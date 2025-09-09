[tenki yohō] nueva jornada de contrastes

🌪️ Japón dividido por el clima: lluvias torrenciales en el mar de Japón, calor sofocante en el Pacífico

📍Tōkyō | 9 de septiembre

Hoy Japón enfrenta una jornada marcada por contrastes extremos: lluvias torrenciales en la vertiente del mar de Japón y un calor sofocante con riesgo de golpe de calor en gran parte del país.

La combinación de frente otoñal (秋雨前線, shūu zensen), aire cálido y húmedo y cielos despejados en la vertiente pacífica generan condiciones muy inestables.

🌧️ Lluvias y tormentas: riesgos en el mar de Japón

El frente otoñal permanecerá sobre Honshū, alimentado por aire cálido y húmedo.

En Kyūshū norte, San’in y norte de Kansai se esperan lluvias torrenciales capaces de inundar calles en minutos.

Riesgos principales: Inundaciones repentinas y crecida de ríos Ráfagas violentas y tornados locales (竜巻, tatsumaki) Caída de granizo, que podría dañar cultivos y estructuras agrícolas.

A las 6:00 a.m. la Agencia Meteorológica ya había emitido alerta de tornados en Sōya y Rumoi (Hokkaidō).

🌤️ Pacífico: sol con trampas

Aunque la mañana será soleada en Kantō, Tōkai y Kinki, la calma es engañosa.

Desde la tarde, nubes de tormenta se desarrollarán rápidamente, con riesgo de aguaceros súbitos y rayos.

Señales de alarma: Nubes negras que avanzan rápido. Truenos a lo lejos: indican un cambio brusco de tiempo inminente.



🌡️ Calor extremo y humedad peligrosa

Resaca veraniega: septiembre se siente como pleno agosto.

Ciudades críticas: Nagoya: 37 °C (más que la temperatura corporal). Kōfu: 37 °C. Ōsaka y Maebashi: 35 °C (猛暑日 mōshobi). Tokio: 34 °C, inusualmente alto para la fecha.

23 prefecturas desde Kantō hasta Okinawa están bajo Alerta por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート).

Incluso donde no se declaró, la humedad y calor elevan el riesgo.

🚨 Qué hacer si sorprende una tormenta en la calle

Buscar refugio seguro en un edificio sólido, lejos de ventanas. Evitar parques, autos o estructuras metálicas. Revisar el radar meteorológico: permite anticipar en minutos dónde caerá la tormenta. Alejarse de sótanos, túneles y riberas: se inundan rápidamente y representan un grave peligro.

🩺 Cuidado con el golpe de calor

Prevención: Usar ropa ligera de algodón o lino. Beber agua con frecuencia y reponer sales. Evitar esfuerzos en exteriores entre el mediodía y la tarde.

Síntomas de alarma: mareo, dolor de cabeza, calambres.

Primeros auxilios: Trasladar a la persona a un lugar fresco. Aflojar la ropa y enfriar cuello, axilas e ingles con hielo o botellas frías. Dar bebidas con electrolitos solo si puede beber por sí misma. Si hay pérdida de consciencia, llamar inmediatamente a emergencias (119 en Japón).



📌 Contexto

Este septiembre, la población japonesa vive una situación paradójica: mientras algunos agricultores rezan por lluvias moderadas para aliviar la sequía, otros temen que las granizadas y tormentas repentinas arruinen sus cosechas de arroz y verduras de otoño.

En las ciudades, la combinación de lluvias intensas y calor sofocante ha sobrecargado tanto a trabajadores de oficina como a familias con niños y ancianos, que deben decidir entre refugiarse del sol o huir del agua.

©NoticiasNippon