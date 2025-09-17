Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Crimen

[shinshin kōjaku] responsabilidad penal limitada

PorNoticiasNippon

Sep 17, 2025 #Ataque en McDonald’s, #Fukuoka, #Hokkaido, #Kitakyushu, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #Responsabilidad disminuida, #Shinshin Kōjaku, #平原政徳, #心神耗弱

Peritajes confirman delirios en el acusado, pero descartan inimputabilidad total

 

📍Fukuoka  |  17 de septiembre

En diciembre de 2024, la tranquilidad de Kokura-Minam  (Kitakyūshū) se rompió cuando Hirahara Masanori (44 años) entró a un McDonald’s y atacó a dos estudiantes de secundaria:

  • La joven Nakajima Saaya (15 años) falleció tras recibir varias puñaladas.

  • Su compañero de clases resultó con graves heridas en la zona lumbar.

El hecho, repentino y brutal, sembró miedo en la comunidad: un espacio cotidiano y familiar se convirtió en escenario de violencia inexplicable.

 

🧠 Estado mental y evaluación psiquiátrica

La Fiscalía de Fukuoka sometió al acusado a dos Kantei ryūchi (鑑定留置 / evaluaciones de salud mental en internamiento):

  1. Primera (enero–abril 2025): confirmó enfermedad mental, pero consideró que mantenía capacidad de responsabilidad.

  2. Segunda (abril–septiembre 2025): halló síntomas de mōsō (妄想  / delirios – paranoia), que influyeron en el ataque.

👉 Conclusión:Hirahara actuó en estado de Shīnshin kōjaku (心神耗弱 / capacidad de juicio disminuida, pero no anulada).

 

⚖️ Marco legal

  •  Shīnshin sōshitsu  (心神喪失 / inimputabilidad total)
    Cuando una persona, debido a enfermedad mental, no puede distinguir entre el bien y el mal ni controlar sus actos. En este caso no recibe condena penal, pero puede ser derivada a medidas de tratamiento forzoso bajo la Ley de Salud y Bienestar Mental.

  • Shīnshin kōjaku (心神耗弱 / responsabilidad disminuida):
    El acusado sí comprendía parcialmente la ilicitud de sus actos, aunque su capacidad estaba gravemente reducida.
    👉 Aquí sí se le procesa y condena, pero la pena puede ser reducida (ej. cadena perpetua en lugar de pena de muerte, o reducción de años de prisión).

En este caso, la Fiscalía sostiene que Hirahara  sabía lo que hacía:

  • Tras el ataque huyó y se atrincheró en su casa, conducta que denota conciencia de culpabilidad.

  • Sin embargo, los delirios influyeron en su decisión, lo que será discutido en el juicio.

 

💔 Impacto humano y social

  • Las familias de las víctimas reclaman justicia plena, temiendo que la enfermedad mental pueda suavizar la condena.

  • La comunidad, por su parte, revive el debate sobre seguridad en espacios públicos y la necesidad de mayor apoyo en salud mental.

  • En los juicios con Saibaninseido (裁判員制度 / jurados ciudadanos), como este, los ciudadanos comunes deberán decidir hasta qué punto la enfermedad mental mitiga la responsabilidad.

📌 En síntesis: Hirahara será procesado por asesinato y tentativa de asesinato, bajo la figura de Shīnshin sōshitsu. La gran incógnita será si el tribunal opta por una condena severa (como cadena perpetua) o una reducción de pena en consideración a su trastorno mental.

 

©NoticiasNippon

 

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Crimen

[shinshin sōshitsu] acusado inocente por imputabilidad

Sep 17, 2025 NoticiasNippon
Crimen

[settō-zai] robo en aeropuerto de Haneda

Sep 16, 2025 NoticiasNippon
Crimen

[satsujin misui] Mujer detenida en Niigata

Sep 14, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Crimen

[shinshin kōjaku] responsabilidad penal limitada

2025-09-17 NoticiasNippon No hay comentarios
Crimen

[shinshin sōshitsu] acusado inocente por imputabilidad

2025-09-17 NoticiasNippon No hay comentarios
Tipo de cambio

[gaika ryōgae]  miércoles 17 de septiembre

2025-09-17 NoticiasNippon No hay comentarios
Temperaturas

[kyō no kion] Japón arde en septiembre

2025-09-17 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.