[netchūshō keikai arāto] Lunes 15 de septiembre

🚨 Japón emite alerta por golpe de calor en 11 regiones: riesgo extremo para el Día del Respeto a los Mayores

📍 Tōkyō | 15 de septiembre

Hoy lunes, la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) y el Ministerio de Medio Ambiente (環境省) han emitido netchūshō keikai arāto (熱中症警戒アラート , Alerta por golpe de calor) para 11 regiones de Tokai hacia el oeste, debido a que el índice WBGT (índice internacional que mide la peligrosidad del calor) alcanzará niveles de “peligro” (33 o más).

🗾 Áreas bajo alerta

Tōkai: Shizuoka, Aichi, Mie

Kinki: Wakayama

Shikoku: Ehime, Kōchi

Kyūshu: Fukuoka, Ōita, Nagasaki, Kumamoto Miyazaki, Kagoshima (excepto Amami)

Okinawa: Yaeyama, islas del suroeste)

🌡️ Condiciones esperadas

Nagoya y alrededores podrían llegar a mōshobi, (猛暑日, día de 35°C o más).

La combinación de alta humedad + radiación solar + poco viento hará que el WBGT suba peligrosamente, lo que incrementa los casos de golpe de calor incluso en reposo.

Especial riesgo para adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

🚨 Recomendaciones prácticas

💧 Beber agua con frecuencia, incluso sin sentir sed.

🧂 Incluir bebidas con sales minerales.

❄️ Usar aire acondicionado en interiores, sin ahorrar electricidad a costa de la salud.

🌇 Evitar actividades físicas al aire libre y exposición prolongada al sol.

😴 Dormir bien y mantener una dieta equilibrada para que el cuerpo enfrente mejor el calor.

👵👴 Vigilar especialmente a los ancianos en casa y en la comunidad (tema central en “Día del Respeto a los Mayores”).

📝 Contexto

El netchūshō keikai arāto (熱中症警戒アラート, alerta por golpe de calor) reemplazó desde 2021 al antiguo Kōon chūi jōhō (高温注意情報, Aviso de calor extremo).

reemplazó desde 2021 al antiguo Se activa únicamente cuando el WBGT ≥ 33, nivel considerado “peligroso”, en el cual los médicos recomiendan suspender cualquier actividad física al aire libre.

Japón busca con este sistema reducir los casos de hospitalización y fallecimientos por golpe de calor, que en años recientes superaron las 1,500 muertes anuales.

👉 Mañana será un día festivo con más actividad social y familiar, por lo que se pide máxima precaución, sobre todo en eventos al aire libre y en hogares con personas mayores.



©NoticiasNippon