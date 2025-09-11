[shinshōhin] el iPhone más caro de la historia

📱 Apple revoluciona su catálogo con el lanzamiento del iPhone 17

📍Tōkyō | 11 de septiembre de 2025

Apple volvió a sacudir el mercado global de los smartphones con la presentación de su nueva familia iPhone 17, compuesta por cuatro modelos que marcan un cambio importante en la estrategia de la compañía.

La sorpresa fue el anuncio del iPhone Air, un modelo ultradelgado que se convierte en la gran novedad, mientras que la histórica línea “Plus” desaparece.

📲 Una nueva alineación

La gama está compuesta por:

iPhone 17 : el modelo estándar.

iPhone Air : delgadísimo y ligero, pensado para quienes priorizan diseño y portabilidad.

iPhone 17 Pro : con triple cámara y máximo rendimiento.

iPhone 17 Pro Max: el más grande y potente, con hasta 2TB de almacenamiento.

Apple mantiene en venta el iPhone 16e y la generación anterior (iPhone 16 y 16 Plus), que convivirán con los nuevos lanzamientos.

🖌️ Diseño y materiales: la batalla por el estilo y la resistencia

El iPhone 17 apuesta por un diseño continuista: cuerpo de aluminio, frente protegido con Ceramic Shield 2 y trasera de vidrio reforzado. Mantiene la dual cámara de 48 megapíxeles.

El gran protagonista es el iPhone Air, con apenas 5.6 mm de grosor, lo que lo convierte en el iPhone más delgado de la historia. Para compensar esa fragilidad, Apple lo fabricó con marco de titanio y lo protegió con cerámica en ambas caras. Apuesta por una sola cámara de 48MP, pero su diseño ligero apunta a un público que prefiere comodidad sobre prestaciones fotográficas.

En los modelos Pro y Pro Max aparece una novedad tecnológica: Apple abandona el titanio y utiliza por primera vez una estructura unibody de aluminio forjado, más robusta y de acabado uniforme. Ambos traen triple cámara de 48MP.

🌈 Pantallas: la democratización del “ProMotion”

Por primera vez, todos los modelos incluyen pantallas OLED con refresco de 120Hz (ProMotion), antes exclusivo de la gama alta.

iPhone 17 y 17 Pro: 6.3” con resolución 2622×1206 px.

iPhone Air: 6.5”, resolución algo más alta (2736×1260 px).

iPhone 17 Pro Max: el más grande, 6.9” y 2868×1320 px.

Esto significa que incluso el modelo más accesible ofrecerá animaciones fluidas y una mejor experiencia en videojuegos y desplazamiento.

⚡ Chips y potencia: la apuesta por la inteligencia artificial

Toda la familia integra procesadores de nueva generación:

iPhone 17 : chip A19 , un 20% más rápido que el A18 del año pasado.

iPhone Air : chip A19 Pro con un “Neural Accelerator”, diseñado para acelerar tareas de inteligencia artificial local.

iPhone 17 Pro y Pro Max: también con A19 Pro, pero con GPU de 6 núcleos y memoria reforzada, lo que les da hasta 40% más potencia que los 16 Pro.

Apple además integra un nuevo módem C1X y el chip de red N1, de diseño propio, para mejorar velocidad y estabilidad en conexiones móviles y Wi-Fi.

💰 Precios en Japón: el iPhone más caro de la historia

Apple decidió eliminar la versión de 128GB: ahora todos los modelos comienzan en 256GB.

Precios desde 129,800 yenes hasta 329,800 yenes en Japón.

Tipos:

iPhone 17: aluminio, vidrio reforzado, grosor 7.95 mm, cámara dual de 48MP. Pantalla: 6.3” (2622×1206 px). Rendimiento: chip A19 (6 núcleos CPU + 5 GPU), 20% más rápido que A18.

Precio:

256GB → ¥129,800 512GB → ¥164,800



iPhone Air: gran novedad → grosor de apenas 5.6 mm, marco de titanio, cámara única de 48MP. Pensado para quienes quieren ligereza. Pantalla: 6.5” (2736×1260 px). Rendimiento: chip A19 Pro (6 CPU + 5 GPU + “Neural Accelerator” para IA local).

Precio:

256GB → ¥159,800

512GB → ¥194,800

1TB → ¥229,800

iPhone 17 Pro: cambian el titanio por aluminio forjado unibody, con mayor resistencia. Cámaras triples de 48MP (ultra gran angular, gran angular y teleobjetivo). Rendimiento: A19 Pro, pero con GPU de 6 núcleos y mayor memoria caché. Hasta 40% más potentes que el 16 Pro. Pantalla: 6.3” (2622×1206 px).

Precio:

256GB → ¥179,800

512GB → ¥214,800

1TB → ¥249,800

iPhone 17 Pro Max: cambian el titanio por aluminio forjado unibody, con mayor resistencia. Cámaras triples de 48MP (ultra gran angular, gran angular y teleobjetivo). Pantalla: 6.9” (2868×1320 px). Rendimiento: A19 Pro, pero con GPU de 6 núcleos y mayor memoria caché. Hasta 40% más potentes que el 16 Pro

Precio:

256GB → ¥194,800

512GB → ¥229,800

1TB → ¥264,800

2TB → ¥329,800

Con esto, Apple rompe un nuevo techo: nunca antes un iPhone había superado oficialmente los 300,000 yenes.

🌍 Contexto y reacción esperada en Japón

El lanzamiento llega en un momento en que el yen se mantiene débil frente al dólar, lo que encarece los productos importados. Para los residentes extranjeros en Japón, los precios resultan aún más altos comparados con EE.UU. o Europa.

Las operadoras japonesas ya preparan planes de financiamiento a 24 o 48 meses, lo que permitirá acceder a modelos como el Air, dirigido a quienes buscan diseño ultradelgado, o el Pro Max de 2TB, pensado para creadores de contenido que usan el iPhone como cámara profesional.

En un país donde el smartphone es una herramienta central para la vida diaria —desde pagos sin contacto hasta traducción en tiempo real—, se espera que la demanda inicial sea alta, especialmente entre jóvenes y profesionales que dependen de la fluidez de pantalla y de la inteligencia artificial en sus rutinas cotidianas.

La preventa en Japón comenzará el 12 de septiembre a las 21:00 horas, y la llegada oficial a tiendas será el 19 de septiembre.

