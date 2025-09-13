[kōshitsu] Visita histórica a Nagasaki

📰 La “peregrinación del consuelo” cierra en Nagasaki tras pasar por Iwo Jima, Okinawa e Hiroshima
📍 Nagasaki / 13 de septiembre
En el marco del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, el emperador Naruhito, la emperatriz Masako y la princesa Aiko realizaron el viernes una visita solemne a Nagasaki, ciudad devastada por la bomba atómica en 1945.
Colocaron flores blancas (como el lirio turco-gigante, トルコギキョウ) en el monumento de paz de Nagasaki.
Fue un momento solemne: la familia imperial se inclinó profundamente en señal de respeto.
📜 Contexto histórico
- El 9 de agosto de 1945, Nagasaki fue devastada por la segunda bomba atómica lanzada sobre Japón.
- Solo en ese año murieron unas 74,000 personas, además de miles de heridos y sobrevivientes que cargaron con secuelas físicas y emocionales.
- Desde entonces, el Parque de la Paz de Nagasaki se ha convertido en un símbolo mundial contra la guerra y las armas nucleares.
🌸 Importancia simbólica de la visita
- Primera vez de la princesa Aiko en Nagasaki como miembro activo en actos de conmemoración.
- Primera visita conjunta de los emperadores a este parque desde hace 29 años (cuando aún eran príncipe y princesa heredera).
- Forma parte de la llamada 「慰霊の旅」(irei no tabi, viaje de consuelo a las almas), que la familia imperial realiza en distintos puntos del país para recordar a las víctimas de la guerra.
En este año, marcado como el 80º aniversario del fin de la guerra, los emperadores ya habían visitado:
- Abril: Isla de Iwo Jima (硫黄島, Ogasawara)
- Junio: Okinawa y Hiroshima (acompañados también por Aiko)
Con la visita a Nagasaki, se cierra el ciclo de conmemoraciones anunciadas para 2025.
🕊️ Agenda en Nagasaki
- Llegada a mediodía al aeropuerto local en avión especial.
- Traslado al Parque de la Paz, donde realizaron la ofrenda floral.
- Posteriormente, visita al Museo de la Bomba Atómica, que conserva objetos, fotografías y testimonios de las víctimas.
- Encuentro con sobrevivientes (hibakusha) para escuchar directamente sus experiencias.
🌍 Significado humano y social
- Esta visita no es solo protocolaria: la presencia de Aiko, la hija única de los emperadores, simboliza el relevo generacional en la memoria histórica.
- La familia imperial, que en la Constitución no ejerce poder político, cumple aquí un rol moral y espiritual, transmitiendo un mensaje de paz dentro y fuera de Japón.
- En un mundo donde aún existen tensiones nucleares, Japón busca reafirmar su compromiso con la no repetición de la tragedia.
💡 Para los extranjeros residentes en Japón
- Estas ceremonias muestran cómo la sociedad japonesa mantiene viva la memoria del sufrimiento de la guerra.
- Refuerzan el valor que Japón da a la paz, la convivencia internacional y el rechazo al uso de armas nucleares.
- Para quienes viven aquí, es un recordatorio de la importancia cultural y social que tiene participar y comprender estas conmemoraciones, pues son parte esencial de la identidad nacional japonesa.
©NoticiasNippon