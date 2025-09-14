[kinenbi] Kokoro kekkan-byō yobō dē

💓 Cuidar el corazón también es respetar a los mayores

📍Tōkyō | 14 de septiembre

En Japón, la víspera del Día del Respeto a los Mayores (Keirō no hi, 敬老の日) no es una fecha cualquiera.

Durante varios años se impulsó allí el “Día para la Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares”, una jornada nacida del esfuerzo de médicos y especialistas que entendieron que cuidar el corazón es también una forma de rendir homenaje a quienes han recorrido más camino en la vida.

La iniciativa fue promovida por la Asociación Japonesa para la Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares, que desde su sede en Tokio buscaba algo muy concreto: recordarle a la gente la importancia de los chequeos médicos periódicos.

Enfermedades como la arteriosclerosis, los infartos o la insuficiencia cardíaca no siempre muestran señales claras al inicio, y detectarlas a tiempo puede marcar la diferencia entre una vida larga y activa o una enfermedad incapacitante.

👴 Un mensaje ligado al respeto por los mayores

El hecho de ubicar esta fecha justo antes del 敬老の日, cuando todo Japón se detiene para agradecer y honrar a los ancianos, tenía un fuerte simbolismo. No era solo un recordatorio médico, sino una invitación a valorar la salud de quienes nos precedieron, a cuidarlos para que puedan seguir compartiendo historias y enseñanzas con las nuevas generaciones.

En muchas comunidades, se organizaron jornadas de chequeo gratuito, charlas abiertas y experiencias de diagnóstico temprano de arterias. Padres, abuelos y vecinos se acercaban no solo a recibir atención, sino a aprender juntos sobre cómo prevenir problemas de corazón y mantener un estilo de vida saludable.

⚖️ Una fecha que cambió de estatus, pero no de importancia

Aunque en un inicio fue reconocida por la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos, más tarde su registro oficial se retiró y dejó de figurar como “conmemoración reconocida” en los calendarios. Sin embargo, eso no borró el sentido profundo que había detrás: la conciencia sobre la salud cardiovascular sigue viva en hospitales, centros comunitarios y familias, que cada septiembre retoman el mensaje de prevención.

🌍 Un desafío para un país que envejece

Japón es el país más longevo del mundo y, al mismo tiempo, uno donde las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte junto con el cáncer. El reto no es menor: lograr que las personas mayores vivan no solo más años, sino con calidad de vida, sin estar atadas a tratamientos largos o limitaciones físicas.

El Día para la Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares nos recuerda que un chequeo a tiempo puede ser tan valioso como un abrazo, una palabra de cariño o un gesto de respeto. Porque cuidar el corazón es, en el fondo, cuidar la vida misma.

©NoticiasNippon