[tokushusagi]  Japón endurece reglas

📱 Verificación obligatoria de identidad en todas las líneas móviles, incluso la segunda o tercera

📍Tōkyō | 12 de septiembre

El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones decidió modificar las normas para que, a partir de ahora, toda contratación de líneas móviles —incluidas la segunda, tercera o posteriores— requiera siempre verificación estricta de identidad (por ejemplo, con My Number Card).

Hasta ahora, algunas compañías no pedían documentos adicionales al contratar una segunda línea si ya existía una primera a nombre del mismo usuario. Esa laguna fue aprovechada por grupos criminales.

🕵️‍♂️ Contexto: la amenaza de las estafas telefónicas

En Japón, los teléfonos móviles son un instrumento clave en las tokushu sagi「特殊詐欺」, es decir, las estafas especiales que engañan principalmente a personas mayores con llamadas falsas de bancos, familiares o funcionarios.

Grupos delictivos usan contratos de líneas múltiples para mantener activos cientos de números, lo que les permite realizar llamadas masivas y, si uno es detectado, reemplazarlo rápido por otro.

En febrero, un grupo de menores accedió sin autorización a las cuentas de clientes de Rakuten Mobile y obtuvo alrededor de 7,000 contratos fraudulentos, porque en ese momento la compañía no exigía comprobantes adicionales al tramitar una segunda línea.

📑 La decisión del gobierno

El 10 de septiembre , la comisión de expertos del Ministerio publicó un informe con medidas para frenar el uso indebido de móviles.

La orden es clara: toda nueva línea debe verificarse como si fuera la primera .

Esto incluye validación con My Number , pasaporte o licencia de conducir.

Además, se planea reformar las órdenes ministeriales antes de fin de año para que la obligación tenga respaldo legal.

⚖️ Impacto esperado

Prevención de delitos : dificulta que los criminales acumulen líneas masivas para estafas o reventas ilegales.

Mayor carga para usuarios : incluso si un cliente quiere una segunda línea para su trabajo, tableta o dispositivo familiar, deberá repetir todo el proceso de identificación.

Responsabilidad de las compañías: las operadoras como NTT Docomo, KDDI, SoftBank y Rakuten tendrán que reforzar sus sistemas de autenticación y capacitación de personal.

🌍 Mirada más amplia

En otros países ya existen regulaciones similares (ej. Corea del Sur, donde cada SIM está asociada a un documento nacional único). Japón estaba más laxo en este punto, pero el incremento de fraudes presionó al gobierno a cerrar este vacío legal.

©NoticiasNippon