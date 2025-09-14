[netchūshō keikai arāto] domingo 14 de septiembre

Japón bajo amenaza de calor extremo: 12 prefecturas en alerta roja por golpe de calor

📍Tōkyō | 14 de septiembre

Hoy, el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) emitieron 熱中症警戒アラート (Netchūshō Keikai Arāto / Alerta por golpe de calor) para más de una decena de prefecturas.

Áreas meteorológicas

🌆 関東 (Kantō)

千葉県 (Chiba)

🏔️ 東海 (Tōkai)

静岡県 (Shizuoka)

🌸 近畿 (Kinki / Kansai)

和歌山県 (Wakayama)

🏝️ 四国 (Shikoku)

徳島県 (Tokushima)

香川県 (Kagawa)

愛媛県 (Ehime)

高知県 (Kōchi)

🌊 九州北部 (Kyūshū Hokubu)

長崎県 (Nagasaki)

熊本県 (Kumamoto)

大分県 (Ōita)

🌴 九州南部 (Kyūshū Nanbu)

宮崎県 (Miyazaki)

鹿児島県 (Kagoshima, 奄美地方を除く / excluyendo Amami)

🌡️ Contexto del clima

Desde Kantō hasta Kyūshu el día arrancó caluroso y húmedo, con sensación pegajosa.

En el Pacífico sur se espera que entre más sol, lo que acentuará la sensación de bochorno.

En Kantō, tras las lluvias recientes, regresa una resaca de calor que podría sentirse más sofocante por la humedad acumulada.

El WBGT (暑さ指数 / Índice de Calor Húmedo), que combina temperatura, humedad, radiación solar y viento, está alcanzando valores de Kiken (危険/peligro, ≥33) en varias zonas. Este nivel implica que las actividades físicas al aire libre deberían suspenderse, pues el riesgo de golpe de calor es muy alto.

⚠️ Recomendaciones de prevención

💧 Hidratación constante: beber agua antes de tener sed y alternar con bebidas que contengan sales minerales.

🏠 Uso de aire acondicionado: no dudar en encenderlo, incluso de noche.

🌳 Evitar actividades prolongadas al aire libre, especialmente deporte o trabajos pesados.

😴 Dormir bien y comer equilibrado: el cuerpo necesita energía para regular la temperatura.

👵👶 Atención especial a mayores, niños y enfermos crónicos, los más vulnerables al golpe de calor.

📖 Dato útil

El sistema netchūshō keikai arāto (熱中症警戒アラート/Alerta de golpe de calor o insolación) reemplazó en 2021 al antiguo Kōon chūi jōhō (高温注意情報 / Alerta por altas temperaturas).

Se activa cuando el WBGT ≥ 33, nivel en el que los casos de golpe de calor se disparan según datos médicos nacionales.

✅ En resumen: hoy 14 de septiembre será un día de bochorno intenso y húmedo en gran parte de Japón, con riesgo severo de golpe de calor en 12 prefecturas.

La mejor defensa es aire acondicionado, agua, sales minerales y evitar el sol directo.



