[meiwaku kōi] extranjeros molestan a japonesas

De conversación a acoso: video viral desata debate sobre respeto al espacio público

📍Tōkyō | 11 de septiembre

En las últimas horas se ha viralizado un video en redes sociales japonesas que muestra a un extranjero intentando comunicarse con dos jóvenes en plena calle.

Lo que a simple vista podría parecer un intento de conversación, terminó generando rechazo social masivo debido a la incomodidad evidente de las mujeres, que en el video se apartan y gesticulan rechazo.

📌 El hecho

Las imágenes muestran al hombre acercándose con insistencia a las jóvenes, intentando hablar en su idioma natal. Una de ellas se cubre con las manos y da pasos atrás, mientras la otra permanece con gesto serio. En Japón, este tipo de contacto no solicitado en la vía pública suele ser percibido como una invasión al espacio personal, especialmente cuando las mujeres no han mostrado interés en interactuar.

La difusión del video provocó indignación en plataformas como X y TikTok, donde numerosos usuarios calificaron la escena como un claro ejemplo de meiwaku kōi (迷惑行為), es decir, conducta molesta o perturbadora en espacios públicos.

🌐 Contexto cultural

En la sociedad japonesa, el respeto al espacio personal y la convivencia pacífica (和 – wa) son valores centrales. Mientras que en otros países puede considerarse un gesto inofensivo, en Japón un acercamiento insistente hacia desconocidos —sobre todo hacia mujeres— puede ser interpretado como acoso callejero. La sensibilidad social frente a estas situaciones ha aumentado en los últimos años debido a múltiples denuncias de hostigamiento en trenes, calles y zonas turísticas.

⚖️ Marco legal aplicable

El incidente no es un caso aislado: Japón cuenta con varias normas que permiten sancionar este tipo de conductas, incluso si no llegan a la violencia física.

Ordenanza de Prevención de Molestias (迷惑防止条例, Meiwakubōshijōrei) Vigente en todas las prefecturas.

Castiga conductas como hostigamiento verbal, seguimientos insistentes o acercamientos que generen incomodidad.

Sanciones: multas que pueden superar los 100.000 yenes (unos 650 €) o arresto en casos graves. Ley de Infracciones Menores (軽犯罪法, Keihanzaihō) Considera infracción perseguir o acosar de manera que cause temor o incomodidad.

Sanciones: detención de hasta 30 días o multa de hasta 10.000 yenes. Ley de Regulación contra el Acoso (ストーカー規制法, Sutōkā kisei-hō) Si la conducta se repite, puede considerarse stalking .

Sanciones: prisión de hasta un año o multa de hasta 1 millón de yenes. Extranjeros y sanciones adicionales Si la policía determina reincidencia o gravedad, el extranjero podría enfrentar no solo el proceso penal, sino también consecuencias migratorias, como revocación de visado o deportación.

🚨 Reacción social

El video generó un debate intenso:

Algunos usuarios señalaron que “no fue más que un malentendido cultural”.

Sin embargo, la mayoría coincidió en que se trató de un caso de acoso callejero , criticando la falta de sensibilidad del extranjero hacia las normas sociales japonesas.

Comentarios en redes advierten que la conducta afecta la percepción de los turistas y residentes extranjeros en Japón, en un momento en que el país busca equilibrar la apertura turística con la seguridad ciudadana.

No es la primera vez que este personaje genera indignación en redes sociales

✅ Conclusión

Lo ocurrido demuestra que en Japón la frontera entre conversación y acoso es muy estricta. Lo que para un visitante puede parecer una interacción trivial, aquí se entiende como una falta grave contra la tranquilidad pública. El extranjero involucrado podría enfrentar sanciones bajo la Meiwakubōshijōrei( 迷惑防止条例) y, en caso de insistencia o reincidencia, incluso cargos de acoso con consecuencias legales más severas.

©NoticiasNippon