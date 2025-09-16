[netchūshō keikai arāto] martes 16 de septiembre

Verano 2025 rompe récords históricos: Japón enfrenta olas de calor cada vez más intensas

📍Tōkyō | 16 septiembre

El Ministerio de Medio Ambiente de Japón (環境省 Kankyō-shō) y la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁 Kishō-chō) emitieron una alerta especial por riesgo de golpe de calor en 11 regiones del país, principalmente en el área de Tōkai y hacia el oeste, incluyendo Aichi, Fukuoka y Okinawa.

📍 Regiones bajo alerta

Tokai: Shizuoka, Aichi, Mie

Chūgoku: Hiroshima

Shikoku: Kagawa, Ehime, Kōchi

Kyūshū: Ōita),Nagasaki, Kumamoto

Okinawa: zona principal de Okinawa y Yaeyama

🔎 ¿Por qué se emite esta alerta?

La alerta se basa en la predicción del Índice de Estrés Térmico (暑さ指数, WBGT), un indicador internacional que no solo considera la temperatura del aire, sino también la humedad, la radiación solar y el viento.

Cuando el índice supera 33 (nivel “peligroso”), se recomienda suspender actividades físicas al aire libre, ya que la probabilidad de sufrir golpe de calor grave aumenta drásticamente.

Este sistema reemplazó en 2021 al antiguo “aviso de altas temperaturas” para dar una señal más clara y urgente de riesgo sanitario.

🧍‍♀️ Impacto humano y riesgos

En ciudades como Nagoya se espera un “mōshobi” (猛暑日), es decir, un día con más de 35 °C.

La combinación de calor extremo, alta humedad y festividades puede incrementar el número de personas afectadas, especialmente adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

En años anteriores, durante episodios similares, los hospitales reportaron un aumento notable de ingresos por deshidratación y pérdida de conciencia.

💡 Recomendaciones

Las autoridades piden a la población:

Beber agua con frecuencia, incluso sin sed.

Consumir bebidas con sales minerales para evitar desequilibrios.

Permanecer en espacios cerrados con aire acondicionado.

Evitar actividades prolongadas bajo el sol.

Descansar lo suficiente y asegurar un buen sueño previo, ya que la falta de descanso agrava el riesgo.

🌍 Contexto

Este verano de 2025 está marcado por una persistencia inédita de olas de calor en Japón. Apenas ayer, Kyoto alcanzó un récord histórico de 60 días de moshōbi (猛暑日) días con más de 35 °C) y 60 noches tropicales, un fenómeno nunca antes registrado en el país.

La reiterada emisión de alertas por golpe de calor refleja no solo condiciones meteorológicas extremas, sino también la urgente necesidad de adaptación social y urbana frente al cambio climático: desde el diseño de viviendas con mejor ventilación hasta la instalación de refugios climáticos en barrios y estaciones de tren.

👉 En conclusión, hoy 16 de septiembre se prevé un calor extremo en amplias zonas del centro, oeste y sur de Japón. Las autoridades insisten en que el golpe de calor no es un malestar pasajero, sino un riesgo de salud pública que puede ser fatal si no se toman medidas preventivas inmediatas.

