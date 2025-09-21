Noticias Nippon

[tenki yohō] domingo 21 de septiembre

Un país partido entre la amenaza de desastres y el peso del verano que no termina

 

📍Tōkyō  |  21 de septiembre

Este domingo, Japón vive un contraste climático que refleja la transición entre el final del verano y la llegada del otoño.

Desde las lluvias intensas en Hokkaidō hasta el calor persistente en Okinawa y Kyūshū, el archipiélago enfrenta tanto riesgos meteorológicos como cambios de temperatura que impactan la vida diaria.

 

 

🟢 Hokkaidō y Tōhoku: lluvias y fuertes vientos

Durante la madrugada, la costa pacífica de Hokkaidō (especialmente Kushiro y Tokachi) fue golpeada por lluvias torrenciales ligadas a un sistema de nubes en banda (線状降水帯). Aunque lo peor de la lluvia ya pasó, el riesgo de deslizamientos y desbordes de ríos continúa.

  • Kushiro: 17℃ / 13℃ con 30% de probabilidad de lluvia.
  • Sapporo: 17℃ / 13℃, cielo variable, 40%.

En el litoral este y norte, se esperan ráfagas de hasta 20 m/s (lo suficiente para arrancar carteles o causar accidentes de tráfico). Varias líneas ferroviarias ya reportan retrasos.

Más al sur, en Sendai, la jornada se estabiliza con cielos parcialmente despejados (25℃ / 21℃, 20%), aunque con brisa fuerte en la tarde.

 

 

🟠 Kantō y Tōkai: calor húmedo y lluvias repentinas

La región de Tokio se lleva la atención con una jornada muy variable:

  • 32℃ / 23℃ y 90% de probabilidad de lluvia, con tormentas pasajeras en la tarde.

La humedad alta se suma al cansancio acumulado del verano, aumentando el riesgo de golpe de calor. A pesar de no llegar a los 35℃, se recomienda hidratación constante y descansos a la sombra.

En Nagoya, 33℃ / 23℃ con cielos mayormente despejados y solo 20% de lluvia. Osaka presenta un clima similar (31℃ / 26℃, 20%).

 

 

🔴 Oeste de Japón y Kyūshū: calor sofocante y lluvias aisladas

En el suroeste, el sol domina pero con matices:

  • Hiroshima: 31℃ / 22℃, 40%.
  • Kagoshima y Kōchi: 33℃ / 25℃, 40%.
  • Fukuoka: 30℃ / 23℃ con 50% de chubascos, alternando sol y lluvia.

La combinación de calor húmedo y lluvias dispersas genera una sensación pegajosa que recuerda a pleno agosto.

 

 

🟡 Hokuriku y Niigata: tiempo inestable

En la franja del mar de Japón, las nubes dominan con lluvias ocasionales:

  • Kanazawa: 27℃ / 22℃, 40%.
  • Niigata: 26℃ / 22℃, 50%.

El contraste entre momentos soleados y chaparrones repentinos obliga a no olvidar el paraguas.

 

 

🔆 Okinawa: sol abrasador con riesgo de tormentas

El extremo sur sigue bajo el efecto del aire húmedo que arrastra el tifón n.º 18, aunque no toque tierra:

  • Naha: 34℃ / 28℃, cielo mayormente despejado con 40% de probabilidad de tormentas locales.

La combinación de calor tropical y ráfagas repentinas mantiene en alerta a residentes y turistas.

 

📌 Contexto humano

  • Riesgo en el norte: comunidades en Hokkaidō aún enfrentan suelos inestables; evacuar o trasladarse puede ser peligroso.
  • Calor urbano en Tokio y Nagoya: estudiantes, trabajadores y turistas sienten un “verano que no termina”, con transporte abarrotado y sensación de bochorno.
  • Respiro nocturno: en casi todo el país, la noche traerá vientos del norte que refrescarán el ambiente; un recordatorio de que el otoño ya está en la puerta.

 

 

✅ Recomendación práctica:

Llevar paraguas plegable en Tokio, Niigata y Fukuoka; agua y sales minerales en todo el centro y sur; abrigo ligero en Hokkaidō, donde el viento frío se sentirá al caer la tarde.

 

