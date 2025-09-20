[tenki yohō] previsión sábado 20

Tormenta de otoño golpea Japón: lluvias intensas y vientos con fuerza de tifón en el norte

📍Tōkyō | 20 de septiembre

Hoy Japón vive una jornada marcada por lluvias intensas, fuertes vientos y riesgos de desastres naturales, especialmente en el norte del país.

La situación atmosférica está dominada por un frente con baja presión que avanza desde la península de Corea hacia el mar del Japón, generando un ambiente muy inestable.

🌀 Panorama general

Kyūshū – Chūgoku – Shikoku – Tōkai: Lluvias intermitentes con momentos de sol en la costa del Pacífico. En Kyūshū norte, hasta el mediodía, posibilidad de lluvias torrenciales tipo “cascada”, con riesgo de inundaciones repentinas. Por la tarde, Kantō y alrededores también pueden sufrir lluvias súbitas acompañadas de truenos y ráfagas.

Hokuriku – Tōhoku – Hokkaidō: Lluvias desde la madrugada; por la tarde-noche se intensifican. Posibles lluvias en forma de cortina horizontal por efecto del viento en zonas costeras. Hokkaidō suroeste: lluvias fuertes al caer la tarde; el pico de riesgo será durante la noche. Tōhoku y Hokkaidō podrían enfrentar vientos comparables a un tifón, con ráfagas que dificulten permanecer de pie y que impacten en trenes, vuelos y carreteras.

Okinawa: Sol en gran parte del día, pero con riesgo de chubascos o tormentas eléctricas repentinas.

📊 Datos oficiales de riesgo

Lluvia acumulada (hasta el 21, 6:00 a.m.) Hokkaidō: 200 mm Tōhoku: 150 mm Hokuriku: 80 mm

Lluvia adicional (hasta el 22, 6:00 a.m.) Hokkaidō: 100 mm

Vientos máximos (20–21 sep.) Hokkaidō / Tōhoku: 25 m/s (ráfagas hasta 35 m/s, como un tifón de categoría baja)

Olas Hokkaidō / Tōhoku: hasta 5 metros



🌡️ Temperaturas previstas

Okinawa – Kyūshū – Shikoku – Tōkai: entre 30–34 °C, con calor húmedo y sensación bochornosa → riesgo de golpe de calor.

Kantō: entre 25–27 °C, ambiente templado.

Tōhoku: menos de 25 °C (Morioka: 20 °C, típico de octubre).

Hokkaidō: cerca de 22 °C, valores normales para la época.

⚠️ Atención: en la costa del Mar de Japón, el viento girará al norte por la noche → el ambiente puede volverse repentinamente fresco.

🚨 Recomendaciones de seguridad

Evite ríos y canales: el agua sube rápido y las corrientes se vuelven invisibles y peligrosas. No conduzca por pasos bajos o túneles: se inundan en minutos; riesgo de quedar atrapado en el coche. Manténgase alejado de laderas empinadas: riesgo de deslizamientos de tierra en cualquier momento. Precaución en sótanos y subsuelos: pueden inundarse rápido; suba a la superficie ante cualquier señal de filtración. Revise el transporte público y carreteras: consulte constantemente los avisos de JR, aerolíneas y autoridades locales.

✅ En resumen:

Norte de Japón (Tōhoku y Hokkaidō): hoy y esta noche enfrentarán el mayor riesgo, con lluvias intensas, vientos muy fuertes y olas altas.

Centro y oeste de Japón: lluvias variables, calor húmedo y riesgo de tormentas súbitas.

Okinawa: en general tranquilo, pero no libre de aguaceros repentinos.

👉 Hoy conviene llevar paraguas resistente, ropa impermeable, batería cargada en el teléfono y estar preparado para cambios rápidos del clima.



