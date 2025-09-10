Noticias Nippon

[tenki yohō] Pacífico en alerta

🌡️ Bochorno peligroso: la humedad mantiene alto el riesgo de golpes de calor pese a la lluvia.

📍Tōkyō  |  10 de septiembre

Hoy miércoles , el frente de lluvias de otoño (秋雨前線, shūu zensen) se intensifica y amplía su radio de acción.

Esto traerá consigo un día de contrastes muy marcados en el archipiélago japonés: mientras que la costa del Mar de Japón sufrirá fuertes precipitaciones y tormentas eléctricas, el norte de Hokkaidō experimentará una mejora gradual del tiempo, con cielos más claros y un aire más seco.

 

🌊 Riesgos principales en la costa del Mar de Japón

  • En el oeste de Japón y zonas del Mar de Japón, se prevén lluvias persistentes con potencial de aguaceros muy intensos de más de 50 mm por hora.
  • Existe alto riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y anegamientos en calles.
  • Se espera que la actividad tormentosa incluya rayos y ráfagas fuertes de viento, lo que puede complicar aún más la movilidad y generar apagones.
  • Las autoridades recomiendan evitar traslados innecesarios durante los momentos más intensos de lluvia.

 

☔ Evolución en la vertiente del Pacífico

  • Aunque en la mañana podría haber claros, en Kantō, Tōkai y Kinki (lado Pacífico) la lluvia se intensificará hacia la tarde, conforme el frente avance al sur.
  • Esto significa que muchas personas saldrán de casa bajo cielos tranquilos pero podrían encontrarse con tormentas al regresar.
  • Se aconseja llevar paraguas incluso si no llueve al salir, ya que el riesgo de chubascos repentinos es alto.

 

🌡️ Ambiente pesado y calor húmedo

  • A pesar de las lluvias, la sensación será de bochorno y humedad elevada, manteniendo alto el riesgo de golpes de calor.
  • Se insiste en revisar el índice WBGT (Atsusa shisū, 暑さ指数) y mantener medidas básicas: hidratación frecuente, ropa ligera y descansos en lugares frescos.

 

🌤️ Hokkaidō: alivio y cielos más claros

  • El frente se aleja hacia el sur, por lo que en Hokkaidō norte y central se espera una recuperación del tiempo bajo la influencia de un anticiclón móvil proveniente del continente.
  • El clima será más seco y menos húmedo, pero con amplias diferencias de temperatura entre la mañana fresca y la tarde cálida.
  • Este contraste puede afectar a niños, personas mayores y quienes son sensibles a cambios bruscos de temperatura.

 

📌 Claves del día

  • Oeste y costa del Mar de Japón: máxima precaución por lluvias torrenciales y rayos.
  • Pacífico (Tokio, Nagoya, Osaka, etc.): lluvias más fuertes por la tarde.
  • Hokkaidō: mejora del clima, pero atentos a la amplitud térmica.
  • En todo Japón: calor húmedo → no descuidar la prevención de golpes de calor.

 

👉 En resumen: Japón vive hoy un escenario dual. Mientras el oeste y el centro enfrentan un riesgo elevado por lluvias y tormentas, el norte disfruta de un respiro meteorológico. El consejo general es no confiarse en cielos despejados por la mañana, prepararse con paraguas y seguir de cerca las actualizaciones oficiales para evitar sorpresas climáticas.

 


