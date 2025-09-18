Noticias Nippon

Golpe de calor

[netchūshō keikai arāto] Jueves 18 de septiembre

Sep 18, 2025 #Agencia Metereológica de Japón, #alerta por golpe de calor, #Kankyosho, #Kishocho, #Ministerio de Ambiente, #Netchūshō Keikai Arāto, #熱中症警戒アラート

 

Ola de calor se extiende en septiembre: el verano prolongado refuerza las alertas por cambio climático

📍Tōkyō  |  18 septiembre

El Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón emitieron un netchūshō keikai arāto (熱中症警戒アラート / Alerta por golpe de calor).

 

 

🥵 Áreas afectadas

• Kantō: Ibaraki, Saitama, Tōkyō , Chiba.

• Chūbu: Shizuoka

• Kinki: Mie, Wakayama

• Shikoku: Tokushima

 

 

🔴 ¿Qué significa la alerta?

  • Se activa cuando el WBGT (Índice de Bulbo Húmedo y Temperatura de Globo) supera el nivel “危険 (peligro)”, es decir, 33 o más.
  • Sustituyó al antiguo 高温注意情報 desde 2021.
  • Indica que la probabilidad de golpes de calor aumenta de forma significativa, incluso para personas sanas y en reposo.

 

 

 

🧃 Recomendaciones prácticas

  1. Hidratación constante: tomar agua y bebidas con sales (スポーツドリンク) incluso sin sentir sed.
  2. Evitar actividades físicas al aire libre: en WBGT peligro, el deporte y el trabajo pesado deben suspenderse.
  3. Uso de aire acondicionado: no confiar solo en ventiladores, mantener la temperatura interior en 27°C aprox.
  4. Ropa ligera y clara, sombrilla o sombrero.
  5. Descansos frecuentes si se está al aire libre.
  6. Sueño y alimentación adecuada: el cuerpo necesita energía y descanso para soportar el calor.

 

 

 

 

 


📌 Contexto social

 

  • En Japón, el calor extremo se ha convertido en una emergencia de salud pública: cada verano, miles de personas son hospitalizadas por 熱中症 (golpe de calor).
  • Este tipo de alerta es importante para extranjeros residentes, ya que en algunos países no existe un sistema oficial como el japonés y puede sorprender la rapidez con la que el calor afecta.
  • Además, el hecho de que septiembre aún registre 猛暑日 refleja el impacto del cambio climático, con veranos cada vez más largos y peligrosos.

 


