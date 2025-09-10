[netchūshō keikai arāto] alerta en 6 regiones

Del interior al subtropical: la alerta por Golpe de calor alcanza desde Yamanashi hasta las islas Yaeyama en Okinawa

📍Tōkyō | 10 de septiembre de 2025

El Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón han emitido un “熱中症警戒アラート” (Alerta por golpe de calor) para varias regiones del país.

📍 Áreas bajo alerta

Yamanashi

Aichi

Mie

Wakayama

Okinawa（regiones: Okinawa Hontō y Yaeyama）

🔎 ¿Qué significa esta alerta?

El “netchūshō keikai arāto, 熱中症警戒アラート” se activa cuando la combinación de temperatura, humedad y radiación solar alcanza niveles peligrosos según el índice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature).

Esto indica que el riesgo de sufrir un golpe de calor es extremadamente alto, incluso en actividades cotidianas y no solo al practicar deporte o esfuerzo físico.

⚠️ Riesgos para la salud

Golpe de calor leve: mareos, debilidad, sudor excesivo.

Moderado: dolor de cabeza fuerte, náuseas, dificultad para hablar.

Grave: pérdida de la conciencia, convulsiones, riesgo vital.

En Japón, cada verano miles de personas son hospitalizadas por esta causa, y cada año se registran fallecimientos, en especial entre adultos mayores, niños y trabajadores al aire libre.

🧭 Recomendaciones prácticas

Hidratación constante: beber agua con frecuencia, incluso sin tener sed. Evitar actividades al aire libre en las horas de más calor. Uso de aire acondicionado o ventilación adecuada en interiores. Descansos frecuentes si se trabaja en exteriores. Cuidar a personas vulnerables: adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

🌍 Contexto humano y social

El hecho de que la alerta se emita también para Okinawa y las islas Yaeyama subraya que el calor no es solo un problema en el centro de Japón, sino que afecta tanto al archipiélago subtropical como a zonas del interior como Yamanashi.

Además, se suma a un verano que ya ha roto récords de temperaturas y número de “猛暑日” (moshōbi, días de calor extremo con más de 35 °C), lo que aumenta la preocupación por la seguridad de residentes y turistas.

📌 Conclusión

Este 10 de septiembre, quienes residan o viajen en las prefecturas señaladas deben extremar las precauciones. La alerta no es una simple recomendación: es un llamado oficial para proteger la vida frente a un riesgo real y creciente en Japón.

