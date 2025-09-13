[kōshitsu] Visita histórica a Nagasaki

📰 La “peregrinación del consuelo” cierra en Nagasaki tras pasar por Iwo Jima, Okinawa e Hiroshima

📍 Nagasaki / 13 de septiembre

En el marco del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, el emperador Naruhito, la emperatriz Masako y la princesa Aiko realizaron el viernes una visita solemne a Nagasaki, ciudad devastada por la bomba atómica en 1945.

Colocaron flores blancas (como el lirio turco-gigante, トルコギキョウ) en el monumento de paz de Nagasaki.

Fue un momento solemne: la familia imperial se inclinó profundamente en señal de respeto.

📜 Contexto histórico

El 9 de agosto de 1945, Nagasaki fue devastada por la segunda bomba atómica lanzada sobre Japón.

Solo en ese año murieron unas 74,000 personas, además de miles de heridos y sobrevivientes que cargaron con secuelas físicas y emocionales.

Desde entonces, el Parque de la Paz de Nagasaki se ha convertido en un símbolo mundial contra la guerra y las armas nucleares.

🌸 Importancia simbólica de la visita

Primera vez de la princesa Aiko en Nagasaki como miembro activo en actos de conmemoración. Primera visita conjunta de los emperadores a este parque desde hace 29 años (cuando aún eran príncipe y princesa heredera). Forma parte de la llamada 「慰霊の旅」(irei no tabi, viaje de consuelo a las almas), que la familia imperial realiza en distintos puntos del país para recordar a las víctimas de la guerra.

En este año, marcado como el 80º aniversario del fin de la guerra, los emperadores ya habían visitado:

Abril: Isla de Iwo Jima (硫黄島, Ogasawara)

Junio: Okinawa y Hiroshima (acompañados también por Aiko)

Con la visita a Nagasaki, se cierra el ciclo de conmemoraciones anunciadas para 2025.

🕊️ Agenda en Nagasaki

Llegada a mediodía al aeropuerto local en avión especial.

Traslado al Parque de la Paz, donde realizaron la ofrenda floral.

Posteriormente, visita al Museo de la Bomba Atómica, que conserva objetos, fotografías y testimonios de las víctimas.

Encuentro con sobrevivientes (hibakusha) para escuchar directamente sus experiencias.

🌍 Significado humano y social

Esta visita no es solo protocolaria: la presencia de Aiko, la hija única de los emperadores, simboliza el relevo generacional en la memoria histórica.

La familia imperial, que en la Constitución no ejerce poder político, cumple aquí un rol moral y espiritual, transmitiendo un mensaje de paz dentro y fuera de Japón.

En un mundo donde aún existen tensiones nucleares, Japón busca reafirmar su compromiso con la no repetición de la tragedia.

💡 Para los extranjeros residentes en Japón

Estas ceremonias muestran cómo la sociedad japonesa mantiene viva la memoria del sufrimiento de la guerra.

Refuerzan el valor que Japón da a la paz, la convivencia internacional y el rechazo al uso de armas nucleares.

Para quienes viven aquí, es un recordatorio de la importancia cultural y social que tiene participar y comprender estas conmemoraciones, pues son parte esencial de la identidad nacional japonesa.

