Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Malos modales

[warui manā] Escándalo en Miyakojima

PorNoticiasNippon

Sep 14, 2025 #chinos, #extranjeros, #Gaikokujin, #malos modales, #Miyakojima, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #redes sociales, #warui mana, #外国人, #悪いマナー

🚙 Turistas chinos con un jeep de 8 millones de yenes dentro del mar

 

📍Tōkyō | 14 de septiembre

En Okinawa, un grupo de turistas chinos que visitaban Miyakojima alquiló un lujoso jeep valorado en más de 8 millones de yenes y decidió meterlo al mar para sacarse fotos encima del vehículo.

El hecho salió a la luz porque las imágenes se difundieron en redes sociales, generando fuerte indignación local.

Los turistas devolvieron el vehículo sin informar lo ocurrido, y el propietario del rent-a-car descubrió el daño más tarde.

Ahora busca reclamar una compensación, pero no logra contactar a los responsables, quienes ya habrían abandonado Japón.

 

🌊 Contexto cultural y social

  • Miyakojima es famosa por sus playas cristalinas, parte del atractivo turístico de Okinawa. La acción fue vista como una falta de respeto al entorno natural y a la comunidad local, ya que además de dañar el vehículo, pudo haber contaminado el mar con aceite o combustible.
  • En Japón, el turismo extranjero es bienvenido, pero los incidentes de conducta inapropiada generan un fuerte debate sobre la convivencia y las normas no escritas de respeto hacia lugares naturales y culturales.

 

⚖️ Marco legal y posibles sanciones

En este caso se cruzan dos dimensiones: el derecho civil (daños y perjuicios) y el derecho penal (si se comprobara intención dolosa o fraude contractual).

  1. Daños y perjuicios (民法 – Minpō, Código Civil Japonés)
    • El dueño del jeep puede reclamar compensación económica por:
      • Reparación del vehículo (corrosión por agua salada, fallos mecánicos).
      • Lucro cesante: pérdida de ingresos al no poder alquilar el auto.
    • Incluso si los turistas ya salieron de Japón, la empresa podría canalizar la reclamación a través de agencias de cobro internacional o demandar en tribunales japoneses (aunque el proceso es complejo).
  2. Violación del contrato de arrendamiento (レンタカー契約違反)
    • Casi todos los contratos de alquiler prohíben expresamente usar el auto de manera inapropiada o peligrosa.
    • El incumplimiento puede justificar penalidades, confiscación del depósito de garantía y reclamaciones adicionales.
  3. Posible responsabilidad penal (刑法 – Keihō, Código Penal Japonés)
    • Si se demostrara que los turistas actuaron con intención de causar daño o de ocultar información al devolver el vehículo, podrían enfrentar cargos por fraude (詐欺罪 – sagizai) o daños a la propiedad ajena (器物損壊罪 – kibutsu sonkaizai).
    • La dificultad radica en que ya no están localizables dentro de Japón.

 

🌏 Implicaciones más amplias

  • Para el turismo en Okinawa: casos como este dañan la confianza de los propietarios locales hacia el alquiler de vehículos de alta gama a extranjeros.
  • Para la diplomacia y el control migratorio: si la identidad de los turistas se confirma, Japón podría aplicarles restricciones de entrada futura (拒否入国 – kyohi nyūkoku) por mal comportamiento.
  • Para la comunidad local: reabre el debate sobre la necesidad de regulaciones más estrictas en la isla, donde el turismo masivo ya ha generado tensiones por daños ambientales y choques culturales.

 

👉 En resumen: el propietario puede reclamar legalmente una compensación, pero el obstáculo es ubicar a los responsables en el extranjero. Este caso no solo es un incidente de vandalismo, sino que también refleja el choque entre turismo de lujo, responsabilidad cultural y la aplicación práctica de las leyes japonesas frente a visitantes extranjeros.

©NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Malos modales Redes sociales

[meiwaku kōi] extranjeros molestan a japonesas

Sep 11, 2025 NoticiasNippon
Malos modales

[warui manā] turistas en castillo nipón

Sep 9, 2025 NoticiasNippon
Malos modales Redes sociales

[warui manā] extranjero irrespetuoso en hotel

Sep 8, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Temperaturas

[kyō no kion] vuelve el calor y la humedad

2025-09-14 NoticiasNippon No hay comentarios
Malos modales

[warui manā] Escándalo en Miyakojima

2025-09-14 NoticiasNippon No hay comentarios
Efemérides

[kinenbi] Kokoro kekkan-byō yobō dē

2025-09-14 NoticiasNippon No hay comentarios
Televisión

[nhk nodojiman] en vivo desde Izu no Kuni

2025-09-14 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.