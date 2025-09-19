[tenki yohō] viernes 19 de septiembre

El este se viste de otoño, mientras el oeste y sur aún se aferran al verano

📍Tōkyō | 19 de septiembre

Hoy viernes el clima en Japón presenta un marcado contraste entre el este y el oeste del país.

El frente otoñal se desplazó hacia el sur y trajo consigo un respiro de la sofocante ola de calor que dominaba la región de Kantō.

🔹 Panorama general

El frente otoñal (秋雨前線) se desplazó hacia el sur del mar, lo que permite que varias regiones se estabilicen.

El día marca un cambio importante de sensación térmica en el este del país, con el fin del calor extremo en Kanto y la llegada de un ambiente más fresco y otoñal.

Sin embargo, en el oeste y sur del país, el calor húmedo todavía se mantiene.

🌎 Región por región



🟦 Hokkaidō・Tōhoku・Hokuriku

Tiempo: Mayormente soleado, con aire seco y agradable.

Sensación: “カラッとした陽気” → fresco, sin humedad molesta.

Temperaturas: Sapporo: 23℃ Sendai: 25℃ Kanazawa: 28℃

Ideal para actividades al aire libre.

🟨 Kantō (Tokio・Saitama・Gunma, etc.)

Tiempo: Lluvias débiles hasta el amanecer, luego cielos nublados gran parte del día.

Cambio destacado: Fin del calor sofocante → ambiente otoñal.

Temperaturas: Tokio: 25℃ (¡9℃ menos que ayer!) Saitama・Utsunomiya・Maebashi: 26℃

Sensación: más fresca, respirable, cercana al promedio de septiembre.



🟧 Tōkai・Kinki (Nagoya・Osaka・Kioto)

Tiempo: Intervalos de sol, pero posibilidad de chubascos repentinos

Temperaturas: alrededor de 31–32℃.

Sensación: húmedo y bochornoso.

🟥 Chūgoku・Shikoku・Kyūshū

Tiempo: Sol con posibles lluvias cortas.

Temperaturas: cercanas a 32℃.

Sensación: calor húmedo, todavía zansho (残暑, calor tardío del verano).

Precaución: seguir hidratándose.

🟩 Okinawa

Tiempo: Intervalos de sol, con riesgo de lluvia repentina.

Sensación: clima veraniego habitual, húmedo.

📝 Claves para hoy

En Tokio y alrededores se siente el primer verdadero respiro del otoño.

En el oeste y sur del país, aunque ya no hay calor extremo, el ambiente sigue pesado y húmedo.

Consejo práctico: En Kantō: salir con chaqueta ligera. En Kyūshū y Okinawa: no olvidar botella de agua y sombrilla para posibles lluvias.



👉 Hoy Japón vive un día partido en dos: el este respira el otoño con alivio, mientras que el oeste y sur aún recuerdan al verano.



