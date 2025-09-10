[gaika ryōgae] yen se fortalece

📍Tōkyō | 10 de septiembre

El mercado de divisas en Tokio se mostró contenido. Los inversionistas evitaron operaciones arriesgadas mientras esperan la publicación de indicadores de inflación en Estados Unidos, que serán decisivos para prever la próxima jugada de la Reserva Federal (FRB).

El yen frente al dólar se movió muy poco: cerró en 1 USD = 147,50–147,51 JPY, es decir, apenas 28 sen más débil que el día anterior.

Frente al euro, en cambio, el yen se fortaleció: 1 EUR = 172,60–172,64 JPY, lo que significa una ganancia de unos 40 sen para el yen.