Familia Imperial

[kōshitsu] Visita histórica a Nagasaki

📰 La “peregrinación del consuelo” cierra en Nagasaki tras pasar por Iwo Jima, Okinawa e Hiroshima

 

📍 Nagasaki / 13 de septiembre

En el marco del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, el emperador Naruhito, la emperatriz Masako y la princesa Aiko realizaron el viernes una visita solemne a Nagasaki, ciudad devastada por la bomba atómica en 1945.

 

 

Colocaron flores blancas (como el lirio turco-gigante, トルコギキョウ) en el monumento de paz de Nagasaki.

Fue un momento solemne: la familia imperial se inclinó profundamente en señal de respeto.

 

 

📜 Contexto histórico

  • El 9 de agosto de 1945, Nagasaki fue devastada por la segunda bomba atómica lanzada sobre Japón.
  • Solo en ese año murieron unas 74,000 personas, además de miles de heridos y sobrevivientes que cargaron con secuelas físicas y emocionales.
  • Desde entonces, el Parque de la Paz de Nagasaki se ha convertido en un símbolo mundial contra la guerra y las armas nucleares.

 

🌸 Importancia simbólica de la visita

  1. Primera vez de la princesa Aiko en Nagasaki como miembro activo en actos de conmemoración.
  2. Primera visita conjunta de los emperadores a este parque desde hace 29 años (cuando aún eran príncipe y princesa heredera).
  3. Forma parte de la llamada 「慰霊の旅」(irei no tabi, viaje de consuelo a las almas), que la familia imperial realiza en distintos puntos del país para recordar a las víctimas de la guerra.

En este año, marcado como el 80º aniversario del fin de la guerra, los emperadores ya habían visitado:

  • Abril: Isla de Iwo Jima (硫黄島, Ogasawara)
  • Junio: Okinawa y Hiroshima (acompañados también por Aiko)

Con la visita a Nagasaki, se cierra el ciclo de conmemoraciones anunciadas para 2025.

 

🕊️ Agenda en Nagasaki

  • Llegada a mediodía al aeropuerto local en avión especial.
  • Traslado al Parque de la Paz, donde realizaron la ofrenda floral.
  • Posteriormente, visita al Museo de la Bomba Atómica, que conserva objetos, fotografías y testimonios de las víctimas.
  • Encuentro con sobrevivientes (hibakusha) para escuchar directamente sus experiencias.

 

🌍 Significado humano y social

  • Esta visita no es solo protocolaria: la presencia de Aiko, la hija única de los emperadores, simboliza el relevo generacional en la memoria histórica.
  • La familia imperial, que en la Constitución no ejerce poder político, cumple aquí un rol moral y espiritual, transmitiendo un mensaje de paz dentro y fuera de Japón.
  • En un mundo donde aún existen tensiones nucleares, Japón busca reafirmar su compromiso con la no repetición de la tragedia.

 

💡 Para los extranjeros residentes en Japón

  • Estas ceremonias muestran cómo la sociedad japonesa mantiene viva la memoria del sufrimiento de la guerra.
  • Refuerzan el valor que Japón da a la paz, la convivencia internacional y el rechazo al uso de armas nucleares.
  • Para quienes viven aquí, es un recordatorio de la importancia cultural y social que tiene participar y comprender estas conmemoraciones, pues son parte esencial de la identidad nacional japonesa.

 

