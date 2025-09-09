[warui manā] turistas en castillo nipón

🔥 ⚖️ Una broma que podría rozar la ilegalidad: leyes japonesas castigan actos de riesgo en bienes culturales

📍Tōkyō | 9 de septiembre

En redes sociales japonesas circula una fotografía que muestra a dos jóvenes turistas posando frente a una puerta de madera de un castillo en Japón mientras sostienen fósforos encendidos.

Aunque no hay evidencia de que intentaran realmente provocar un incendio, la imagen ha causado indignación, ya que la acción se percibió como una “imitación de incendio provocado” en un bien cultural de alto valor histórico.

La polémica se intensificó porque en algunos espacios en línea se utilizaron expresiones discriminatorias y xenófobas hacia los turistas, lo que abrió un debate sobre el racismo y la protección del patrimonio cultural.

🏯 Contexto cultural

Los castillos japoneses (como Himeji, Osaka, Matsumoto, entre otros) son considerados Bienes Culturales Importantesy, en algunos casos, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Estas estructuras, muchas con cientos de años de antigüedad, están construidas en gran parte de madera, lo que las hace altamente vulnerables al fuego.

Históricamente, Japón ha sufrido incendios devastadores en templos y castillos:

En 1949, el incendio del castillo de Matsue dañó seriamente la estructura.

En 2019, el incendio del castillo de Shuri en Okinawa destruyó gran parte del complejo, generando conmoción nacional.

Por ello, cualquier gesto que simule fuego cerca de estas construcciones es percibido como una falta de respeto y una amenaza al patrimonio.

⚖️ Marco legal en Japón

En el sistema legal japonés, aunque se trate de una “broma” o simulación, la acción podría encuadrarse en varias normativas:

Ley de Protección de Bienes Culturales (文化財保護法 / Bunkazai hogo-hō) Establece sanciones para quienes dañen o pongan en riesgo propiedades culturales designadas.

Multas y hasta prisión si se demuestra intención de destrucción.

Código Penal japonés (刑法 / Keihō) Artículo 108 (放火罪 / Hōkazai – delito de incendio intencional): castiga con penas severas a quien provoque incendios en viviendas o edificios ocupados.

Artículo 261 (器物損壊罪 / Kibusonkaisai – delito de daño a propiedad): hasta 3 años de prisión o multa de hasta 300,000 yenes por dañar o intentar dañar un bien. Regulaciones locales Muchos castillos y templos tienen normativas específicas que prohíben el uso de fuego, mecheros o cigarrillos en el recinto.

👉 Aunque en este caso parece una imitación sin incendio real, el hecho de encender mecheros en un sitio histórico podría considerarse acto de riesgo y dar lugar a la intervención de la policía o del personal de seguridad del lugar.

🌏 Debate social

El caso abrió dos discusiones en Japón:

Protección del patrimonio: la necesidad de reforzar la seguridad en sitios turísticos frente a actos imprudentes.

Discriminación: algunos comentarios en internet utilizaron expresiones racistas hacia los turistas extranjeros, lo que refleja tensiones sociales. Organizaciones civiles han pedido separar la crítica al acto en sí del discurso de odio.

✍️ Conclusión

El incidente muestra cómo un gesto aparentemente trivial puede tener fuertes repercusiones en un país donde el respeto al patrimonio cultural es una prioridad.

En Japón, las bromas con fuego en sitios históricos no solo son mal vistas, sino que pueden derivar en sanciones legales.

©NoticiasNippon