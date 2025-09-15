[netchūshō keikai arāto] Lunes 15 de septiembre

🚨 Japón emite alerta por golpe de calor en 11 regiones: riesgo extremo para el Día del Respeto a los Mayores
📍Tōkyō | 15 de septiembre
Hoy lunes, la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) y el Ministerio de Medio Ambiente (環境省) han emitido netchūshō keikai arāto (熱中症警戒アラート , Alerta por golpe de calor) para 11 regiones de Tokai hacia el oeste, debido a que el índice WBGT (índice internacional que mide la peligrosidad del calor) alcanzará niveles de “peligro” (33 o más).
🗾 Áreas bajo alerta
- Tōkai: Shizuoka, Aichi, Mie
- Kinki: Wakayama
- Shikoku: Ehime, Kōchi
- Kyūshu: Fukuoka, Ōita, Nagasaki, Kumamoto Miyazaki, Kagoshima (excepto Amami)
- Okinawa: Yaeyama, islas del suroeste)
🌡️ Condiciones esperadas
- Nagoya y alrededores podrían llegar a mōshobi, (猛暑日, día de 35°C o más).
- La combinación de alta humedad + radiación solar + poco viento hará que el WBGT suba peligrosamente, lo que incrementa los casos de golpe de calor incluso en reposo.
- Especial riesgo para adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.
🚨 Recomendaciones prácticas
- 💧 Beber agua con frecuencia, incluso sin sentir sed.
- 🧂 Incluir bebidas con sales minerales.
- ❄️ Usar aire acondicionado en interiores, sin ahorrar electricidad a costa de la salud.
- 🌇 Evitar actividades físicas al aire libre y exposición prolongada al sol.
- 😴 Dormir bien y mantener una dieta equilibrada para que el cuerpo enfrente mejor el calor.
- 👵👴 Vigilar especialmente a los ancianos en casa y en la comunidad (tema central en “Día del Respeto a los Mayores”).
📝 Contexto
- El netchūshō keikai arāto (熱中症警戒アラート, alerta por golpe de calor) reemplazó desde 2021 al antiguo Kōon chūi jōhō (高温注意情報, Aviso de calor extremo).
- Se activa únicamente cuando el WBGT ≥ 33, nivel considerado “peligroso”, en el cual los médicos recomiendan suspender cualquier actividad física al aire libre.
- Japón busca con este sistema reducir los casos de hospitalización y fallecimientos por golpe de calor, que en años recientes superaron las 1,500 muertes anuales.
👉 Mañana será un día festivo con más actividad social y familiar, por lo que se pide máxima precaución, sobre todo en eventos al aire libre y en hogares con personas mayores.
