Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Golpe de calor

[netchūshō keikai arāto] Lunes 15 de septiembre

PorNoticiasNippon

Sep 15, 2025 #Agencia Metereológica de Japón, #alerta por golpe de calor, #Kankyosho, #Kishocho, #Ministerio de Ambiente, #Netchūshō Keikai Arāto, #熱中症警戒アラート

🚨 Japón emite alerta por golpe de calor en 11 regiones: riesgo extremo para el Día del Respeto a los Mayores

 

 

📍Tōkyō  |  15 de septiembre

Hoy lunes, la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) y el Ministerio de Medio Ambiente (環境省) han emitido netchūshō keikai arāto (熱中症警戒アラート , Alerta por golpe de calor) para 11 regiones de Tokai hacia el oeste, debido a que el índice WBGT (índice internacional que mide la peligrosidad del calor) alcanzará niveles de “peligro” (33 o más).

🗾 Áreas bajo alerta

  • Tōkai:  Shizuoka, Aichi, Mie
  • Kinki: Wakayama
  • Shikoku: Ehime, Kōchi
  • Kyūshu: Fukuoka, Ōita, Nagasaki, Kumamoto  Miyazaki, Kagoshima (excepto Amami)
  • Okinawa: Yaeyama, islas del suroeste)

 

🌡️ Condiciones esperadas

  • Nagoya y alrededores podrían llegar a mōshobi, (猛暑日, día de 35°C o más).
  • La combinación de alta humedad + radiación solar + poco viento hará que el WBGT suba peligrosamente, lo que incrementa los casos de golpe de calor incluso en reposo.
  • Especial riesgo para adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

 

 

🚨 Recomendaciones prácticas

 

  • 💧 Beber agua con frecuencia, incluso sin sentir sed.
  • 🧂 Incluir bebidas con sales minerales.
  • ❄️ Usar aire acondicionado en interiores, sin ahorrar electricidad a costa de la salud.
  • 🌇 Evitar actividades físicas al aire libre y exposición prolongada al sol.
  • 😴 Dormir bien y mantener una dieta equilibrada para que el cuerpo enfrente mejor el calor.
  • 👵👴 Vigilar especialmente a los ancianos en casa y en la comunidad (tema central en “Día del Respeto a los Mayores”).

 

📝 Contexto

 

  • El netchūshō keikai arāto (熱中症警戒アラート, alerta por golpe de calor) reemplazó desde 2021 al antiguo Kōon chūi jōhō (高温注意情報, Aviso de calor extremo).
  • Se activa únicamente cuando el WBGT ≥ 33, nivel considerado “peligroso”, en el cual los médicos recomiendan suspender cualquier actividad física al aire libre.
  • Japón busca con este sistema reducir los casos de hospitalización y fallecimientos por golpe de calor, que en años recientes superaron las 1,500 muertes anuales.

👉 Mañana será un día festivo con más actividad social y familiar, por lo que se pide máxima precaución, sobre todo en eventos al aire libre y en hogares con personas mayores.


©NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Golpe de calor

[netchūshō keikai arāto] domingo 14 de septiembre

Sep 14, 2025 NoticiasNippon
Golpe de calor

[netchūshō keikai arāto] alerta en 6 regiones

Sep 13, 2025 NoticiasNippon
Golpe de calor

[netchūshō keikai arāto] alerta en 6 regiones

Sep 10, 2025 NoticiasNippon
2 comentarios en «[netchūshō keikai arāto] Lunes 15 de septiembre»

Los comentarios están cerrados.

Si se lo perdió

Previsión del tiempo

[tenki yohō] lunes 15 de septiembre

2025-09-15 NoticiasNippon No hay comentarios
Golpe de calor

[netchūshō keikai arāto] Lunes 15 de septiembre

2025-09-15 NoticiasNippon 2 Comentarios
Negocios Redes sociales

[gaikokujin] restaurante niega ingreso a turistas

2025-09-14 NoticiasNippon No hay comentarios
Crimen

[satsujin misui] Mujer detenida en Niigata

2025-09-14 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.