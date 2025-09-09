Noticias Nippon

Previsión del tiempo

[tenki yohō] nueva jornada de contrastes

PorNoticiasNippon

🌪️ Japón dividido por el clima: lluvias torrenciales en el mar de Japón, calor sofocante en el Pacífico

 

📍Tōkyō  |  9 de septiembre

Hoy Japón enfrenta una jornada marcada por contrastes extremos: lluvias torrenciales en la vertiente del mar de Japón y un calor sofocante con riesgo de golpe de calor en gran parte del país.

La combinación de frente otoñal (秋雨前線, shūu zensen), aire cálido y húmedo y cielos despejados en la vertiente pacífica generan condiciones muy inestables.

 

 

🌧️ Lluvias y tormentas: riesgos en el mar de Japón

  • El frente otoñal permanecerá sobre Honshū, alimentado por aire cálido y húmedo.
  • En Kyūshū norte, San’in y norte de Kansai se esperan lluvias torrenciales capaces de inundar calles en minutos.
  • Riesgos principales:
    • Inundaciones repentinas y crecida de ríos
    • Ráfagas violentas y tornados locales (竜巻, tatsumaki)
    • Caída de granizo, que podría dañar cultivos y estructuras agrícolas.
  • A las 6:00 a.m. la Agencia Meteorológica ya había emitido alerta de tornados en Sōya y Rumoi (Hokkaidō).

 

 

🌤️ Pacífico: sol con trampas

  • Aunque la mañana será soleada en Kantō, Tōkai y Kinki, la calma es engañosa.
  • Desde la tarde, nubes de tormenta se desarrollarán rápidamente, con riesgo de aguaceros súbitos y rayos.
  • Señales de alarma:
    • Nubes negras que avanzan rápido.
    • Truenos a lo lejos: indican un cambio brusco de tiempo inminente.

 

🌡️ Calor extremo y humedad peligrosa

  • Resaca veraniega: septiembre se siente como pleno agosto.
  • Ciudades críticas:
    • Nagoya: 37 °C (más que la temperatura corporal).
    • Kōfu: 37 °C.
    • Ōsaka y Maebashi: 35 °C (猛暑日 mōshobi).
    • Tokio: 34 °C, inusualmente alto para la fecha.
  • 23 prefecturas desde Kantō hasta Okinawa están bajo Alerta por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート).
    Incluso donde no se declaró, la humedad y calor elevan el riesgo.

 

 

🚨 Qué hacer si sorprende una tormenta en la calle

  1. Buscar refugio seguro en un edificio sólido, lejos de ventanas. Evitar parques, autos o estructuras metálicas.
  2. Revisar el radar meteorológico: permite anticipar en minutos dónde caerá la tormenta.
  3. Alejarse de sótanos, túneles y riberas: se inundan rápidamente y representan un grave peligro.

 

 

🩺 Cuidado con el golpe de calor

  • Prevención:
    • Usar ropa ligera de algodón o lino.
    • Beber agua con frecuencia y reponer sales.
    • Evitar esfuerzos en exteriores entre el mediodía y la tarde.
  • Síntomas de alarma: mareo, dolor de cabeza, calambres.
  • Primeros auxilios:
    • Trasladar a la persona a un lugar fresco.
    • Aflojar la ropa y enfriar cuello, axilas e ingles con hielo o botellas frías.
    • Dar bebidas con electrolitos solo si puede beber por sí misma.
    • Si hay pérdida de consciencia, llamar inmediatamente a emergencias (119 en Japón).

 

 

📌 Contexto

Este septiembre, la población japonesa vive una situación paradójica: mientras algunos agricultores rezan por lluvias moderadas para aliviar la sequía, otros temen que las granizadas y tormentas repentinas arruinen sus cosechas de arroz y verduras de otoño.

En las ciudades, la combinación de lluvias intensas y calor sofocante ha sobrecargado tanto a trabajadores de oficina como a familias con niños y ancianos, que deben decidir entre refugiarse del sol o huir del agua.

 

©NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

