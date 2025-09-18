[netchūshō keikai arāto] Jueves 18 de septiembre

Ola de calor se extiende en septiembre: el verano prolongado refuerza las alertas por cambio climático
📍Tōkyō | 18 septiembre
El Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón emitieron un netchūshō keikai arāto (熱中症警戒アラート / Alerta por golpe de calor).
🥵 Áreas afectadas
• Kantō: Ibaraki, Saitama, Tōkyō , Chiba.
• Chūbu: Shizuoka
• Kinki: Mie, Wakayama
• Shikoku: Tokushima
🔴 ¿Qué significa la alerta?
- Se activa cuando el WBGT (Índice de Bulbo Húmedo y Temperatura de Globo) supera el nivel “危険 (peligro)”, es decir, 33 o más.
- Sustituyó al antiguo 高温注意情報 desde 2021.
- Indica que la probabilidad de golpes de calor aumenta de forma significativa, incluso para personas sanas y en reposo.
🧃 Recomendaciones prácticas
- Hidratación constante: tomar agua y bebidas con sales (スポーツドリンク) incluso sin sentir sed.
- Evitar actividades físicas al aire libre: en WBGT peligro, el deporte y el trabajo pesado deben suspenderse.
- Uso de aire acondicionado: no confiar solo en ventiladores, mantener la temperatura interior en 27°C aprox.
- Ropa ligera y clara, sombrilla o sombrero.
- Descansos frecuentes si se está al aire libre.
- Sueño y alimentación adecuada: el cuerpo necesita energía y descanso para soportar el calor.
📌 Contexto social
- En Japón, el calor extremo se ha convertido en una emergencia de salud pública: cada verano, miles de personas son hospitalizadas por 熱中症 (golpe de calor).
- Este tipo de alerta es importante para extranjeros residentes, ya que en algunos países no existe un sistema oficial como el japonés y puede sorprender la rapidez con la que el calor afecta.
- Además, el hecho de que septiembre aún registre 猛暑日 refleja el impacto del cambio climático, con veranos cada vez más largos y peligrosos.
