alto el riesgo de golpe de calor

📍Tōkyō | 9 de septiembre de 2025



Japón sigue bajo el dominio de un verano prolongado y extremo. Hoy, lunes, 80 ciudades y localidades del país registraron temperaturas de 35 °C o más, en lo que se considera un “mōshobi” (猛暑日), es decir, un día de calor sofocante.

El caso más llamativo fue Nagoya, que alcanzó los 35 °C antes del mediodía y con ello rompió un récord histórico: 49 días en lo que va del año superando esa marca, la cifra más alta jamás registrada en la ciudad.

Comparado con ayer domingo, hoy se sumaron 10 nuevas localidades a la lista de zonas que sufren este calor extremo, lo que refleja cómo septiembre, tradicionalmente más fresco, se está convirtiendo en una prolongación del verano.

🌧️ Máximas de la jornada

Varias ciudades del centro y oeste de Japón superaron los 36 °C, entrando en la categoría de 猛暑日 (mōshobi, “día extremadamente caluroso”), lo cual es inusual para septiembre.

El dato más alto se dio en Tajimi (Gifu) y Kioto, ambas con 36.7 °C, marcando un calor sofocante que prolonga la sensación de verano en pleno inicio del otoño meteorológico.

🔝 Ranking de temperaturas máximas

Gifu, Tajimi (多治見市) – 36.7 °C a las 14:20 Diferencia frente al promedio: +5.4 °C

La ciudad ya es conocida como uno de los lugares más calurosos del país.

Récord histórico local: 40.9 °C (2007/08/16). Kioto, distrito central (京都市中京区) – 36.7 °C a las 14:27 Diferencia frente al promedio: +6.0 °C

Superó en +1.7 °C la temperatura del día anterior.

Récord histórico local: 39.8 °C (2018/07/19). Toyota (愛知県 豊田市) – 36.5 °C a las 14:42 Diferencia frente al promedio: +5.8 °C

Una de las ciudades industriales clave, afectada también por el calor extremo. Nagoya (名古屋市千種区) – 36.5 °C a las 13:24 Diferencia frente al promedio: +6.0 °C

Ligeramente más baja que su récord de 40.3 °C (2018/08/03). Higashiōmi, Shiga (東近江市) – 36.3 °C a las 15:18 Diferencia frente al promedio: +6.8 °C, un salto notable. Mino, Gifu (美濃市) – 36.3 °C a las 14:14 Subió +2.5 °C frente al día anterior. Nara (奈良市) – 36.3 °C a las 14:37 Diferencia frente al promedio: +6.1 °C .

Ciudad histórica con riesgo alto de golpe de calor para turistas. Kyōtanabe, Kioto (京田辺市) – 36.2 °C a las 14:23 Se mantuvo alta tras varios días de calor. Ushiku, Chiba (牛久市) – 36.2 °C a las 12:47 Destaca por alcanzar esa cifra más temprano en el día, cuando el sol aún estaba en ascenso. Ōbu, Aichi (大府市) – 36.1 °C a las 13:44

Diferencia frente al promedio: +6.0 °C.

📊 Comparación con récords históricos

Varias ciudades ya habían marcado récords en julio y agosto , cuando el verano es más intenso.

Sin embargo, lo llamativo es que en septiembre siguen alcanzando 36–37 °C , lo que sugiere una prolongación del verano y un patrón de calor tardío en la temporada.

Algunas ciudades, como Nagoya, Nara y Higashiōmi, ya han tenido en septiembre de 2025 temperaturas que igualan o superan registros pasados.

🌧️ Lo que viene mañana (10 de septiembre)

Los meteorólogos advierten que el frente otoñal que se encuentra estacionado desde el oeste hasta el centro de Japón, se moverá hacia el sur y se volverá más activo. Esto significa que las lluvias se extenderán al lado del Pacífico, incluyendo Tokio, Nagoya y Osaka.

Con estas precipitaciones, las temperaturas máximas bajarán un poco:

Tokio : 31 °C

Nagoya y Osaka: 34 °C

Aunque el calor perderá fuerza, la sensación de bochorno seguirá siendo fuerte debido a la humedad, por lo que las autoridades piden mantener las precauciones frente a golpes de calor.

🧍‍♂️ Impacto en la vida diaria

Los expertos recomiendan:

Usar ropa ligera y transpirable , como algodón o lino.

Refrescar los interiores con ventiladores o aire acondicionado , ya que abrir ventanas no será suficiente con tanta humedad.

Mantener una hidratación constante, incluso sin sentir sed, y complementar con bebidas isotónicas si se suda demasiado.

🍂 Diferencias regionales

En Hokkaidō , la situación será distinta: un sistema de alta presión proveniente del continente traerá un clima seco y fresco , con mañanas y noches frescas y tardes más cálidas.

En cambio, el centro y oeste del país seguirán atrapados entre calor y lluvias intermitentes, con incomodidad asegurada.

👕 Pronóstico de vestimenta

Tokio : camiseta ligera + paraguas plegable.

Nagoya y Osaka : ropa fresca, pantalones cortos o tejidos livianos.

Hokkaidō: chaqueta ligera para la mañana y la noche, camiseta en el día.

✨ En resumen

Japón vive otro episodio de calor récord en septiembre, con Nagoya como símbolo de un verano que parece no terminar. Las lluvias de mañana traerán algo de alivio, pero la sensación de bochorno continuará en gran parte del país. Solo en Hokkaidō se podrá respirar un verdadero aire otoñal.

