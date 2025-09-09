[netchūshō keikai arāto] alerta en 25 regiones

🌡️📈 El índice WBGT supera niveles de peligro: incluso tareas cotidianas pueden causar golpe de calor grave

📍Tōkyō | 9 de septiembre de 2025

Hoy martes , el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁, Kishōchō) han emitido una alerta por golpe de calor (熱中症警戒アラート, netchūshō keikai arāto) que afecta a 25 regiones desde Tokio y el centro del país hasta Okinawa.

🔴 ¿Qué significa la alerta?

La alerta se activa cuando el índice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature, 暑さ指数) —un indicador que combina temperatura, humedad, radiación solar y viento— alcanza valores “peligrosos” (33 o más). En estas condiciones, incluso actividades cotidianas pueden sobrecargar al cuerpo y provocar un golpe de calor grave.

Este sistema reemplazó en 2021 a los antiguos avisos de “alta temperatura” y se ha vuelto clave para prevenir emergencias médicas durante veranos cada vez más extremos en Japón.

🗾 Regiones afectadas

Las prefecturas y zonas bajo alerta abarcan gran parte del país:

Kantō y alrededores: Tokio, Chiba, Yamanashi

Chūbu y Kansai: Shizuoka, Aichi, Mie, Kioto, Hyōgo, Wakayama

Chūgoku y Shikoku: Hiroshima, Shimane, Tokushima, Kagawa, Ehime, Kōchi, Yamaguchi

Kyūshū y Okinawa: Fukuoka, Ōita, Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima (excepto Amami), Amami, Okinawa (Honshū principal e islas Yaeyama)

☀️ Condiciones del día

En la vertiente del Pacífico, tanto en el este como en el oeste, se espera una resaca veraniega con temperaturas cercanas a los 35 °C.

Aunque no todas las ciudades superarán el umbral de “moshōbi (猛暑日, días con más de 35 °C), la humedad elevada aumentará la sensación de bochorno.

Esto significa que, aunque el termómetro no marque cifras extremas, el cuerpo puede resentirse de igual manera.

🧃 Recomendaciones para la población

Las autoridades insisten en medidas simples pero cruciales:

Beber agua y reponer sales minerales con frecuencia.

Usar aire acondicionado en interiores, incluso de día.

Evitar actividades físicas o largas permanencias bajo el sol.

Dormir lo suficiente y alimentarse bien para que el cuerpo resista el estrés térmico.

Especial atención se pide para personas mayores, niños y trabajadores al aire libre, los grupos más vulnerables. En Japón, cada año miles de personas son hospitalizadas por netchūshō (熱中症, golpe de calor), y los veranos recientes han mostrado una tendencia preocupante de récords históricos de calor.

🌍 Contexto

Este episodio de calor extremo llega en un momento en que Japón enfrenta un contraste climático: mientras en la vertiente del mar de Japón se registran lluvias intensas por un frente estacionario, en el Pacífico la atmósfera pesada y húmeda recuerda que el verano aún no cede del todo.

Las alertas buscan prevenir emergencias hospitalarias y muertes, en un país que envejece rápidamente y donde cada ola de calor deja huellas en la salud pública y en la vida cotidiana.

©NoticiasNippon