[shinshin kōjaku] responsabilidad penal limitada

Peritajes confirman delirios en el acusado, pero descartan inimputabilidad total
📍Fukuoka | 17 de septiembre
En diciembre de 2024, la tranquilidad de Kokura-Minam (Kitakyūshū) se rompió cuando Hirahara Masanori (44 años) entró a un McDonald’s y atacó a dos estudiantes de secundaria:
-
La joven Nakajima Saaya (15 años) falleció tras recibir varias puñaladas.
-
Su compañero de clases resultó con graves heridas en la zona lumbar.
El hecho, repentino y brutal, sembró miedo en la comunidad: un espacio cotidiano y familiar se convirtió en escenario de violencia inexplicable.
🧠 Estado mental y evaluación psiquiátrica
La Fiscalía de Fukuoka sometió al acusado a dos Kantei ryūchi (鑑定留置 / evaluaciones de salud mental en internamiento):
-
Primera (enero–abril 2025): confirmó enfermedad mental, pero consideró que mantenía capacidad de responsabilidad.
-
Segunda (abril–septiembre 2025): halló síntomas de mōsō (妄想 / delirios – paranoia), que influyeron en el ataque.
👉 Conclusión:Hirahara actuó en estado de Shīnshin kōjaku (心神耗弱 / capacidad de juicio disminuida, pero no anulada).
⚖️ Marco legal
-
Shīnshin sōshitsu (心神喪失 / inimputabilidad total)
Cuando una persona, debido a enfermedad mental, no puede distinguir entre el bien y el mal ni controlar sus actos. En este caso no recibe condena penal, pero puede ser derivada a medidas de tratamiento forzoso bajo la Ley de Salud y Bienestar Mental.
-
Shīnshin kōjaku (心神耗弱 / responsabilidad disminuida):
El acusado sí comprendía parcialmente la ilicitud de sus actos, aunque su capacidad estaba gravemente reducida.
👉 Aquí sí se le procesa y condena, pero la pena puede ser reducida (ej. cadena perpetua en lugar de pena de muerte, o reducción de años de prisión).
En este caso, la Fiscalía sostiene que Hirahara sabía lo que hacía:
-
Tras el ataque huyó y se atrincheró en su casa, conducta que denota conciencia de culpabilidad.
-
Sin embargo, los delirios influyeron en su decisión, lo que será discutido en el juicio.
💔 Impacto humano y social
-
Las familias de las víctimas reclaman justicia plena, temiendo que la enfermedad mental pueda suavizar la condena.
-
La comunidad, por su parte, revive el debate sobre seguridad en espacios públicos y la necesidad de mayor apoyo en salud mental.
-
En los juicios con Saibaninseido (裁判員制度 / jurados ciudadanos), como este, los ciudadanos comunes deberán decidir hasta qué punto la enfermedad mental mitiga la responsabilidad.
📌 En síntesis: Hirahara será procesado por asesinato y tentativa de asesinato, bajo la figura de Shīnshin sōshitsu. La gran incógnita será si el tribunal opta por una condena severa (como cadena perpetua) o una reducción de pena en consideración a su trastorno mental.
©NoticiasNippon