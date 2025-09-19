Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Previsión del tiempo

[tenki yohō] viernes 19 de septiembre

PorNoticiasNippon

Sep 19, 2025 #Agencia Metereólogica del Japón, #Kishocho, #noticiasdejapón, #NoticiasNippon, #Tenki, #TENKI YOHŌ, #天気予報, #気象庁, #気象情報

El este se viste de otoño, mientras el oeste y sur aún se aferran al verano

 

📍Tōkyō  |  19 de septiembre

Hoy viernes el clima en Japón presenta un marcado contraste entre el este y el oeste del país.

 

El frente otoñal se desplazó hacia el sur y trajo consigo un respiro de la sofocante ola de calor que dominaba la región de Kantō.

🔹 Panorama general

  • El frente otoñal (秋雨前線) se desplazó hacia el sur del mar, lo que permite que varias regiones se estabilicen.
  • El día marca un cambio importante de sensación térmica en el este del país, con el fin del calor extremo en Kanto y la llegada de un ambiente más fresco y otoñal.
  • Sin embargo, en el oeste y sur del país, el calor húmedo todavía se mantiene.

 

 

🌎 Región por región


🟦 Hokkaidō・Tōhoku・Hokuriku

  • Tiempo: Mayormente soleado, con aire seco y agradable.
  • Sensación: “カラッとした陽気” → fresco, sin humedad molesta.
  • Temperaturas:
    • Sapporo: 23℃
    • Sendai: 25℃
    • Kanazawa: 28℃
  • Ideal para actividades al aire libre.

 

🟨 Kantō (Tokio・Saitama・Gunma, etc.)

  • Tiempo: Lluvias débiles hasta el amanecer, luego cielos nublados gran parte del día.
  • Cambio destacado: Fin del calor sofocante → ambiente otoñal.
  • Temperaturas:
    • Tokio: 25℃ (¡9℃ menos que ayer!)
    • Saitama・Utsunomiya・Maebashi: 26℃
  • Sensación: más fresca, respirable, cercana al promedio de septiembre.

 


🟧 Tōkai・Kinki (Nagoya・Osaka・Kioto)

  • Tiempo: Intervalos de sol, pero posibilidad de chubascos repentinos
  • Temperaturas: alrededor de 31–32℃.
  • Sensación: húmedo y bochornoso.

 

🟥 Chūgoku・Shikoku・Kyūshū

  • Tiempo: Sol con posibles lluvias cortas.
  • Temperaturas: cercanas a 32℃.
  • Sensación: calor húmedo, todavía zansho (残暑, calor tardío del verano).
  • Precaución: seguir hidratándose.

 

🟩 Okinawa

  • Tiempo: Intervalos de sol, con riesgo de lluvia repentina.
  • Sensación: clima veraniego habitual, húmedo.

 

 

 

📝 Claves para hoy

  • En Tokio y alrededores se siente el primer verdadero respiro del otoño.
  • En el oeste y sur del país, aunque ya no hay calor extremo, el ambiente sigue pesado y húmedo.
  • Consejo práctico:
    • En Kantō: salir con chaqueta ligera.
    • En Kyūshū y Okinawa: no olvidar botella de agua y sombrilla para posibles lluvias.

 

 

👉 Hoy Japón vive un día partido en dos: el este respira el otoño con alivio, mientras que el oeste y sur aún recuerdan al verano.

 


©NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Previsión del tiempo

[tenki yohō] Jueves 18 de septiembre

Sep 18, 2025 NoticiasNippon
Previsión del tiempo

[tenki yōho] miércoles 17 de septiembre

Sep 17, 2025 NoticiasNippon
Previsión del tiempo

[tenki yohō] martes 16 de septiembre

Sep 16, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Previsión del tiempo

[tenki yohō] viernes 19 de septiembre

2025-09-19 NoticiasNippon No hay comentarios
Boxeo

[bokushingu] Japón vs México

2025-09-18 NoticiasNippon No hay comentarios
Turismo

[gaikokujin kankōkyaku] récord histórico en agosto

2025-09-18 NoticiasNippon No hay comentarios
Turismo

[Ōbātsūrizumu] Hakuba: convivencia bajo presión

2025-09-18 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.