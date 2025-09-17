[shinshin kōjaku] responsabilidad penal limitada

Peritajes confirman delirios en el acusado, pero descartan inimputabilidad total

📍Fukuoka | 17 de septiembre

En diciembre de 2024, la tranquilidad de Kokura-Minam (Kitakyūshū) se rompió cuando Hirahara Masanori (44 años) entró a un McDonald’s y atacó a dos estudiantes de secundaria:

La joven Nakajima Saaya (15 años) falleció tras recibir varias puñaladas.

Su compañero de clases resultó con graves heridas en la zona lumbar.

El hecho, repentino y brutal, sembró miedo en la comunidad: un espacio cotidiano y familiar se convirtió en escenario de violencia inexplicable.

🧠 Estado mental y evaluación psiquiátrica

La Fiscalía de Fukuoka sometió al acusado a dos Kantei ryūchi (鑑定留置 / evaluaciones de salud mental en internamiento):

Primera (enero–abril 2025): confirmó enfermedad mental, pero consideró que mantenía capacidad de responsabilidad. Segunda (abril–septiembre 2025): halló síntomas de mōsō (妄想 / delirios – paranoia), que influyeron en el ataque.

👉 Conclusión:Hirahara actuó en estado de Shīnshin kōjaku (心神耗弱 / capacidad de juicio disminuida, pero no anulada).

⚖️ Marco legal

Shīnshin sōshitsu (心神喪失 / inimputabilidad total)

Cuando una persona, debido a enfermedad mental, no puede distinguir entre el bien y el mal ni controlar sus actos . En este caso no recibe condena penal , pero puede ser derivada a medidas de tratamiento forzoso bajo la Ley de Salud y Bienestar Mental.

Shīnshin kōjaku (心神耗弱 / responsabilidad disminuida):

El acusado sí comprendía parcialmente la ilicitud de sus actos, aunque su capacidad estaba gravemente reducida.

👉 Aquí sí se le procesa y condena, pero la pena puede ser reducida (ej. cadena perpetua en lugar de pena de muerte, o reducción de años de prisión).

En este caso, la Fiscalía sostiene que Hirahara sabía lo que hacía:

Tras el ataque huyó y se atrincheró en su casa , conducta que denota conciencia de culpabilidad.

Sin embargo, los delirios influyeron en su decisión, lo que será discutido en el juicio.

💔 Impacto humano y social

Las familias de las víctimas reclaman justicia plena, temiendo que la enfermedad mental pueda suavizar la condena.

La comunidad, por su parte, revive el debate sobre seguridad en espacios públicos y la necesidad de mayor apoyo en salud mental .

En los juicios con Saibaninseido (裁判員制度 / jurados ciudadanos), como este, los ciudadanos comunes deberán decidir hasta qué punto la enfermedad mental mitiga la responsabilidad.

📌 En síntesis: Hirahara será procesado por asesinato y tentativa de asesinato, bajo la figura de Shīnshin sōshitsu. La gran incógnita será si el tribunal opta por una condena severa (como cadena perpetua) o una reducción de pena en consideración a su trastorno mental.

