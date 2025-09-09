[gaika ryōgae] El yen se fortalece

📈 Extranjeros en Japón: envíos de dinero al exterior rinden menos con el yen fuerte

📍Tōkyō | 9 de septiembre de 2025

En el mercado cambiario de Tokio, el yen japonés se apreció frente al dólar y al euro. Esto ocurrió porque muchos inversionistas creen que la Reserva Federal de EE. UU. (FRB) podría bajar las tasas de interés antes de lo previsto.

Ante esa expectativa, se vendieron dólares y se compraron yenes, empujando su valor hacia arriba.

Dólar vs Yen:

El tipo de cambio pasó a 1 dólar = 147,22–147,24 yenes , lo que significa que el yen ganó fuerza (30 sen más caro que el día anterior).

Euro vs Yen:

También el yen se apreció frente al euro: 1 euro = 173,00–173,04 yenes (8 sen más barato que el día previo).

Euro vs Dólar:

El euro cotizó en 1 euro = 1,1751–1,1753 dólares.

💡 Impacto directo para los extranjeros residentes en Japón

Costo de vida para quienes envían dinero a casa (remesas):

Si un extranjero gana su salario en yenes y envía dinero a su país en dólares o euros, ahora recibirá menos en la moneda de su país, porque el yen vale más. Por ejemplo, con la misma cantidad de yenes, hoy se pueden comprar menos dólares que ayer. Beneficio para quienes reciben dinero del extranjero:

Si familiares envían dólares o euros a Japón, al cambiarlos por yenes ahora se obtiene más dinero local. Esto puede aliviar gastos de quienes dependen de transferencias internacionales. Impacto en productos importados:

Una moneda fuerte abarata las importaciones. Para los extranjeros en Japón, esto puede significar que productos extranjeros (como alimentos, ropa o gadgets importados) eventualmente bajen un poco de precio, aunque los supermercados suelen tardar en reflejar esos cambios. Turismo y viajes al exterior:

Para los residentes que planean viajar fuera de Japón, un yen más fuerte hace que los viajes internacionales resulten más accesibles porque se necesita menos yen para comprar dólares o euros. Esto beneficia a quienes vacacionan en EE. UU. o Europa. Mercado laboral y empresas extranjeras en Japón:

Si trabajas en una empresa exportadora, un yen fuerte puede ser negativo, porque las exportaciones se encarecen y se pierde competitividad. Esto podría impactar en bonos o estabilidad laboral en sectores ligados a la exportación. En cambio, las empresas que dependen de importaciones se ven favorecidas.

📊 ¿Qué observar en los próximos días?

Los analistas advierten que esta tendencia depende mucho de lo que ocurra en EE. UU.:

Si los datos de empleo muestran debilidad, crecerá la probabilidad de que la FRB baje sus tasas , lo cual seguiría fortaleciendo al yen.

Si los datos sorprenden al alza, el yen podría debilitarse otra vez frente al dólar.

✅ En resumen:

Un yen más fuerte es un arma de doble filo para los extranjeros en Japón: bueno para recibir dinero del exterior o viajar, pero malo para enviar remesas o trabajar en sectores exportadores. Conviene estar atentos porque los movimientos en EE. UU. se reflejan rápidamente en los bolsillos de quienes viven aquí.

©NoticiasNippon