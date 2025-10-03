[shinshōhin]  Nitori lanza proyector económico

Una solución práctica para el entretenimiento en cualquier espacio

📍Tōkyō | 3 de octubre

En un movimiento innovador, la famosa tienda japonesa Nitori, conocida por ofrecer soluciones accesibles para el hogar, ha anunciado el lanzamiento de un proyector de bajo costo, desarrollado en colaboración con Edion, una importante cadena de electrónica en Japón. Este dispositivo promete cambiar la experiencia de cine en casa al ofrecer una opción asequible y portátil para los consumidores.

¿Qué hace especial al proyector «NEP-K220MM»?

El «NEP-K220MM» es un proyector compacto y liviano, lo que lo hace perfecto para quienes buscan flexibilidad y comodidad. Con un tamaño de 170 mm de ancho, 105 mm de profundidad y 126 mm de alto en su posición horizontal, y un peso de solo 630 gramos, este proyector es tan fácil de transportar como de instalar.

El dispositivo permite proyectar una imagen de hasta 120 pulgadas, lo que convierte cualquier pared o techo en una pantalla gigante. Desde videojuegos hasta películas, el proyector ofrece una resolución HD de 1280×720 píxeles y un nivel de brillo de 110 ANSI lúmenes, lo que es adecuado para entornos con poca luz.

Un diseño práctico y versátil

Una de las características más destacadas es su diseño todo en uno: el proyector y su soporte están integrados, lo que significa menos piezas que manejar. Además, el ajuste automático de distorsión vertical ayuda a que la imagen proyectada sea siempre clara y precisa, sin importar el ángulo o la superficie de proyección.

El dispositivo es compatible con varios dispositivos electrónicos, desde smartphones y consolas de videojuegos hasta ordenadores a través de una conexión HDMI. También dispone de un puerto USB para reproducir contenido almacenado en memorias USB o discos duros externos, lo que le otorga mayor versatilidad.

Precio accesible para todos

Con un precio de tan solo 9,990 yenes, este proyector es una opción económica para quienes desean llevar la experiencia del cine a su hogar sin gastar grandes cantidades de dinero. Desde su lanzamiento a mediados de septiembre, ya está disponible en algunas tiendas de Nitori y en su sitio de comercio electrónico.

Este tipo de productos resalta la tendencia actual en Japón de hacer tecnología avanzada más accesible para el público general, demostrando que la calidad no siempre tiene que ser cara. Con este proyector, Nitori busca democratizar el acceso a experiencias de entretenimiento de alta calidad, haciéndolas posibles incluso en hogares más pequeños o con presupuestos más ajustados.

Contexto y relevancia social

El lanzamiento de este proyector no solo responde a la creciente demanda de dispositivos electrónicos que mejoren la experiencia del hogar en Japón, sino que también hace eco de la transformación en los hábitos de consumo en tiempos de pandemia. Durante los últimos años, la preferencia por entretenimiento en casa se ha disparado, y productos como este permiten a las personas disfrutar de contenido multimedia sin tener que salir de su hogar.

La colaboración con Edion, una cadena que cuenta con una fuerte presencia en el sector de la tecnología, asegura que este producto llegue a una amplia audiencia, combinando la fiabilidad de dos marcas de renombre y ofreciendo un acceso directo a una tecnología que antes solo era accesible para un segmento reducido de consumidores.

Este tipo de innovaciones subraya cómo las empresas japonesas continúan buscando maneras de hacer la vida cotidiana más cómoda y accesible, adaptándose rápidamente a las necesidades cambiantes de los consumidores y ofreciendo alternativas tecnológicas inteligentes y accesibles para el hogar.

©NoticiasNippon