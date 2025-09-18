[netchūshō keikai arāto] Jueves 18 de septiembre

Ola de calor se extiende en septiembre: el verano prolongado refuerza las alertas por cambio climático

📍Tōkyō | 18 septiembre

El Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón emitieron un netchūshō keikai arāto (熱中症警戒アラート / Alerta por golpe de calor).

🥵 Áreas afectadas

• Kantō: Ibaraki, Saitama, Tōkyō , Chiba.

• Chūbu: Shizuoka

• Kinki: Mie, Wakayama

• Shikoku: Tokushima

🔴 ¿Qué significa la alerta?

Se activa cuando el WBGT (Índice de Bulbo Húmedo y Temperatura de Globo) supera el nivel “危険 (peligro)”, es decir, 33 o más.

Sustituyó al antiguo 高温注意情報 desde 2021.

Indica que la probabilidad de golpes de calor aumenta de forma significativa, incluso para personas sanas y en reposo.

🧃 Recomendaciones prácticas

Hidratación constante: tomar agua y bebidas con sales (スポーツドリンク) incluso sin sentir sed. Evitar actividades físicas al aire libre: en WBGT peligro, el deporte y el trabajo pesado deben suspenderse. Uso de aire acondicionado: no confiar solo en ventiladores, mantener la temperatura interior en 27°C aprox. Ropa ligera y clara, sombrilla o sombrero. Descansos frecuentes si se está al aire libre. Sueño y alimentación adecuada: el cuerpo necesita energía y descanso para soportar el calor.



📌 Contexto social

En Japón, el calor extremo se ha convertido en una emergencia de salud pública: cada verano, miles de personas son hospitalizadas por 熱中症 (golpe de calor).

Este tipo de alerta es importante para extranjeros residentes, ya que en algunos países no existe un sistema oficial como el japonés y puede sorprender la rapidez con la que el calor afecta.

Además, el hecho de que septiembre aún registre 猛暑日 refleja el impacto del cambio climático, con veranos cada vez más largos y peligrosos.



