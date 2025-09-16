[tenki yohō] martes 16 de septiembre

“Japón arde en septiembre: Nagoya y Osaka rumbo a récord histórico de días con más de 35 ℃

📍Tōkyō | 16 de septiembre

Hoy martes, gran parte de Japón, desde Hokkaidō hasta Kyūshū, amanece bajo la influencia de un sistema de alta presión, lo que asegura cielos mayormente despejados.

Sin embargo, este respiro visual de cielos azules llega acompañado de un calor extremo, con valores que marcan la recta final de un verano inusualmente prolongado.

🔥 Calor intenso y récords en el horizonte

Nagoya y Osaka: se esperan 36 ℃, lo que consolidaría nuevos récords de días de “mōshobi” (猛暑日, más de 35 ℃). Nagoya alcanzaría 52 días de猛暑日 este año. Osaka llegaría a 45 días, superando sus registros históricos.

Otras ciudades: Sapporo 28 ℃ Sendai 30 ℃ Tokio 33 ℃ Fukuoka 34 ℃ Naha (Okinawa) 34 ℃



➡️ En promedio, las temperaturas estarán 5 ℃ por encima de lo normal para mediados de septiembre, lo que convierte este feriado en una jornada con calor de pleno verano.

🌦️ Riesgo de lluvias repentinas y tormentas

Aunque predominará el sol, la atmósfera se mantendrá inestable:

En la tarde, podrían formarse tormentas locales con lluvias intensas en zonas de montaña del Tokai, Kansai, Chūgoku y Shikoku.

En Okinawa, la calma matutina podría romperse con chubascos fuertes o rayos aislados.

En Kantō, algunas áreas costeras registraron lluvias breves en la mañana, pero luego se impondrá el sol.

👉 Se recomienda tener paraguas plegable a mano, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

🚨 Alertas por golpe de calor

El Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica han emitido alertas de golpe de calor (熱中症警戒アラート, Netchūshō Keikai Arāto) en 11 prefecturas, desde Tōkai hasta Okinawa.

Estas alertas indican un riesgo alto de emergencias médicas por deshidratación y golpes de calor.

📌 Contexto humano y social

Este tipo de calor tardío, conocido como zansho (残暑, “residuo del verano”), suele ser pasajero en septiembre. Sin embargo, en 2025 se ha intensificado al punto de romper récords históricos, afectando la salud pública, la productividad laboral y la vida cotidiana.

En ciudades como Osaka y Nagoya, las autoridades locales están reforzando los llamados al autocuidado y preparando medidas de emergencia frente a un septiembre que se siente aún como julio.



