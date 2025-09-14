Noticias Nippon

Golpe de calor

[netchūshō keikai arāto] domingo 14 de septiembre

PorNoticiasNippon

Japón bajo amenaza de calor extremo: 12 prefecturas en alerta roja por golpe de calor

 

📍Tōkyō  |  14 de septiembre

Hoy, el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) emitieron 熱中症警戒アラート (Netchūshō Keikai Arāto / Alerta por golpe de calor) para más de una decena de prefecturas.

 

Áreas meteorológicas

🌆 関東 (Kantō)

  • 千葉県 (Chiba)

🏔️ 東海 (Tōkai)

  • 静岡県 (Shizuoka)

🌸 近畿 (Kinki / Kansai)

  • 和歌山県 (Wakayama)

🏝️ 四国 (Shikoku)

  • 徳島県 (Tokushima)
  • 香川県 (Kagawa)
  • 愛媛県 (Ehime)
  • 高知県 (Kōchi)

🌊 九州北部 (Kyūshū Hokubu)

  • 長崎県 (Nagasaki)
  • 熊本県 (Kumamoto)
  • 大分県 (Ōita)

🌴 九州南部 (Kyūshū Nanbu)

  • 宮崎県 (Miyazaki)
  • 鹿児島県 (Kagoshima, 奄美地方を除く / excluyendo Amami)

 

 

🌡️ Contexto del clima

  • Desde Kantō hasta Kyūshu el día arrancó caluroso y húmedo, con sensación pegajosa.
  • En el Pacífico sur se espera que entre más sol, lo que acentuará la sensación de bochorno.
  • En Kantō, tras las lluvias recientes, regresa una resaca de calor que podría sentirse más sofocante por la humedad acumulada.

El WBGT (暑さ指数 / Índice de Calor Húmedo), que combina temperatura, humedad, radiación solar y viento, está alcanzando valores de Kiken (危険/peligro, ≥33) en varias zonas. Este nivel implica que las actividades físicas al aire libre deberían suspenderse, pues el riesgo de golpe de calor es muy alto.

 

 

⚠️ Recomendaciones de prevención

  • 💧 Hidratación constante: beber agua antes de tener sed y alternar con bebidas que contengan sales minerales.
  • 🏠 Uso de aire acondicionado: no dudar en encenderlo, incluso de noche.
  • 🌳 Evitar actividades prolongadas al aire libre, especialmente deporte o trabajos pesados.
  • 😴 Dormir bien y comer equilibrado: el cuerpo necesita energía para regular la temperatura.
  • 👵👶 Atención especial a mayores, niños y enfermos crónicos, los más vulnerables al golpe de calor.

📖 Dato útil

El sistema netchūshō keikai arāto (熱中症警戒アラート/Alerta de golpe de calor o insolación) reemplazó en 2021 al antiguo Kōon chūi jōhō (高温注意情報 / Alerta por altas temperaturas).

Se activa cuando el WBGT ≥ 33, nivel en el que los casos de golpe de calor se disparan según datos médicos nacionales.

✅ En resumen: hoy 14 de septiembre será un día de bochorno intenso y húmedo en gran parte de Japón, con riesgo severo de golpe de calor en 12 prefecturas.

La mejor defensa es aire acondicionado, agua, sales minerales y evitar el sol directo.

 

 


