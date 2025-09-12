Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Crimen

[tokushusagi]  Japón endurece reglas

PorNoticiasNippon

Sep 12, 2025 #crimen, #estafas especiales, #líneas móviles, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #telefonía, #tokushu sagi, #特殊詐欺

📱 Verificación obligatoria de identidad en todas las líneas móviles, incluso la segunda o tercera

 

📍Tōkyō  |  12 de septiembre

 El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones decidió modificar las normas para que, a partir de ahora, toda contratación de líneas móviles —incluidas la segunda, tercera o posteriores— requiera siempre verificación estricta de identidad (por ejemplo, con My Number Card).

Hasta ahora, algunas compañías no pedían documentos adicionales al contratar una segunda línea si ya existía una primera a nombre del mismo usuario. Esa laguna fue aprovechada por grupos criminales.

 

🕵️‍♂️ Contexto: la amenaza de las estafas telefónicas

En Japón, los teléfonos móviles son un instrumento clave en las tokushu sagi「特殊詐欺」, es decir, las estafas especiales que engañan principalmente a personas mayores con llamadas falsas de bancos, familiares o funcionarios.

  • Grupos delictivos usan contratos de líneas múltiples para mantener activos cientos de números, lo que les permite realizar llamadas masivas y, si uno es detectado, reemplazarlo rápido por otro.

  • En febrero, un grupo de menores accedió sin autorización a las cuentas de clientes de Rakuten Mobile y obtuvo alrededor de 7,000 contratos fraudulentos, porque en ese momento la compañía no exigía comprobantes adicionales al tramitar una segunda línea.

 

📑 La decisión del gobierno

  • El 10 de septiembre, la comisión de expertos del Ministerio publicó un informe con medidas para frenar el uso indebido de móviles.

  • La orden es clara: toda nueva línea debe verificarse como si fuera la primera.

  • Esto incluye validación con My Number, pasaporte o licencia de conducir.

  • Además, se planea reformar las órdenes ministeriales antes de fin de año para que la obligación tenga respaldo legal.

 

⚖️ Impacto esperado

  • Prevención de delitos: dificulta que los criminales acumulen líneas masivas para estafas o reventas ilegales.

  • Mayor carga para usuarios: incluso si un cliente quiere una segunda línea para su trabajo, tableta o dispositivo familiar, deberá repetir todo el proceso de identificación.

  • Responsabilidad de las compañías: las operadoras como NTT Docomo, KDDI, SoftBank y Rakuten tendrán que reforzar sus sistemas de autenticación y capacitación de personal.

 

🌍 Mirada más amplia

En otros países ya existen regulaciones similares (ej. Corea del Sur, donde cada SIM está asociada a un documento nacional único). Japón estaba más laxo en este punto, pero el incremento de fraudes presionó al gobierno a cerrar este vacío legal.

©NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Crimen

[kōmushikkōbōgai] anciano arrestado en Niigata

Sep 11, 2025 NoticiasNippon
Crimen

[gōtō jiken] robo violento por 500 yenes

Sep 10, 2025 NoticiasNippon
Crimen

[hakaikōi] vandalismo en Patrimonio Mundial de Nara

Sep 10, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Chinos

[gaikokujin] detenido por serie de robos

2025-09-12 NoticiasNippon No hay comentarios
Inmigraciones

[gaikokujin] Japón digitaliza la tarjeta de entrada

2025-09-12 NoticiasNippon No hay comentarios
Crimen

[tokushusagi]  Japón endurece reglas

2025-09-12 NoticiasNippon No hay comentarios
Turismo Vida cotidiana

[fujisan]  Fin de la temporada de ascenso

2025-09-12 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.