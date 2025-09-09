[tenki yohō] nueva jornada de contrastes

🌪️ Japón dividido por el clima: lluvias torrenciales en el mar de Japón, calor sofocante en el Pacífico
📍Tōkyō | 9 de septiembre
Hoy Japón enfrenta una jornada marcada por contrastes extremos: lluvias torrenciales en la vertiente del mar de Japón y un calor sofocante con riesgo de golpe de calor en gran parte del país.
La combinación de frente otoñal (秋雨前線, shūu zensen), aire cálido y húmedo y cielos despejados en la vertiente pacífica generan condiciones muy inestables.
🌧️ Lluvias y tormentas: riesgos en el mar de Japón
- El frente otoñal permanecerá sobre Honshū, alimentado por aire cálido y húmedo.
- En Kyūshū norte, San’in y norte de Kansai se esperan lluvias torrenciales capaces de inundar calles en minutos.
- Riesgos principales:
- Inundaciones repentinas y crecida de ríos
- Ráfagas violentas y tornados locales (竜巻, tatsumaki)
- Caída de granizo, que podría dañar cultivos y estructuras agrícolas.
- A las 6:00 a.m. la Agencia Meteorológica ya había emitido alerta de tornados en Sōya y Rumoi (Hokkaidō).
🌤️ Pacífico: sol con trampas
- Aunque la mañana será soleada en Kantō, Tōkai y Kinki, la calma es engañosa.
- Desde la tarde, nubes de tormenta se desarrollarán rápidamente, con riesgo de aguaceros súbitos y rayos.
- Señales de alarma:
- Nubes negras que avanzan rápido.
- Truenos a lo lejos: indican un cambio brusco de tiempo inminente.
🌡️ Calor extremo y humedad peligrosa
- Resaca veraniega: septiembre se siente como pleno agosto.
- Ciudades críticas:
- Nagoya: 37 °C (más que la temperatura corporal).
- Kōfu: 37 °C.
- Ōsaka y Maebashi: 35 °C (猛暑日 mōshobi).
- Tokio: 34 °C, inusualmente alto para la fecha.
- 23 prefecturas desde Kantō hasta Okinawa están bajo Alerta por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート).
Incluso donde no se declaró, la humedad y calor elevan el riesgo.
🚨 Qué hacer si sorprende una tormenta en la calle
- Buscar refugio seguro en un edificio sólido, lejos de ventanas. Evitar parques, autos o estructuras metálicas.
- Revisar el radar meteorológico: permite anticipar en minutos dónde caerá la tormenta.
- Alejarse de sótanos, túneles y riberas: se inundan rápidamente y representan un grave peligro.
🩺 Cuidado con el golpe de calor
- Prevención:
- Usar ropa ligera de algodón o lino.
- Beber agua con frecuencia y reponer sales.
- Evitar esfuerzos en exteriores entre el mediodía y la tarde.
- Síntomas de alarma: mareo, dolor de cabeza, calambres.
- Primeros auxilios:
- Trasladar a la persona a un lugar fresco.
- Aflojar la ropa y enfriar cuello, axilas e ingles con hielo o botellas frías.
- Dar bebidas con electrolitos solo si puede beber por sí misma.
- Si hay pérdida de consciencia, llamar inmediatamente a emergencias (119 en Japón).
📌 Contexto
Este septiembre, la población japonesa vive una situación paradójica: mientras algunos agricultores rezan por lluvias moderadas para aliviar la sequía, otros temen que las granizadas y tormentas repentinas arruinen sus cosechas de arroz y verduras de otoño.
En las ciudades, la combinación de lluvias intensas y calor sofocante ha sobrecargado tanto a trabajadores de oficina como a familias con niños y ancianos, que deben decidir entre refugiarse del sol o huir del agua.
