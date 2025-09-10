[hakaikōi] vandalismo en Patrimonio Mundial de Nara

Indignación en Japón: inscripciones ilegales dañan los pilares del Kasuga Taisha

📍Tōkyō | 10 de septiembre

La tranquilidad del Santuario Kasuga Taisha (春日大社), ubicado en Nara y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se vio interrumpida por un grave acto de vandalismo.

Un empleado descubrió en los pilares del corredor este del edificio principal, protegido además como Importante Bien Cultural de Japón, unas inscripciones pintadas en azul.

Los caracteres, escritos en vertical, sumaban 10 símbolos .

Entre ellos figuraban lo que parecen ser dos nombres de personas y palabras como 「恩」 (gratitud), 「愛」 (amor), 「永」 (eternidad) .

También en otra construcción cercana al honden (本殿) se hallaron trazos semejantes a nombres y números chinos.

El santuario, fundado en 768 d.C., es uno de los lugares más venerados de la tradición sintoísta y un emblema histórico-cultural de Japón.

⚖️ Marco legal y posibles sanciones

El caso es especialmente delicado porque el lugar está protegido por la Ley de Protección de Bienes Culturales (文化財保護法).

De acuerdo con esta normativa:

Artículo 195 : Causar daños, alteraciones o inscripciones en un bien cultural designado puede implicar pena de prisión de hasta 5 años o multas de hasta 500.000 yenes .

Además, si se demuestra intencionalidad y desprecio por el valor cultural , los jueces suelen aplicar sanciones más severas y exigir reparaciones económicas .

El hecho de que se trate de un Patrimonio Mundial añade un peso simbólico y judicial: se considera un ataque no solo al santuario, sino al legado cultural de Japón y de la humanidad.

En casos previos de vandalismo a templos o santuarios, la justicia japonesa ha actuado con rapidez, imponiendo condenas ejemplares para disuadir a futuros infractores.

🧩 Antecedentes

No es la primera vez que el Santuario Kasuga Taisha sufre daños. En 2022, una de sus célebres linternas de piedra (石燈籠) fue manchada con pintura.

Aunque la restauración fue posible, los daños implicaron altos costos y un fuerte debate sobre cómo proteger mejor estos espacios.

🌸 Contexto humano y cultural

Para los habitantes de Nara y para Japón en general, el Kasuga Taisha no es solo un lugar turístico, sino un espacio de fe y memoria histórica.

Cada linterna, cada corredor de madera, cada inscripción original guarda siglos de significado. Ver un pilar del honden marcado con letras pintadas genera un sentimiento de dolor colectivo y ofensa espiritual.

El vandalismo en un santuario no es un simple “graffiti”, sino un acto que atenta contra la identidad cultural y religiosade una comunidad. En la cosmovisión japonesa, dañar un lugar sagrado equivale a romper un lazo con los ancestros y con los dioses (kami).

🚨 Investigación en curso

La Policía de Nara trata el caso como delito de vandalismo agravado contra bienes culturales. Se revisan cámaras de seguridad, testimonios y rastros de pintura para identificar al responsable.

El objetivo no es solo sancionar, sino enviar un mensaje claro: en Japón, dañar un bien cultural reconocido como patrimonio no queda impune.

