[tenki yohō] Pacífico en alerta

🌡️ Bochorno peligroso: la humedad mantiene alto el riesgo de golpes de calor pese a la lluvia.

📍Tōkyō | 10 de septiembre

Hoy miércoles , el frente de lluvias de otoño (秋雨前線, shūu zensen) se intensifica y amplía su radio de acción.

Esto traerá consigo un día de contrastes muy marcados en el archipiélago japonés: mientras que la costa del Mar de Japón sufrirá fuertes precipitaciones y tormentas eléctricas, el norte de Hokkaidō experimentará una mejora gradual del tiempo, con cielos más claros y un aire más seco.

🌊 Riesgos principales en la costa del Mar de Japón

En el oeste de Japón y zonas del Mar de Japón, se prevén lluvias persistentes con potencial de aguaceros muy intensos de más de 50 mm por hora.

Existe alto riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y anegamientos en calles.

Se espera que la actividad tormentosa incluya rayos y ráfagas fuertes de viento, lo que puede complicar aún más la movilidad y generar apagones.

Las autoridades recomiendan evitar traslados innecesarios durante los momentos más intensos de lluvia.

☔ Evolución en la vertiente del Pacífico

Aunque en la mañana podría haber claros, en Kantō, Tōkai y Kinki (lado Pacífico) la lluvia se intensificará hacia la tarde, conforme el frente avance al sur.

Esto significa que muchas personas saldrán de casa bajo cielos tranquilos pero podrían encontrarse con tormentas al regresar.

Se aconseja llevar paraguas incluso si no llueve al salir, ya que el riesgo de chubascos repentinos es alto.

🌡️ Ambiente pesado y calor húmedo

A pesar de las lluvias, la sensación será de bochorno y humedad elevada, manteniendo alto el riesgo de golpes de calor.

Se insiste en revisar el índice WBGT (Atsusa shisū, 暑さ指数) y mantener medidas básicas: hidratación frecuente, ropa ligera y descansos en lugares frescos.

🌤️ Hokkaidō: alivio y cielos más claros

El frente se aleja hacia el sur, por lo que en Hokkaidō norte y central se espera una recuperación del tiempo bajo la influencia de un anticiclón móvil proveniente del continente.

El clima será más seco y menos húmedo, pero con amplias diferencias de temperatura entre la mañana fresca y la tarde cálida.

Este contraste puede afectar a niños, personas mayores y quienes son sensibles a cambios bruscos de temperatura.

📌 Claves del día

Oeste y costa del Mar de Japón: máxima precaución por lluvias torrenciales y rayos.

Pacífico (Tokio, Nagoya, Osaka, etc.): lluvias más fuertes por la tarde.

Hokkaidō: mejora del clima, pero atentos a la amplitud térmica.

En todo Japón: calor húmedo → no descuidar la prevención de golpes de calor.

👉 En resumen: Japón vive hoy un escenario dual. Mientras el oeste y el centro enfrentan un riesgo elevado por lluvias y tormentas, el norte disfruta de un respiro meteorológico. El consejo general es no confiarse en cielos despejados por la mañana, prepararse con paraguas y seguir de cerca las actualizaciones oficiales para evitar sorpresas climáticas.



©NoticiasNippon