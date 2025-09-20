Noticias Nippon

Golpe de calor

[netchūshō keikai arāto] advertencia sábado 20

Sep 20, 2025 #Agencia Metereológica de Japón, #alerta por golpe de calor, #Kankyosho, #Kishocho, #Ministerio de Ambiente, #Netchūshō Keikai Arāto, #熱中症警戒アラート

🌍 Septiembre atípico en Japón: calor extremo persiste más allá del verano.

 

📍Tōkyō  |  20 septiembre

Hoy sábado, la Agencia Meteorológica de Japón emitió un netchūshō keikai arāto【熱中症警戒アラート】(Alerta por golpe de calor) para la prefectura de Miyazaki.

 

🌡️ ¿Qué significa esta alerta?

  • Se activa cuando la sensación térmica y la humedad alcanzan niveles que pueden afectar gravemente la salud, incluso en personas sanas.
  • En Miyazaki se prevén temperaturas altas combinadas con humedad elevada, lo que aumenta el riesgo de deshidratación y golpe de calor (熱中症).

 

🧑‍🤝‍🧑 Impacto en la vida diaria

  • Adultos mayores, niños y personas enfermas son los más vulnerables.
  • Actividades al aire libre como trabajo en el campo, deporte o caminatas largas pueden ser peligrosas.
  • Incluso dentro de casa, si no hay buena ventilación o uso de aire acondicionado, el riesgo persiste.

 

🛑 Recomendaciones prácticas

  • Hidratación constante: beber agua y bebidas con electrolitos antes de sentir sed.
  • Evitar salir en las horas de más calor (10:00–16:00).
  • Uso de sombrilla, gorra o ropa ligera al aire libre.
  • Descansos frecuentes si se trabaja o hace ejercicio.
  • Vigilar a niños y ancianos: ellos suelen tardar más en percibir síntomas.

 

🌍 Contexto

Japón vive todavía jornadas de clima variable entre lluvias en el norte y calor húmedo en el sur. En prefecturas como Miyazaki, la combinación de altas temperaturas y humedad tras los frentes lluviosos crea condiciones de estrés térmico extremo.

Esto refleja un patrón creciente en los últimos años: veranos más largos y riesgos de golpe de calor incluso en septiembre, cuando tradicionalmente el clima comenzaba a suavizarse.

 

 

📌 Conclusión:

Si estás en Miyazaki hoy 20 de septiembre, toma precauciones serias contra el golpe de calor. No subestimes la sensación de “bochorno”: puede ser peligrosa. Mantente hidratado, busca sombra y prioriza el descanso.

 

