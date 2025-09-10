[tenki yohō] Pacífico en alerta

🌡️ Bochorno peligroso: la humedad mantiene alto el riesgo de golpes de calor pese a la lluvia.
📍Tōkyō | 10 de septiembre
Hoy miércoles , el frente de lluvias de otoño (秋雨前線, shūu zensen) se intensifica y amplía su radio de acción.
Esto traerá consigo un día de contrastes muy marcados en el archipiélago japonés: mientras que la costa del Mar de Japón sufrirá fuertes precipitaciones y tormentas eléctricas, el norte de Hokkaidō experimentará una mejora gradual del tiempo, con cielos más claros y un aire más seco.
🌊 Riesgos principales en la costa del Mar de Japón
- En el oeste de Japón y zonas del Mar de Japón, se prevén lluvias persistentes con potencial de aguaceros muy intensos de más de 50 mm por hora.
- Existe alto riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y anegamientos en calles.
- Se espera que la actividad tormentosa incluya rayos y ráfagas fuertes de viento, lo que puede complicar aún más la movilidad y generar apagones.
- Las autoridades recomiendan evitar traslados innecesarios durante los momentos más intensos de lluvia.
☔ Evolución en la vertiente del Pacífico
- Aunque en la mañana podría haber claros, en Kantō, Tōkai y Kinki (lado Pacífico) la lluvia se intensificará hacia la tarde, conforme el frente avance al sur.
- Esto significa que muchas personas saldrán de casa bajo cielos tranquilos pero podrían encontrarse con tormentas al regresar.
- Se aconseja llevar paraguas incluso si no llueve al salir, ya que el riesgo de chubascos repentinos es alto.
🌡️ Ambiente pesado y calor húmedo
- A pesar de las lluvias, la sensación será de bochorno y humedad elevada, manteniendo alto el riesgo de golpes de calor.
- Se insiste en revisar el índice WBGT (Atsusa shisū, 暑さ指数) y mantener medidas básicas: hidratación frecuente, ropa ligera y descansos en lugares frescos.
🌤️ Hokkaidō: alivio y cielos más claros
- El frente se aleja hacia el sur, por lo que en Hokkaidō norte y central se espera una recuperación del tiempo bajo la influencia de un anticiclón móvil proveniente del continente.
- El clima será más seco y menos húmedo, pero con amplias diferencias de temperatura entre la mañana fresca y la tarde cálida.
- Este contraste puede afectar a niños, personas mayores y quienes son sensibles a cambios bruscos de temperatura.
📌 Claves del día
- Oeste y costa del Mar de Japón: máxima precaución por lluvias torrenciales y rayos.
- Pacífico (Tokio, Nagoya, Osaka, etc.): lluvias más fuertes por la tarde.
- Hokkaidō: mejora del clima, pero atentos a la amplitud térmica.
- En todo Japón: calor húmedo → no descuidar la prevención de golpes de calor.
👉 En resumen: Japón vive hoy un escenario dual. Mientras el oeste y el centro enfrentan un riesgo elevado por lluvias y tormentas, el norte disfruta de un respiro meteorológico. El consejo general es no confiarse en cielos despejados por la mañana, prepararse con paraguas y seguir de cerca las actualizaciones oficiales para evitar sorpresas climáticas.
