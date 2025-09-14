Noticias Nippon

Crimen

[satsujin misui] Mujer detenida en Niigata

Intento de homicidio en Sanjō: la propia atacante llamó al 110 tras el ataque

 

📍Niigata  |  14 de septiembre

Hoy domingo por la mañana, la tranquilidad de Sanjō se vio alterada por un grave hecho de violencia.

Una mujer de 38 años, trabajadora a tiempo parcial y residente en la zona de Ishigami, fue arrestada en flagrancia bajo sospecha de intento de homicidio.

Según la policía, alrededor de las 11:15 a.m., la mujer atacó con un cuchillo a un hombre de unos 30 años —conocido suyo— y le clavó el arma en el pecho dentro de un edificio de la ciudad.

 

🚨 El aviso a la policía

Lo particular del caso es que, tras la agresión, la propia mujer llamó al número de emergencias 110 y dijo:

-Golpeé a una persona. También lo corté con un cuchillo”

Esto permitió que las autoridades acudieran rápidamente al lugar y procedieran a su detención inmediata.

 

 

🏥 Estado de la víctima

El hombre fue trasladado a un hospital de Niigata capital. A pesar de la gravedad del ataque, se informó que estaba consciente al momento del traslado, lo que aumenta sus posibilidades de recuperación.

 

🗣️ Declaraciones de la acusada

Durante el interrogatorio, la mujer admitió haber apuñalado a la víctima, pero negó intención de matar, diciendo:

“Es cierto que lo apuñalé, pero no fue con intención de matarlo”

Actualmente, la policía investiga el motivo del ataque, que no ha sido revelado.

 

 

⚖️ Contexto legal

 

  • Delito imputado: 殺人未遂 (satsujin misui) → tentativa de homicidio.
  • Marco legal: Según el Código Penal japonés (刑法), el homicidio (殺人罪) se castiga con pena de 5 años a cadena perpetua. En caso de tentativa, la pena puede ser reducida, pero sigue siendo severa (generalmente de 2 a 10 años de prisión).
  • Factores que influyen: la gravedad de la lesión, la relación entre víctima y agresora, y si existió premeditación.

 

🌏 Implicaciones sociales

Este caso refleja dos fenómenos visibles en Japón:

  1. Violencia intrapersonal en entornos cercanos: gran parte de los intentos de homicidio ocurren entre conocidos o familiares.
  2. La delgada línea entre lesiones graves e intento de homicidio: en la práctica judicial japonesa, el hecho de apuñalar en el pecho (zona vital) suele interpretarse como intención de matar, aunque el agresor lo niegue.

 


