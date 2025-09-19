[tenki yohō] viernes 19 de septiembre

El este se viste de otoño, mientras el oeste y sur aún se aferran al verano
📍Tōkyō | 19 de septiembre
Hoy viernes el clima en Japón presenta un marcado contraste entre el este y el oeste del país.
El frente otoñal se desplazó hacia el sur y trajo consigo un respiro de la sofocante ola de calor que dominaba la región de Kantō.
🔹 Panorama general
- El frente otoñal (秋雨前線) se desplazó hacia el sur del mar, lo que permite que varias regiones se estabilicen.
- El día marca un cambio importante de sensación térmica en el este del país, con el fin del calor extremo en Kanto y la llegada de un ambiente más fresco y otoñal.
- Sin embargo, en el oeste y sur del país, el calor húmedo todavía se mantiene.
🌎 Región por región
🟦 Hokkaidō・Tōhoku・Hokuriku
- Tiempo: Mayormente soleado, con aire seco y agradable.
- Sensación: “カラッとした陽気” → fresco, sin humedad molesta.
- Temperaturas:
- Sapporo: 23℃
- Sendai: 25℃
- Kanazawa: 28℃
- Ideal para actividades al aire libre.
🟨 Kantō (Tokio・Saitama・Gunma, etc.)
- Tiempo: Lluvias débiles hasta el amanecer, luego cielos nublados gran parte del día.
- Cambio destacado: Fin del calor sofocante → ambiente otoñal.
- Temperaturas:
- Tokio: 25℃ (¡9℃ menos que ayer!)
- Saitama・Utsunomiya・Maebashi: 26℃
- Sensación: más fresca, respirable, cercana al promedio de septiembre.
🟧 Tōkai・Kinki (Nagoya・Osaka・Kioto)
- Tiempo: Intervalos de sol, pero posibilidad de chubascos repentinos
- Temperaturas: alrededor de 31–32℃.
- Sensación: húmedo y bochornoso.
🟥 Chūgoku・Shikoku・Kyūshū
- Tiempo: Sol con posibles lluvias cortas.
- Temperaturas: cercanas a 32℃.
- Sensación: calor húmedo, todavía zansho (残暑, calor tardío del verano).
- Precaución: seguir hidratándose.
🟩 Okinawa
- Tiempo: Intervalos de sol, con riesgo de lluvia repentina.
- Sensación: clima veraniego habitual, húmedo.
📝 Claves para hoy
- En Tokio y alrededores se siente el primer verdadero respiro del otoño.
- En el oeste y sur del país, aunque ya no hay calor extremo, el ambiente sigue pesado y húmedo.
- Consejo práctico:
- En Kantō: salir con chaqueta ligera.
- En Kyūshū y Okinawa: no olvidar botella de agua y sombrilla para posibles lluvias.
👉 Hoy Japón vive un día partido en dos: el este respira el otoño con alivio, mientras que el oeste y sur aún recuerdan al verano.
©NoticiasNippon