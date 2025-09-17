[shinshin sōshitsu] acusado inocente por imputabilidad

Hombre acusado de incendio mortal en refugio para personas vulnerables recibe fallo de inocencia

📍Hokkaidō | 17 de septiembre

Un giro inesperado estremeció este miércoles en Hokkaidō. El Tribunal de Distrito de Sapporo declaró inocente a un hombre de 70 años que había sido acusado de incendiar en septiembre de 2022 un centro de alojamiento para personas en situación de pobreza en la ciudad de Kitahiroshima.

El siniestro cobró la vida de dos personas, entre ellas el administrador del lugar.

⚖️ Detalles del Caso

Acusación: El hombre fue señalado como responsable de provocar el incendio intencional en septiembre de 2022.

Consecuencia: Dos personas murieron dentro de la instalación.

Fiscalía: Argumentó que, aunque el acusado sufría episodios de delirio, tenía capacidad de discernir y pudo haber optado por otras acciones (como pedir ayuda). Solicitaban 30 años de prisión .

Defensa: Alegó que el acusado se encontraba en un estado de shinshin sōshitsu (心神喪失 / inimputabilidad por enfermedad mental) y no podía controlar ni entender sus actos.

⚖️ El Fallo Judicial

El tribunal aceptó la tesis de la defensa y consideró que:

El acusado había perdido la capacidad de distinguir entre el bien y el mal .

Existía una pérdida de control sobre sus actos debido a un trastorno mental severo.

Por ello, fue declarado no culpable (無罪) bajo la figura de inimputabilidad.

🌍 Contexto Humano y Social

Este fallo abre un debate sensible en Japón:

Las víctimas: Dos personas murieron en un espacio que debía ser un refugio seguro para personas en situación de vulnerabilidad. La sentencia puede generar sentimientos de frustración e impotencia entre sus familiares. La sociedad: Japón ha incrementado el uso del sistema de saiban-in saiban (裁判員裁判/ juicios con jurados ciudadanos) para reforzar la transparencia, pero fallos como este generan percepciones de “impunidad”. Salud mental y justicia: El caso expone la dificultad de balancear la responsabilidad penal con el reconocimiento de trastornos mentales graves.

©NoticiasNippon