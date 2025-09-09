[kinenbi] kyūkyū no hi

Del juego de palabras al compromiso ciudadano: nace el Día del Socorro de Emergencia

📍Tōkyō | 9 de septiembre de 2025

Hoy, 9 de septiembre, Japón conmemora el Kyūkyū no Hi 「救急の日」 (Día del Socorro de Emergencia), una fecha establecida en 1982 por el entonces Ministerio de Salud y Bienestar (hoy Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar) junto con la Agencia de Bomberos y Desastres.

El motivo del día es claro: reforzar la conciencia ciudadana sobre la importancia de la atención de emergencias y reconocer la labor de los profesionales que, muchas veces en silencio, sostienen la primera línea de la salud y la seguridad.

📅 Origen y significado

La fecha no es casual: el 9/9 se lee en japonés como kyū-kyū, que suena igual que 「救急」(emergencia).

El juego de palabras se convirtió en un recordatorio anual de que cualquiera puede necesitar ayuda repentina, y de que el tiempo de respuesta salva vidas.

🌐 Una semana dedicada a la prevención

No es solo un día: la jornada marca el inicio de la Kyūkyū iryō shūkan「救急医療週間」(Semana de la Medicina de Emergencias).

Durante estos días, ministerios, gobiernos locales, asociaciones médicas y organizaciones de bomberos unen esfuerzos para organizar:

Charlas y talleres prácticos sobre primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP).

Simulacros abiertos al público para aprender a usar desfibriladores (AED), muy comunes en estaciones de tren, escuelas y centros comerciales en Japón.

Exposiciones y paneles educativos en hospitales, universidades y plazas públicas.

Campañas en medios y redes sociales para enseñar cuándo realmente se debe llamar a una ambulancia y cuándo acudir por otros medios, evitando colapsar el sistema.

🚨 Contexto actual: un sistema bajo presión

En Japón, las ambulancias atienden más de 7 millones de casos al año. Sin embargo, casi la mitad no son emergencias graves, lo que provoca saturación en el servicio.

Por eso, las autoridades insisten en “el uso correcto de la ambulancia”: llamar solo en situaciones de vida o muerte.

Casos como fiebres leves, traslados por simple incomodidad o accidentes menores generan retrasos que pueden costar vidas en emergencias reales, como infartos o accidentes de tráfico.

💡 Una enseñanza para la sociedad

Kyūkyū no Hi 「救急の日」 no es únicamente un homenaje a médicos, enfermeros y bomberos. Es un recordatorio de que la prevención y la preparación ciudadana también son parte de la cadena de supervivencia.

Saber hacer una maniobra de Heimlich a tiempo, mantener la calma al dar la dirección correcta al 119 (número de emergencias en Japón) o simplemente hidratarse para evitar un golpe de calor puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

🌱 Reflexión final

En un país que enfrenta terremotos, tifones, olas de calor y una población que envejece rápidamente, la cultura de la autoprotección y el apoyo mutuo se vuelve esencial.

El 9 de septiembre recuerda que la palabra kyūkyū no es solo un número en el calendario, sino un compromiso colectivo: cuidarnos unos a otros y estar preparados para actuar cuando el tiempo apremia.

