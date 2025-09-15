[shingata korona] La pandemia no se fue

🦠 El regreso del Covid-19 en Japón: una amenaza entre el calor y la nueva variante

📍 Tōkyō, 15 de septiembre

Este verano, Japón no solo enfrenta el sol abrasador y temperaturas récord, sino también el regreso de un viejo fantasma: el Covid-19.

En medio de festivales, vacaciones y aire acondicionado al máximo, el virus ha encontrado un nuevo rostro: la variante “Ninbus”, un subtipo de ómicron que ha sorprendido a médicos y pacientes por la intensidad de sus síntomas.

🔹 Un dolor que “quema la garganta”

En una clínica de Tokio, una mujer joven describía su experiencia con palabras que cualquiera puede imaginar:

“Es como si algo puntiagudo se me clavara en la garganta cada vez que trago”.

El médico no dudó: los síntomas eran claros. “Casi seguro es Ninbus”, dijo.

Esta variante, detectada ya en el 80% de los casos recientes en Japón, provoca un dolor de garganta tan fuerte que se convierte en la señal más evidente de contagio.

🔹 El virus vuelve a crecer

Las cifras lo confirman:

En junio, apenas 1 paciente por clínica en promedio.

A finales de agosto, más de 8 pacientes por clínica.

Ahora, en septiembre, los casos han bajado un poco, pero siguen en un nivel alto y persistente.

En otras palabras: la pandemia ya no domina los titulares como en 2020, pero el virus sigue presente y con fuerza.

🔹 El calor como enemigo silencioso

El verano de 2025 ha sido uno de los más duros. Y no solo por la sensación de bochorno en el metro o las noches sin dormir: el calor ha cambiado la forma en que la gente se cuida.

Un estudio de Shionogi Pharma mostró que:

1 de cada 5 personas evitó ir al médico por culpa del calor.

El promedio de espera entre los primeros síntomas y la consulta fue de 3,2 días.

En los mayores de 70 años, la espera fue aún más larga: 4,3 días.

Ese retraso puede marcar la diferencia entre un cuadro leve y una hospitalización de emergencia.

🔹 Cifras

En 2024 murieron más de 35.000 personas en Japón por coronavirus. Si los pacientes esperan demasiado por el calor o por miedo, muchos llegan ya en estado grave. Lo más importante es acudir al médico lo antes posible.

🌏 Lo que significa para los residentes y extranjeros en Japón

El dolor intenso de garganta es una señal de alarma: no hay que ignorarlo.

El sistema médico japonés, aunque saturado en verano, tiene clínicas accesibles incluso en fines de semana.

Para los adultos mayores o extranjeros que puedan dudar en ir al hospital, la clave es pedir ayuda pronto: esperar días puede agravar la situación.

✨ En síntesis

Este verano, la gente en Japón ha tenido que decidir entre enfrentar el calor sofocante de las calles para llegar a un hospital o quedarse en casa esperando que los síntomas se calmen. Pero el virus no espera. La historia de la joven en Tokio, que describió el dolor en su garganta como cuchillas, nos recuerda que detrás de cada cifra hay personas reales que sufren y temen.

El Covid-19 ya no domina la vida cotidiana como en la pandemia, pero tampoco ha desaparecido. En un país que vive la paradoja de la longevidad y el envejecimiento, la advertencia de los médicos es un llamado a no bajar la guardia: el calor pasa, pero la salud no se puede postergar.

