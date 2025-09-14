[netchūshō keikai arāto] domingo 14 de septiembre

Japón bajo amenaza de calor extremo: 12 prefecturas en alerta roja por golpe de calor
📍Tōkyō | 14 de septiembre
Hoy, el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) emitieron 熱中症警戒アラート (Netchūshō Keikai Arāto / Alerta por golpe de calor) para más de una decena de prefecturas.
Áreas meteorológicas
🌆 関東 (Kantō)
- 千葉県 (Chiba)
🏔️ 東海 (Tōkai)
- 静岡県 (Shizuoka)
🌸 近畿 (Kinki / Kansai)
- 和歌山県 (Wakayama)
🏝️ 四国 (Shikoku)
- 徳島県 (Tokushima)
- 香川県 (Kagawa)
- 愛媛県 (Ehime)
- 高知県 (Kōchi)
🌊 九州北部 (Kyūshū Hokubu)
- 長崎県 (Nagasaki)
- 熊本県 (Kumamoto)
- 大分県 (Ōita)
🌴 九州南部 (Kyūshū Nanbu)
- 宮崎県 (Miyazaki)
- 鹿児島県 (Kagoshima, 奄美地方を除く / excluyendo Amami)
🌡️ Contexto del clima
- Desde Kantō hasta Kyūshu el día arrancó caluroso y húmedo, con sensación pegajosa.
- En el Pacífico sur se espera que entre más sol, lo que acentuará la sensación de bochorno.
- En Kantō, tras las lluvias recientes, regresa una resaca de calor que podría sentirse más sofocante por la humedad acumulada.
El WBGT (暑さ指数 / Índice de Calor Húmedo), que combina temperatura, humedad, radiación solar y viento, está alcanzando valores de Kiken (危険/peligro, ≥33) en varias zonas. Este nivel implica que las actividades físicas al aire libre deberían suspenderse, pues el riesgo de golpe de calor es muy alto.
⚠️ Recomendaciones de prevención
- 💧 Hidratación constante: beber agua antes de tener sed y alternar con bebidas que contengan sales minerales.
- 🏠 Uso de aire acondicionado: no dudar en encenderlo, incluso de noche.
- 🌳 Evitar actividades prolongadas al aire libre, especialmente deporte o trabajos pesados.
- 😴 Dormir bien y comer equilibrado: el cuerpo necesita energía para regular la temperatura.
- 👵👶 Atención especial a mayores, niños y enfermos crónicos, los más vulnerables al golpe de calor.
📖 Dato útil
El sistema netchūshō keikai arāto (熱中症警戒アラート/Alerta de golpe de calor o insolación) reemplazó en 2021 al antiguo Kōon chūi jōhō (高温注意情報 / Alerta por altas temperaturas).
Se activa cuando el WBGT ≥ 33, nivel en el que los casos de golpe de calor se disparan según datos médicos nacionales.
✅ En resumen: hoy 14 de septiembre será un día de bochorno intenso y húmedo en gran parte de Japón, con riesgo severo de golpe de calor en 12 prefecturas.
La mejor defensa es aire acondicionado, agua, sales minerales y evitar el sol directo.
